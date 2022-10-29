Войска РФ успеха не имеют. Наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

Об этом сообщил Залужный в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли я начинаю со слов благодарности лично генералу, президенту Байдену и всему американскому народу за помощь, благодаря которой мы продолжаем борьбу".

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Сообщил своему визави, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах:

▪️освободить оккупированные территории,

▪️не допустить захвата врагом новых участков,

▪️обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,

▪️продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.

Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - рассказал Залужный.