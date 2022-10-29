У Сумській та Полтавській областях лунатимуть вибухи
У Полтавській області заплановані технічні вибухи в одному з кар’єрів. У Сумській області працюватимуть вибухотехніки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голів обласних військових адміністрацій.
"29 жовтня заплановано технічні вибухи на кар’єрі підприємства у Кременчуцькій громаді. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!", - повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Працюють вибухотехніки! 29 жовтня! с. Боголюбове, Тростянецька громада до 10:00; с. Дубинка, Дубовязівська громада до 10.00", - повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицькій.
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