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время (159) украинцы (3785)

Украина в ночь на 30 октября перейдет на зимнее время

время

В ночь на 30 октября в 4 часа утра Украина переходит на зимнее время, стрелки часов переводят на 1 час назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перевод часов в Украине регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 г. №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В этом году украинцы перейдут на зимнее время ночью на 30 октября, в 4 часа утра. Таким образом, следующие сутки в выходной день автоматически увеличатся на час.

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и напротив регулярно начал осуществляться с 1981 года.

Читайте также: "Ввести на всей территории Украины единое время - геополитическая задача", - Стефанчук
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Топ комментарии
+21
***
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе.
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28.10.2022 23:30
+15
экономии 0,00, раньше темнеет, раньше будут включать освещение...
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29.10.2022 00:18
+12
***** робить
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28.10.2022 23:26
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28.10.2022 23:25 Ответить
***** робить
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28.10.2022 23:26 Ответить
Україна має велику територію зі сходу на захід. Якщо скасувати цей перехід то буде великий контраст в залежності який час залишити зимовий чи літній і в залежності від регіону. Наприклад сьогодні у Львові сонце зайшло у 18:07, а в Донецьку в 17:16.
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28.10.2022 23:32 Ответить
і шо?
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28.10.2022 23:36 Ответить
І фсьо пропало!!!
)
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28.10.2022 23:46 Ответить
І нічо) Якщо лишити літній час назавжди то в грудні у Львові світловий день починатиметься аж після 9 ранку. Дуже зручно тим, хто їде на роботу, порається по господарству і тд. Якщо залишити зимовий час, то влітку в Донецьку сонце сідатиме о 7 вечора а світло буде вже у 3 години ночі. Сподіваюсь так зрозуміліше.
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28.10.2022 23:59 Ответить
оставить летнее, светлеть во Львове зимой будет не в 9-00, а около 8-00, вполне норм!..а то что на востоке будет светлеть в 3 часа ночи нонсенс....
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29.10.2022 00:16 Ответить
Я писав відповідь опираючись на сонячний календар. І брав години чітко по місяцям. Гугл в допомогу.
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29.10.2022 00:50 Ответить
шо вам "незручно"? вам газовий фонар треба запалювать, тащити драбину?Чи зі свічкою на роботу йти?
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29.10.2022 01:39 Ответить
По якому принципу "незручно"? Ви в кам'яному віці живете?
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29.10.2022 01:34 Ответить
В обох випадках витрата електроенергії збільшується. Як побутова, так і на освітлення вулиць. Але я бачу вам щось доводити - пуста витрата часу.
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29.10.2022 01:42 Ответить
Єкономія це застаріла маячня з прошлого віку, коли всюди висіли лампи розжарювання по 100-150 ватт. Держава Україна після вводу додаткових потужностей на АЄС стимулює суспільство та громади навпаки - збільшувати витрату єлектроенергії, особливо вночі, для кращого балансу генераціі. Ваші вигадані "незручності" та "єкономія" - маячня кобили сивої в ********* суспільстві. Подивіться на ночну карту Европи чи США - єлектрику давно ніхто не єкономить.
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29.10.2022 05:54 Ответить
Написав ти брєд. Вся Європа яка велика, ЄС, а скільки там поясів? Яка різниця часу з Португалією, Виликобританією, і де вони?
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29.10.2022 06:39 Ответить
ЄС відмінив часові пояси рік тому. Подивись карту часових поясів як там розділена америка по поясах та інші країни. Я чітко описав причину. Цю ж причину описали деякий час тому на петицію про відміну часових поясів. Я наприклад не хотів би зимою щоб у 9 ранку було темно, або літом у 7 вечора темно. А в 3 часа ночі сонце у вікно. Але вам же треба усратись аби тільки з кимось поспорити.
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29.10.2022 10:20 Ответить
А я не хочу щоб темніло зимою о пів четвертої, а влітку о восьмій вже була полуденна спека!Йдіть у дупу з вашим зимовим часом.
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29.10.2022 17:32 Ответить
А ви йдіть у дупу зі своїми принципами))) Це наче я той зимовий час запровадив. Скільки баранів людей, скільки й думок.
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29.10.2022 20:26 Ответить
мені до дупи що ви його не запровадили, ви його оправдовуєте, цей совковий вишморг. Тому саме вам за рюським кораблем та рюським "переводом стрелок" .
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29.10.2022 22:59 Ответить
Нюхай лисого, ботяра. Годинник переводять і в США і в Канаді. А совковий вишморг це ти.
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30.10.2022 09:17 Ответить
В даунецьку воно зайшло назавжди.
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29.10.2022 08:59 Ответить
Ще риганали казали переводимо стрілки останній раз і всьо, а тепер знову по колу?
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28.10.2022 23:27 Ответить
***
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе.
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28.10.2022 23:30 Ответить
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28.10.2022 23:33 Ответить
🤣
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28.10.2022 23:34 Ответить
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28.10.2022 23:36 Ответить
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28.10.2022 23:37 Ответить
Настрій на цілий день.
Дякую ✌️✌️✌️
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29.10.2022 07:17 Ответить
да сделайте уже пожилое время круглый год. Вреда больше чем пользы от этих дёрганий.
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28.10.2022 23:35 Ответить
електоенергії й так кат ма (згідно з віяловими відключеннями)..цікаво, як переведення стрілок її зекономить..
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28.10.2022 23:41 Ответить
Та задрали вже. Руки треба повідбивати за знущання з людей. Скільки можна дрочить годинникові стрілки? Пользи - нуль
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28.10.2022 23:51 Ответить
Зараз усі гаджети автоматично змінюють час. А у вас досі годинник з кукушкою на стінці досі висить
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29.10.2022 07:08 Ответить
це не твої діло що в кого висить-на свій вічно висящий подивись і заплач
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29.10.2022 07:29 Ответить
экономии 0,00, раньше темнеет, раньше будут включать освещение...
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29.10.2022 00:18 Ответить
Набридло. Ненавиджу цей перевод часу і дуже довго до нього звикаю.

Я вже навіть не сподіваюсь, що це коли-небудь припинеться.
Цікаво, а чи порахували наші специ, яка буде користь від цього переходу на зимовий час під час війни та постійних відключень .
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29.10.2022 00:20 Ответить
Перевести і залишити назавжди. Це буде найближчим часом до природнього
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29.10.2022 00:22 Ответить
Кто служил в советской армии, тот видел, какое невероятное удовольствие испытывает сержант, когда после вечерней поверки орет:
- Рота, отбой!
- Рота, подъем!
- Рота, отбой!
....
....
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29.10.2022 00:29 Ответить
Почему бы для удобства по чётным - летнее время,
а по нечётным - африканское ?
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29.10.2022 07:21 Ответить
ну ось - в кацапстані і ********* перестали переводити час і шо в них в головах трапилось! )))))
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29.10.2022 07:28 Ответить
Ну, в Японії, наприклад, не переводять. Так, улітку світає дуууууже рано (на те вона і Країна сонця, що сходить), і нічо. Живуть собі нормально. а кацапія... Там хоч переводь, хоч не переводь - те саме лайно, тільки у профіль.
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29.10.2022 08:55 Ответить
Ну мені в 3 ночі і так сонце починає присвічувати. Нічого хорошого. Просипаюсь рано.
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29.10.2022 09:04 Ответить
zadolbal etot perevod. Otmenite ego! Yesli vam temno podnimatsya na rabotu, to poprosite svoyego direktora pomenyat grafik raboty kompanii!
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29.10.2022 09:00 Ответить
Davajte na 30 min i basta.
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29.10.2022 09:06 Ответить
 
 