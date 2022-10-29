Войска РФ успеха не имеют. Наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.
Об этом сообщил Залужный в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли я начинаю со слов благодарности лично генералу, президенту Байдену и всему американскому народу за помощь, благодаря которой мы продолжаем борьбу".
Сообщил своему визави, что Силы обороны Украины сосредотачивают усилия на следующих ключевых задачах:
▪️освободить оккупированные территории,
▪️не допустить захвата врагом новых участков,
▪️обеспечить прикрытие объектов критической инфраструктуры нашего государства средствами противовоздушной и противоракетной обороны,
▪️продолжить формирование и подготовку резервов для ведения будущих боевых действий.
Несмотря на абсолютное огневое преимущество, увеличение количества войск и соответственно атак за счет, в том числе мобилизованных, противник успеха не имеет. Благодаря мужеству и профессионализму украинских солдат и офицеров наши рубежи остаются неизменными, а оборонная операция выполняется успешно в соответствии с планом", - рассказал Залужный.
Пожалуйста, подождите...
Не знаю, як кому, а для мене Залужний - Бог!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців !!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✊👏😡👍✌️🇩🇪🇨🇦🇹🇷🇱🇹🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇺🇸🇳🇴🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇨🇿+ вес Світ підтримує Україну‼️‼️‼️❤️❤️
Але то була переходячи нагорода
А вот *****, а може й гетьманська булава пану Генералу Заслуженому підійшли б
Рашн трупс. Боже, як гарно звучить!
-***** і раша - за військову агресію;
-обрізаний - за НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, що призвело до тяжких наслідків.
Угрів, якщо НЕ БУДУТЬ виступати проти України, ********** не будемо, самі повтікають.
Дякувати богу, що кацапи тупі, при їхній перевазі в к- сті озброєнні ми ще дуже непогано воюємо.
А Валерій ... він поки йще на військовій службі йго не спиймають виборці на іншій посаді інакше яко головного військового ватажка . Та й в списки кандидатів він теж не включається .
Нагадаю як було в кінці 2018 ... Вова тоді був років три в усіх опитуваннях , але більше 3-4% він не брав ... а в першій трійці були Юля , Толя й Пєтя з Бойко . Але варто було Вові оголосити про наміри в новорічному виступу й вже 10 січня 2019 року він стає першим ... Він миттєво став таким "важковиком" , що змінив повну картину виборів ... заваливши Юлін рейтинг на 8 одиниць , а Толіка й Ляшка майже повністю обнулив ... За 2 тиждня Вові вдалось те ,що Пєтя 3 роки тільки негатив собі напрацьовував , росповідаючи які погані Юля й Толя з Садовим .
А Вова тоді був таких собі персонаж й виграв виключно на негативах проти Пєті (в першу чергу) , але й проти набридих Юлі й Толіка ...
Валерій положить будь кого виключно на позитиві й на його військових досягненнях . Тут без вариантів й лякати нас тим , що Єрмак через інтриги щось там поробить -- воно цим тільки прискорить свій політичний крах ... його бос (чи навпки) через харизму якось йще зашморгує , а ось Єрмаку буде повний тримдець.
Зелене шобло воно таке й дупою відчуває , що на 99% залежать від успіху дій Залужного ... хоча й корчить з себе самодостатніх діячив ... Але Вову змусили прибрати навіть друга дитинства Баканова й якщо будуть наїзди на Залужного , то Байден й його адміністрація змусить прибрати Єрмака з Ко...
Кожен мусить бути на своєму місці.
Залужний це Боже провидіння. Дякуємо за все !
кгм....