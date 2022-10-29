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Госпогранслужба (6138) граница (5145)

Разведка рашистов пыталась прорваться на Северском направлении, пограничники остановили продвижение врага

війна

Пограничники остановили две группы разведки российских оккупантов на Северщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

Днем противник пытался разведать подступы к позиции с помощью беспилотника. По вражескому коптеру открыли огонь, после чего он начал резко снижаться и упал.

С наступлением темноты к наблюдательным постам, обустроенным пограничниками вдоль Северского Донца, с противоположного берега реки пытались подойти две группы наземной разведки. Сосредоточенным огнем продвижение оккупантов остановлено. Дальнейших попыток доразведки враг на этом направлении не предпринимал", - говорится в сообщении.

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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.10.2022 10:24 Ответить
Українським прикордонникам-респектище...
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29.10.2022 10:24 Ответить
а все тому що нам допомагають бойові вертольоти
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29.10.2022 10:31 Ответить
Хм, Сіверщина і Сіверський Донець, це трохи різне.
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29.10.2022 10:41 Ответить
У новині коні й люди змішались: Сіверщина - на півночі, на кордоні із білоруссю і московією, а Сіверський Дінець - на Слобожанщині, на сході України. Пасувало б якось визначитись, де була та спроба прориву...
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29.10.2022 14:04 Ответить
 
 