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вибух (4364) Полтавщина (1002) Сумська область (3241)

У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи

вибух,кар'єр

У Полтавській області заплановані технічні вибухи в одному з кар’єрів. У Сумській області працюватимуть вибухотехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голів обласних військових адміністрацій. 

"29 жовтня заплановано технічні вибухи на кар’єрі підприємства у Кременчуцькій громаді. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!", - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін

"Працюють вибухотехніки! 29 жовтня! с. Боголюбове, Тростянецька громада до 10:00; с. Дубинка, Дубовязівська громада до 10.00", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицькій. 

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