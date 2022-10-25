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ЗСУ не мають жодного виду зброї масового ураження, - Залужний провів переговори з генералом Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний обговорив із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі ситуацію із російською провокацією із "брудною бомбою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив: "Поспілкувався з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Запевнив, що російські звинувачення про "плани" України застосувати "брудну бомбу" є дезінформацією, а Збройні Сили України не мають жодного виду зброї масового ураження. Єдина зброя "масового ураження", яка у нас є, - це наша гордість, сміливість і жага перемогти ворога. Підкреслив, що ми змушені захищати своїх дітей, батьків, домівки від неспровокованої агресії росіян. Мені байдуже, які історії вигадує росія для того, щоб вбивати українців. Я все одно буду захищати свій народ і свою країну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рєзніков про вкидання Кремля про "брудну бомбу": На злодії шапка горить

Під час інформування генерала Міллі про оперативну ситуацію я зауважив, що Збройні Сили України проводять активну оборону та наступальні дії на головних напрямках з метою звільнення населених пунктів, вирівнювання лінії фронту, зайняття панівних висот і вигідних рубежів. Ситуація на фронті напружена, але повністю контрольована.

Росіяни проводять сплановані інформаційні операції для введення в оману щодо своїх реальних намірів, однак ці спроби зазнають невдачі - ми бачимо реальний стан справ і належним чином реагуємо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію очікують серйозні наслідки, якщо вона застосує в Україні "брудну бомбу", - Держдепартамент США

У відповідь на запитання свого американського колеги про способи і засоби протидії масованим атакам БПЛА типу "Shahed-136" я поділився нашим досвідом, який, сподіваюся, стане корисним країнам-партнерам.

Довіра і взаємна підтримка є основою наших партнерських взаємин і запорукою прийдешньої Перемоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через брехню РФ про "брудну бомбу". Гроссі погодився

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Топ коментарі
+15
Я дещо здивую, але по меморандуму не все зобов'язані були знишувати-віддавати. Деякі пдрси (кучма) вирішили, що можуть віддати тушки (ту160) та деякі ракети "х" просто за вигадані 250 лямів боргів! Просто багато із українців навіть не пам'ятають ті часи і особливо о.тузлу (коли була спроба захопити територію України і тоді тушки (вони ще були у нас на озброєнні) "розрядили" цей "конфлікт"-спробу 1ї анексії території України. Тоді )(уйло був прем'єрміністорм терорашки)! Хоча по факту згоден - підписання меморандуму (кучма підписав!) знищив всю броню України за 1 секунду!). Питання...Чмоу ці пдалюка й досі не сидить? (і це після того як "киривникамоторсіч")!
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25.10.2022 02:24
+12
БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ . Отобрали у Украины ядерную зброю и ракеты. Теперь раша разоряет Украину
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25.10.2022 02:08
+9
Так не мають на привилику жаль. Подивіться відео Юрія Швеця 345-2 в youtube і послухайте на скількі кучма в свій час приніс збитків оборонній спроможноссті України...ві віддав тактичні ядерні боезаряди які не треба було знищувати ні по якім конвенціям чи будапешстькому меморандому. Він також віддав стратегічні бомбардувальнекі за бесьцінь і також ракети х-55 ті самі "калібри" якіми нас терер ********. Кучма в першу чергу привів Україну до такого жалюгидного стану. До речі де він?! від початку війни про нього і не чути?
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25.10.2022 02:52
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БУДАПЕШТСКИЙ МЕМОРАНДУМ . Отобрали у Украины ядерную зброю и ракеты. Теперь раша разоряет Украину
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25.10.2022 02:08 Відповісти
Я дещо здивую, але по меморандуму не все зобов'язані були знишувати-віддавати. Деякі пдрси (кучма) вирішили, що можуть віддати тушки (ту160) та деякі ракети "х" просто за вигадані 250 лямів боргів! Просто багато із українців навіть не пам'ятають ті часи і особливо о.тузлу (коли була спроба захопити територію України і тоді тушки (вони ще були у нас на озброєнні) "розрядили" цей "конфлікт"-спробу 1ї анексії території України. Тоді )(уйло був прем'єрміністорм терорашки)! Хоча по факту згоден - підписання меморандуму (кучма підписав!) знищив всю броню України за 1 секунду!). Питання...Чмоу ці пдалюка й досі не сидить? (і це після того як "киривникамоторсіч")!
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25.10.2022 02:24 Відповісти
"....(і це після того як "киривникамоторсіч")..заарештували!!!..."
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25.10.2022 02:26 Відповісти
"Тоді )(уйло був прем'єрміністорм терорашки)!" Sergey, вибачаюсь, але )(уйло, у 2003 році, вже був президентом рф.
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25.10.2022 06:28 Відповісти
Очень Жаль.....
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25.10.2022 02:19 Відповісти
Сидели бы тихо и не гавкали )
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25.10.2022 02:20 Відповісти
Американці це знають краще за нас.
Інтуїція мені підказує, що кацапи таки допі*** ться і американці нам дадуть ЯЗ.
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25.10.2022 02:34 Відповісти
Вашингтонский маразматик жидко срется два дестка старых МИГов передать Украине, эскалации он **** боится, а вы о ЯЗ.
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25.10.2022 03:10 Відповісти
Канадійський жид Рабіновіч навіть не дізнається, що та як нам передадуть американські союзники. Настане час і ЯЗ дадуть.
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25.10.2022 03:15 Відповісти
Так не мають на привилику жаль. Подивіться відео Юрія Швеця 345-2 в youtube і послухайте на скількі кучма в свій час приніс збитків оборонній спроможноссті України...ві віддав тактичні ядерні боезаряди які не треба було знищувати ні по якім конвенціям чи будапешстькому меморандому. Він також віддав стратегічні бомбардувальнекі за бесьцінь і також ракети х-55 ті самі "калібри" якіми нас терер ********. Кучма в першу чергу привів Україну до такого жалюгидного стану. До речі де він?! від початку війни про нього і не чути?
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25.10.2022 02:52 Відповісти
жаль..а раніше були..цілі бази...овочеві..
зараз хіба шо в цьоці Наді,як вона тушонку не добре закрутила
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25.10.2022 02:54 Відповісти
Цирк
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25.10.2022 03:33 Відповісти
Верный ответ... Вон, Моссад до сих пор не сознается, шо у них более 700 ракет с ядерными боеголовками... Так шо не переймайтеся.
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25.10.2022 04:29 Відповісти
Террорист ********** шантажирует Украину и Мир применением ЯО и подрывом Запорожской АЭС, а мы нет, но в ответ имеем возможность, как один из вариантов, плотно накрыть тем что имеется официально Курскую АЭС, где известные реакторы чернобыльского типа. Так что ********** не время сейчас применения ЯО без ответа, не время.
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25.10.2022 05:27 Відповісти
Все ж таки клюнули американці на вкид кремля про "брудну бомбу" в Україні, а це сигнал кремлю, що їх можна розводити як лохів і далі, нажаль.
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25.10.2022 11:29 Відповісти
 
 