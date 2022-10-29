Війська РФ успіху не мають. Наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.
Про це повідомив Залужний в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Кожну телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі я починаю зі слів вдячності особисто генералу, Президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.
Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:
▪️звільнити окуповані території,
▪️не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
▪️забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
▪️продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.
Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - розповів Залужний.
Будь ласка, зачекайте...
Не знаю, як кому, а для мене Залужний - Бог!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців !!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✊👏😡👍✌️🇩🇪🇨🇦🇹🇷🇱🇹🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇺🇸🇳🇴🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇨🇿+ вес Світ підтримує Україну‼️‼️‼️❤️❤️
Але то була переходячи нагорода
А вот *****, а може й гетьманська булава пану Генералу Заслуженому підійшли б
Рашн трупс. Боже, як гарно звучить!
-***** і раша - за військову агресію;
-обрізаний - за НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, що призвело до тяжких наслідків.
Угрів, якщо НЕ БУДУТЬ виступати проти України, ********** не будемо, самі повтікають.
Дякувати богу, що кацапи тупі, при їхній перевазі в к- сті озброєнні ми ще дуже непогано воюємо.
А Валерій ... він поки йще на військовій службі йго не спиймають виборці на іншій посаді інакше яко головного військового ватажка . Та й в списки кандидатів він теж не включається .
Нагадаю як було в кінці 2018 ... Вова тоді був років три в усіх опитуваннях , але більше 3-4% він не брав ... а в першій трійці були Юля , Толя й Пєтя з Бойко . Але варто було Вові оголосити про наміри в новорічному виступу й вже 10 січня 2019 року він стає першим ... Він миттєво став таким "важковиком" , що змінив повну картину виборів ... заваливши Юлін рейтинг на 8 одиниць , а Толіка й Ляшка майже повністю обнулив ... За 2 тиждня Вові вдалось те ,що Пєтя 3 роки тільки негатив собі напрацьовував , росповідаючи які погані Юля й Толя з Садовим .
А Вова тоді був таких собі персонаж й виграв виключно на негативах проти Пєті (в першу чергу) , але й проти набридих Юлі й Толіка ...
Валерій положить будь кого виключно на позитиві й на його військових досягненнях . Тут без вариантів й лякати нас тим , що Єрмак через інтриги щось там поробить -- воно цим тільки прискорить свій політичний крах ... його бос (чи навпки) через харизму якось йще зашморгує , а ось Єрмаку буде повний тримдець.
Зелене шобло воно таке й дупою відчуває , що на 99% залежать від успіху дій Залужного ... хоча й корчить з себе самодостатніх діячив ... Але Вову змусили прибрати навіть друга дитинства Баканова й якщо будуть наїзди на Залужного , то Байден й його адміністрація змусить прибрати Єрмака з Ко...
Кожен мусить бути на своєму місці.
Залужний це Боже провидіння. Дякуємо за все !
кгм....