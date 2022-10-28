Украина в ночь на 30 октября перейдет на зимнее время
В ночь на 30 октября в 4 часа утра Украина переходит на зимнее время, стрелки часов переводят на 1 час назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 г. №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
В этом году украинцы перейдут на зимнее время ночью на 30 октября, в 4 часа утра. Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.
"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и напротив регулярно начал осуществляться с 1981 года.
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+21 Вася Шевченко f77d76ba
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баранівлюдей, скільки й думок.
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе.
Дякую ✌️✌️✌️
Я вже навіть не сподіваюсь, що це коли-небудь припинеться.
Цікаво, а чи порахували наші специ, яка буде користь від цього переходу на зимовий час під час війни та постійних відключень .
- Рота, отбой!
- Рота, подъем!
- Рота, отбой!
....
....
а по нечётным - африканское ?