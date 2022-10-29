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Залужний (698) Міллі (153)

Війська РФ успіху не мають. Наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Про це повідомив Залужний в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Кожну телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі я починаю зі слів вдячності особисто генералу, Президенту Байдену та всьому Американському народу за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо боротьбу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ не мають жодного виду зброї масового ураження, - Залужний провів переговори з генералом Міллі

Повідомив своєму візаві, що Сили оборони України зосереджують зусилля на таких ключових завданнях:

▪️звільнити окуповані території,
▪️не допустити захоплення ворогом нових ділянок,
▪️забезпечити прикриття обʼєктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,
▪️продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану", - розповів Залужний.

Автор: 
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Топ коментарі
+46
Пощастило нам з головнокомандувачем ЗСУ.
Не знаю, як кому, а для мене Залужний - Бог!
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29.10.2022 00:36
+42
Залужний -єдина людина в Україні від влади, до якої є довіра.
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29.10.2022 00:36
+42
До речі, всі в курсі, що Залужний з Міллі та Остіном розмовляє без перекладача на англійській?
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29.10.2022 00:38
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Пощастило нам з головнокомандувачем ЗСУ.
Не знаю, як кому, а для мене Залужний - Бог!
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29.10.2022 00:36 Відповісти
За рузкім карабльом
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29.10.2022 01:07 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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29.10.2022 01:19 Відповісти
а почему Залужный должен оказаться перевертышем? что за бред сумашедшего?
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29.10.2022 02:32 Відповісти
Не звертайте уваги на довбойоба.
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29.10.2022 06:43 Відповісти
Залужний -єдина людина в Україні від влади, до якої є довіра.
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29.10.2022 00:36 Відповісти
І яка не ділилісь з ОПою інформацією при обороні Києва, за що ті аж на його генералів угаловку нарисавали за оборону аеропорту Жулян
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29.10.2022 00:42 Відповісти
Менше тут ****.іть, бо зелені читають-будуть Залужному палки в спиці вставляти
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29.10.2022 00:56 Відповісти
Дякую, ще б наступальну...
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29.10.2022 00:37 Відповісти
До речі, всі в курсі, що Залужний з Міллі та Остіном розмовляє без перекладача на англійській?
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29.10.2022 00:38 Відповісти
Що тільки дізнався, що Залужний вільно володіє англійською?
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29.10.2022 00:40 Відповісти
Це добре. Але на мою думку знання англійської - це мінімум яким повинні володіти чиновники починаючи від начальника окремого підрозділу (управління чи департаменту), не кажучи вже про заступників міністрів, міністрів, депутатів.
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29.10.2022 12:35 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі Українців !!!
‼️🇺🇦⚔️❤️✊👏😡👍✌️🇩🇪🇨🇦🇹🇷🇱🇹🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇮🇩🇺🇸🇳🇴🇬🇧🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇨🇿+ вес Світ підтримує Україну‼️‼️‼️❤️❤️
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29.10.2022 00:40 Відповісти
Респект КОМАНДНІЙ ПРАЦІ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ ‼️‼️‼️❤️❤️❤️✊👍
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29.10.2022 00:42 Відповісти
Надо скинуться Пану Залужному на хорошую шаблю, для парада Победы.
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29.10.2022 00:45 Відповісти
Він вже мав меч від Королеви Великобританії як кращий випускник академії Генштабу

Але то була переходячи нагорода
А вот *****, а може й гетьманська булава пану Генералу Заслуженому підійшли б
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29.10.2022 08:07 Відповісти
Залужный - Гетьман по ФАКТУ‼️❤️💙💛🙏🙏🙏Слава ЗСУ‼️
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29.10.2022 18:48 Відповісти
Куме, а як англійською буде російське військо?

Рашн трупс. Боже, як гарно звучить!
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29.10.2022 08:19 Відповісти
краще булаву
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29.10.2022 08:56 Відповісти
І булаву.
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30.10.2022 00:10 Відповісти
Піду спокійно спати..!
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29.10.2022 00:46 Відповісти
Зеленський довів ситуацію до повномаштабної війни і йому немає віри
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29.10.2022 00:47 Відповісти
Який би зеленський не був але повномаштабну війну розпочала раха.
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29.10.2022 07:21 Відповісти
только кто козыри сдал свиноцабакам...?
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29.10.2022 07:56 Відповісти
мордор почав війну у 2014 році, а з 2019 отримав можливість захопити всю територію, а ось дав йому таку можливість саме народний вибір.
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29.10.2022 10:55 Відповісти
ТІЛЬКИ ТОМУ, що ЦЕ обрізане нещастя опинилося при владі війна і розпочалася. Хто ж з них знав, що народ не допустить цего і Дуже ШВИДКО ПЕРЕВИХОВАЄ вєрховнага.
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30.10.2022 00:14 Відповісти
«Польське військо повинно бути настільки численним і таким сильним, щоб саме його існування відлякало агресора. Кремлівські правителі сильних не вдарять, коли вони бачать слабкість, вони нападають»,----------Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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30.10.2022 05:55 Відповісти
Ну да это не Путин виноват и кацапия а Зеленский. 🤡
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29.10.2022 23:22 Відповісти
Кожен після Перемоги відповість за своє:
-***** і раша - за військову агресію;
-обрізаний - за НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, що призвело до тяжких наслідків.
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30.10.2022 00:18 Відповісти
Так задзвонить Залужному та підкажить...бо він без Ваших порад зовсім розгубился
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29.10.2022 01:14 Відповісти
кацап подожди - стой на месте никуда не уходи счас хаймарс подвезут на точку и ты увидишь наступление Залужного
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29.10.2022 02:35 Відповісти
Хай Бог оберігає і допомагає нашим захисникам! Слава героям!
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29.10.2022 00:59 Відповісти
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29.10.2022 01:22 Відповісти
А зелене чмо кожну розмову починає з претензій і обвинувачень.
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29.10.2022 01:50 Відповісти
у нас нет сейчас никаких відступiв балабол
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29.10.2022 02:36 Відповісти
язиком дітовбивць не розмовляю, в сраку пішло, *уйло кадировське.
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29.10.2022 04:38 Відповісти
ты вообще никаким языком не розмовляешь потому что ты говно на палочке срешь на каждом углу
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29.10.2022 07:21 Відповісти
У меня минимум три друга ,которым по 55 лет ,на войне ,с Харькова ,которые розмовляють ,так ,як колись их учили в ссср. Разговариваешь языком защитников Украины?
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29.10.2022 07:22 Відповісти
По 55 років, 30 років прожили при незалежній Україні і не вивчили державну мову, в якій країні таке ще можливо?
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29.10.2022 10:35 Відповісти
Все знают украинский язык ,но в быту разговаривают на русском , чтоб не разговаривать на суржике ,к стате такой национальности как русский нет ,а значит нет и языка . Это просто украинский ( русское наречие ),которое переняли мокшане .
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29.10.2022 15:57 Відповісти
Сотни тысяч защитников Украины разговаривают ,так как их учили в школах ,они перед тобой лежащем на диване чем то провинились?
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29.10.2022 07:25 Відповісти
Ти хто по національності?
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29.10.2022 10:25 Відповісти
Я украинец.
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29.10.2022 15:58 Відповісти
***** не один не двічі і не тричі заявляв, Тай не тільки він, що "... ІДЕ НА УКРАИНУ ЗАЩИЩАТЬ РУЦКАЯЗИЧНИХ....," то ж вистачить цього пиз діжу. Запхни свій ЯЗИК, собі в сраку і розмовляй солов'їною.
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30.10.2022 00:27 Відповісти
Это ты себе засунь язык в сраку , только подонки могут во время войны ,развивать срач вокруг языков . Может венгров с Берегова истребим ,они вообще не знают многие ни русского ,ни украинского? Любой нормальный и развитый человек понимает ,что предлог войны раши с Украиной совсем другой ,но только потомки Шариковых и Швондеров ,слушают ***** и верят ему и еще и цитируют. Ты просто полезный идиот ,типа Фарион.
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30.10.2022 12:24 Відповісти
тебе, шарікових, швондерів істрєбім.
Угрів, якщо НЕ БУДУТЬ виступати проти України, ********** не будемо, самі повтікають.
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17.11.2022 09:52 Відповісти
На національність переходять тупі і провокатори. На фронті тисячі російськомовних воїнів-героїв захищають нас, ризикують життям, гинуть за нашу землю. А ти тут розводиш мовний срач! То хто ти після цього?
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30.10.2022 00:19 Відповісти
І команди відтворюють УКРАЇНСЬКОЮ, бо на косабську одразу прилітає. А срач , типу, "какая разніца на каком язикє" підняв і розводиш ТИ.
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30.10.2022 00:30 Відповісти
Гандон ,или русский троль.
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30.10.2022 12:25 Відповісти
Те, що ти гондон, стало зрозуміло одразу, як тільки ти відкрив свою жидокосабську пащеку. Стало зрозуміло, що маємо справу з гнидою , а'ля " какая разніца". Запам'ятай, чмоня курчава, тепер будеш співати Славень і весь бандерівський репертуар, напам'ять, сволота.
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30.10.2022 15:26 Відповісти
Сволота ,это ты ,который не воюет ,а сидит на диване ,и разводит срачь. Я бендеровский репертуар знаю побольше тебя ,внук Шарикова ,успел пес ,твоей бабушке семя кинуть.
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30.10.2022 19:16 Відповісти
💯
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30.10.2022 12:26 Відповісти
💯
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30.10.2022 19:17 Відповісти
Дякую, що заткнувся. Повітря, чистіше і жидокацапом не смердить. Так і продовжуй, може, в живих залишишся.
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17.11.2022 09:58 Відповісти
Не вижу смысла человеку с двумя высшими образованиями ,в 54 года ,достигшим каких то высот в предпринимательстве . Який знає три мови . Knowing three languages. Сперечатися з ідіотом.Argue with an idiot
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20.11.2022 19:33 Відповісти
На початку війни, у телефонній розмові із Зеленським жидівський прем'єр "нє відєл смисла в супротиві косабській навалі і савєтивал сдатца" (у першоджерелі "прінять условія *****").
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05.12.2022 00:54 Відповісти
Якісь поодинокі самовбивчі атаки ворога - це ще не успіх. Тактично і стратегічно на фронті Україна зараз веде. Інша справа наша інфраструктура тилова. От тут є питання та не дуже оптимістичні майбутні події
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29.10.2022 02:40 Відповісти
не пести бот кацапский ты то откуда знаешь что там под бахмутом
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29.10.2022 07:22 Відповісти
Взятих два села ціною сотні трупів і кількасот поранених, це успіх, знищити за пів року кадрову армію, це успіх 🤦🤦🤦
Дякувати богу, що кацапи тупі, при їхній перевазі в к- сті озброєнні ми ще дуже непогано воюємо.
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29.10.2022 03:14 Відповісти
Є таке поняття як стратегія і тактика... дайте спокій профі, нехай виконують свою роботу
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29.10.2022 05:42 Відповісти
Следующим президентом должен быть Залужный
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29.10.2022 05:54 Відповісти
следующим президентом должен быть тот кого выберут граждане Украины - единственное условие - никаких зеленых клоунов, квартальных шутов и артистов-популистов и брехунов..
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29.10.2022 07:27 Відповісти
Згідно рейтингів Бубі альтернативи немає
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29.10.2022 07:38 Відповісти
это никакой не рейтинг а брехня 100 % - только зермакам и подолякам ничего не обломится
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29.10.2022 07:42 Відповісти
"паБєдітєлєй" судять за здачу Півдня та тотальну непідготовку України до війни! 👿
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29.10.2022 08:10 Відповісти
Це так за маленьким виключенням -- коли в "альтернативу" включають Пєтю , Юлю , Віталю й Толю ...
А Валерій ... він поки йще на військовій службі йго не спиймають виборці на іншій посаді інакше яко головного військового ватажка . Та й в списки кандидатів він теж не включається .
Нагадаю як було в кінці 2018 ... Вова тоді був років три в усіх опитуваннях , але більше 3-4% він не брав ... а в першій трійці були Юля , Толя й Пєтя з Бойко . Але варто було Вові оголосити про наміри в новорічному виступу й вже 10 січня 2019 року він стає першим ... Він миттєво став таким "важковиком" , що змінив повну картину виборів ... заваливши Юлін рейтинг на 8 одиниць , а Толіка й Ляшка майже повністю обнулив ... За 2 тиждня Вові вдалось те ,що Пєтя 3 роки тільки негатив собі напрацьовував , росповідаючи які погані Юля й Толя з Садовим .

А Вова тоді був таких собі персонаж й виграв виключно на негативах проти Пєті (в першу чергу) , але й проти набридих Юлі й Толіка ...
Валерій положить будь кого виключно на позитиві й на його військових досягненнях . Тут без вариантів й лякати нас тим , що Єрмак через інтриги щось там поробить -- воно цим тільки прискорить свій політичний крах ... його бос (чи навпки) через харизму якось йще зашморгує , а ось Єрмаку буде повний тримдець.
Зелене шобло воно таке й дупою відчуває , що на 99% залежать від успіху дій Залужного ... хоча й корчить з себе самодостатніх діячив ... Але Вову змусили прибрати навіть друга дитинства Баканова й якщо будуть наїзди на Залужного , то Байден й його адміністрація змусить прибрати Єрмака з Ко...
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29.10.2022 21:38 Відповісти
За успіхом Вови стояли потужні медійники - плюси, бабло Коломийського. І сам Вова давно світив фейс на телеканалах. Тобто його добре знали.
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30.10.2022 08:12 Відповісти
То ж не будемо завжати генералу, мочити кацапів.
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17.11.2022 09:55 Відповісти
Не починай Яков, нащо його топити, зараз зелень на нього вил'є бочку лайна
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29.10.2022 10:36 Відповісти
Залужный в должности президента с премьер-министром Порошенко - это был бы очень хороший вариант для Украины.
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29.10.2022 23:58 Відповісти
На...й Залужному те президентство. Він свою справу добре робить.
Кожен мусить бути на своєму місці.
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30.10.2022 01:27 Відповісти
Слава ЗСУ!
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29.10.2022 09:19 Відповісти
Ну що тут скажеш- Героям слава!
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29.10.2022 13:38 Відповісти
А вы клевали президента Зеленского, в реальной жизни всё успешно.
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29.10.2022 14:42 Відповісти
твой през шашлыки с видосами гундеть умеет
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29.10.2022 18:53 Відповісти
https://ibb.co/CKgVk12
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29.10.2022 15:04 Відповісти
на этом портрете у Залужного внешность как у сильного средневекового короля Священной Римской империи.
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30.10.2022 00:00 Відповісти
Вот это я понимаю интервью, спасибо всем кто помогает. Я пошёл дальше работать. 10 баллов Генералу Залужному!
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29.10.2022 15:11 Відповісти
Слава ЗСУ !
Залужний це Боже провидіння. Дякуємо за все !
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29.10.2022 16:06 Відповісти
В реальной жизни он, как и раньше, нуль, без палочки.
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29.10.2022 22:08 Відповісти
Кто?
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29.10.2022 23:24 Відповісти
Следите за терминологией... Контрнаступлене... скоро возьмём Херсон... оборонная операция выполняется успешно ...
кгм....
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29.10.2022 23:01 Відповісти
Бажаю Міцного Здоров'я СИНУ НЕНЬКИ УКРАЇНИ... яка палає у вогні.. Тримаймо стрій БРАТИ та ПОСЕСТРИ....
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30.10.2022 06:35 Відповісти
були би ресурси, то починали би вже відвойовульну операцію, але на жаль....
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30.10.2022 07:50 Відповісти
 
 