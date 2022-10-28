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Угорщина (2150) Кулеба Дмитро (3604) Віктор Орбан (517)

Орбана треба просто перечекати, - Кулеба

кулеба

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна не буде змінювати своєї позиції щодо Угорщини, поки вона не завдає "критичної шкоди" відносинам.

"(Прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то побудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати… Стільки, скільки треба", – сказав він, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами міністра, "поки що критичної шкоди від позиції Угорщини немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МЗС відповіли на заяву Орбана: Якщо не допомагати Україні, російські танки будуть у Будапешті швидше, ніж хтось із угорського уряду зможе дозвонитися в Москву

"Є якісь дошкульні речі, але критичної шкоди немає. Буде критична шкода – будемо змінювати позицію. Поки що у нього своя внутрішня політика, він у неї бавиться, воює за гроші Брюсселя, критикує Брюссель, це їхні справи. Усе буде нормально", – запевнив Кулеба.

Угорська влада послідовно виступає за припинення санкцій ЄС проти Росії, стверджуючи, що вони не працюють і лише шкодять угорцям.

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Топ коментарі
+18
Так вони нового ****** виберуть.
вєнгри кончені.

Пам'ятаєте їхнього суддю, який "не побачив" наш гол на Євро-2012 ?

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28.10.2022 23:19
+9
Мразота така

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28.10.2022 23:20
+7
То "просто пєрєстать стрлєлять", то "просто перечекати"... Набридло вже
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28.10.2022 23:25
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Так вони нового ****** виберуть.
вєнгри кончені.

Пам'ятаєте їхнього суддю, який "не побачив" наш гол на Євро-2012 ?

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28.10.2022 23:19 Відповісти
Мразота така

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28.10.2022 23:20 Відповісти
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28.10.2022 23:39 Відповісти
Забивает много

И играет ярко...

Первый после Бога -

Это Девич Марко!!!

Маааааааарко Дееевич!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 23:41 Відповісти
Чи не краще самим спалити мости угорських прорашистських вйобиків разом з понтонною переправою?
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28.10.2022 23:21 Відповісти
То "просто пєрєстать стрлєлять", то "просто перечекати"... Набридло вже
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28.10.2022 23:25 Відповісти
може, прибати? а не перечекати
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28.10.2022 23:28 Відповісти
Орбана треба просто перечекати - це, типу, поки падишах здохне?

Ой, кулеба ти кулеба...
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28.10.2022 23:37 Відповісти
Там Орбана в Угорщині певний пан добре за яя тримає..
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29.10.2022 00:05 Відповісти
Ой, дипломат ти дипломат
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29.10.2022 05:36 Відповісти
к каждому орбану с их мостами и переправами нужно просто подобрать свой хаймарс )
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28.10.2022 23:45 Відповісти
Китайці так і кажуть: сиди на березі та чекай, доки повз тебе пропливе труп Орбана.
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28.10.2022 23:52 Відповісти
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28.10.2022 23:58 Відповісти
А можно ускорить процесс- пнуть ногой в зад
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28.10.2022 23:56 Відповісти
Хто там у нас в Угорщині проживає? І
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29.10.2022 00:04 Відповісти
Орбана просто треба пере*бати..бажано чимось важким
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29.10.2022 00:09 Відповісти
У орбана така мордяка , що його й лопатою не вб'єш . Але дуже хочеться
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29.10.2022 00:26 Відповісти
Орбана треба просто відпи#дити та обісцяти.
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29.10.2022 00:46 Відповісти
От нихера. Мадяры - родственники кацапов. Вдобавок, они всегда будут хотеть Закарпатье. Я сегодня читал на Цензоре, что минимум мадяр хотят победы Украины, процент я не запомнил, но какой-то смешной. Это *****, их сменой Орбана не перевоспитать. Орбан - как Путин в РФ. Он всего лишь выражает мнение большинства.
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29.10.2022 00:47 Відповісти
Перечікувати веселіше, якщо перекрити Орбану кисень.
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29.10.2022 01:35 Відповісти
може треба саого українського Орбпна обрати який би дбав про Україну а не офшори коломойські
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29.10.2022 03:20 Відповісти
А ти хочеш сказать, що Орбан дбає про Угорщину? Та з неї повтікало до "старої Європи" практично все дієздатне активне населення! Залишилися лише бюджетники, жінки та діти з пенсіонерами! Думаєш - чого влада в Будапешті так "єрепениться" почала, коли їм зупинили фінансування з Брюселю? Бо немає власних грошей - нема кому наповнювать бюджет!
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29.10.2022 04:54 Відповісти
Ми вже одного перечикуємо
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29.10.2022 05:35 Відповісти
Ох Кулеба, не читав ти про Швейка, а там все чітко прописано про мадярів...
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29.10.2022 05:55 Відповісти
Еще один ваЗЕлиновский Ту....бень, на Закарпатье нужно наводить порядки, всех с двойными гражданствами на Х...й, ****** давным давно расчитывают забрать эти территории, а этот Осел нужно переждать, уже дождались, а ЗЕ Дегенераты довыбирались...
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29.10.2022 10:51 Відповісти
Влада сраних ждунів, війну спочатку не бачили, потім проїбали і далі чекають.
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29.10.2022 11:12 Відповісти
Если по-Кулебовски "пережидать"то мадьяры вообще обнаглеют.Придавливать их понемногу надо и в первую голову лишить украинского гражданства обывателей с угорскими паспортами,дабы Орбан и не помышлял о"Великой Венгрии"с украинским Закарпатьем
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29.10.2022 12:30 Відповісти
 
 