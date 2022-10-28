Україна в ніч проти 30 жовтня перейде на зимовий час
У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку Україна переходить на зимовий час, стрілки годинника переводять на 1 годину назад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 30 жовтня, о 4 годині ранку. Таким чином наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.
"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.
Топ коментарі
+21 Вася Шевченко f77d76ba
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+15 Николай Ворошилов
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+12 iwan Kozak
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)
баранівлюдей, скільки й думок.
передвинули часы,
суета на глобусе.
раньше хер вставал в кровати,
а теперь в автобусе.
Дякую ✌️✌️✌️
Я вже навіть не сподіваюсь, що це коли-небудь припинеться.
Цікаво, а чи порахували наші специ, яка буде користь від цього переходу на зимовий час під час війни та постійних відключень .
- Рота, отбой!
- Рота, подъем!
- Рота, отбой!
....
....
а по нечётным - африканское ?