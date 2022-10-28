Орбана треба просто перечекати, - Кулеба

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна не буде змінювати своєї позиції щодо Угорщини, поки вона не завдає "критичної шкоди" відносинам.

"(Прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то побудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати… Стільки, скільки треба", – сказав він, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами міністра, "поки що критичної шкоди від позиції Угорщини немає".

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"Є якісь дошкульні речі, але критичної шкоди немає. Буде критична шкода – будемо змінювати позицію. Поки що у нього своя внутрішня політика, він у неї бавиться, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Усе буде нормально", – запевнив Кулеба.

Угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони не працюють і лише шкодять угорцям.