РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3302 посетителя онлайн
Новости
3 178 0
взрыв (6500) Полтавщина (1052) Сумская область (2696)

В Сумской и Полтавской областях будут раздаваться взрывы

вибух,кар'єр

В Полтавской области запланированы технические взрывы в одном из карьеров. В Сумской области будут работать взрывотехники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на глав областных военных администраций.

"29 октября запланированы технические взрывы на карьере предприятия в Кременчугской громаде. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!" - сообщил председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Работают взрывотехники! 29 октября! с. Боголюбово, Тростянецкая громада до 10:00; с. Дубинка, Дубовязовская громада, до 10:00", - сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Читайте также: Взрыв в центре оккупированного Мелитополя - результат войны двух кланов оккупационных властей, - мэр Федоров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 