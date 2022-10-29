Литва отремонтирует 12 гаубиц PzH2000 для Украины

Литва отремонтирует для Украины 12 гаубиц, поврежденных на войне.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает Цензор.НЕТ.

"2 гаубицы после ремонта уже на пути в Украину и еще 2 везут в Литву. Ожидается, что в Литве будет отремонтировано по меньшей мере 12 из них", - отметил Анушаускас.

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