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Литва отремонтирует 12 гаубиц PzH2000 для Украины
Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ.
"2 гаубицы после ремонта уже на пути в Украину и еще 2 везут в Литву. Ожидается, что в Литве будет отремонтировано по меньшей мере 12 из них", - отметил Анушаускас.
Топ комментарии
+23 Saskia Jansen
показать весь комментарий29.10.2022 12:34
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий29.10.2022 12:35
+10 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий29.10.2022 13:00
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Пожалуйста, подождите...
гарматний ствол-гарматне жерло
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Я сначала подумал, что ты обыкновенный баран. Но оказалось все намного хуже.
Ствол в русском языке и в украинском пишится одинаково - ствол
Жерло имеет совсем другое значение: переднее отверстие ствола.
Кстати, жерло и в русском языке и в украинском пишится тоже одинаково - жерло.
Если у тебя хватит ума, можешь проверить русско-украинским переводчиком:
https://translate.meta.ua/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ https://translate.meta.ua/ru/переводчик/русский/украинский/
http://sum.in.ua/ Словник української мови
Кстати, в украинской википендии жерло - це ділянка всередині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD вулкана
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/Жерло
Російській військові знов обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії Джерело:
кто вам скажет сколько було?
и второе - ремонтируют жеж не все, а только покоцанные...
І це - гаубиці, які зазвичай на штурм в перших рядах не ходять.
А тепер уявіть, що на радість деяким крикунам привезли б леопарди с абрамсами. І після першої ж поломки їх би довелося теж тягнути в Литву...
якщо ми можемо підготувати танкістів, то ремонтна база - це не проблема, за наявності технічної бази, але це питання логістики.
І насправді я не знаю кого готувати важче - техніків чи танкістів.
Кстати, а ты, буба, чей - от кого бабло получаешь за свои комментарии? Или ты берёшь сладостями?