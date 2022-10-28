Україна в ніч проти 30 жовтня перейде на зимовий час

У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку Україна переходить на зимовий час, стрілки годинника переводять на 1 годину назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 30 жовтня, о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

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