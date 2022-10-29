У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи

У Полтавській області заплановані технічні вибухи в одному з кар’єрів. У Сумській області працюватимуть вибухотехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голів обласних військових адміністрацій.

"29 жовтня заплановано технічні вибухи на кар’єрі підприємства у Кременчуцькій громаді. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!", - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Працюють вибухотехніки! 29 жовтня! с. Боголюбове, Тростянецька громада до 10:00; с. Дубинка, Дубовязівська громада до 10.00", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицькій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. ЗСУ проводить навчання