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Литва (2265) Україна (5686) Арвідас Анушаускас (66)

Литва відремонтує 12 гаубиць PzH2000 для України

гаубиця

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ

"2 гаубиці після ремонту вже на шляху до України та ще 2 наразі везуть до Литви. Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - зазначив Анушаускас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро. ФОТО

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Топ коментарі
+23
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29.10.2022 12:34
+18
дякуємо !!!
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29.10.2022 12:35
+10
техніка працює на закритичних режимах, тому іноді ламається. Знову ж таки підари теж стріляють.
І це - гаубиці, які зазвичай на штурм в перших рядах не ходять.
А тепер уявіть, що на радість деяким крикунам привезли б леопарди с абрамсами. І після першої ж поломки їх би довелося теж тягнути в Литву...
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29.10.2022 13:00
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29.10.2022 12:34 Відповісти
Ето другоє.
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29.10.2022 12:39 Відповісти
Токо "пояснювати" не Шмигалю надо, а представителю Коломойского в ОП-е. Учаснику старых офшорных мхем.
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29.10.2022 13:48 Відповісти
Так їх всього 18 було ((
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29.10.2022 12:34 Відповісти
Так говорили что у них дуло интенсивность стрельбы не выдержыаает...
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29.10.2022 12:35 Відповісти
Яка інтенсивність стрільби у гаубиці? І не дуло, а ствол.
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29.10.2022 12:43 Відповісти
Гарматне жерло, а не ствол... 😊
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29.10.2022 12:50 Відповісти
Жерло - переднее отверстие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9) ствола https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5 огнестрельного орудия ;
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29.10.2022 12:58 Відповісти
Тю, а я думав оце - жерло...
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29.10.2022 13:03 Відповісти
воно не тільки жерло, але й продовжуэ
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29.10.2022 13:13 Відповісти
гарматний ствол гарматне жерло вчіть правопис!
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29.10.2022 13:17 Відповісти
В правопис відкрий...

гарматний ствол-гарматне жерло

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29.10.2022 13:18 Відповісти
Гарматне жерло, а не ствол
-------------------------------------------------------
Я сначала подумал, что ты обыкновенный баран. Но оказалось все намного хуже.
Ствол в русском языке и в украинском пишится одинаково - ствол
Жерло имеет совсем другое значение: переднее отверстие ствола.
Кстати, жерло и в русском языке и в украинском пишится тоже одинаково - жерло.
Если у тебя хватит ума, можешь проверить русско-украинским переводчиком:
https://translate.meta.ua/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ https://translate.meta.ua/ru/переводчик/русский/украинский/
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29.10.2022 17:03 Відповісти
Даун ти криворукий, навіть не можеш ввести як правильно писати дуло чи ствол... Але, що тобі обясняти.... Впиши потім будеш... Гугли, Гугли.... Хоча воно тобі не допоможе...
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29.10.2022 23:14 Відповісти
Так це буде жерлова артилерія, чи таки ствольна?
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29.10.2022 14:02 Відповісти
Так артилерія... Ствол артилерії - жерло артилерії... Тільки на російській вікіпедії - це у когось "передние отверстие 🕳" 🤦...
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29.10.2022 14:43 Відповісти
Читай, неуч: Жерло - Передній отвір у стволі артилерійської зброї;
http://sum.in.ua/ Словник української мови
Кстати, в украинской википендии жерло - це ділянка всередині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD вулкана
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/Жерло
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29.10.2022 17:09 Відповісти
Прочитай это. Может это поможет тебе поумнеть
Російській військові знов обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії Джерело:
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29.10.2022 18:31 Відповісти
Введи будь-ласка, навіть найпростіше - "як правильно писати дуло чи ствол?" там для таких як ти вийнятків є приклад... 🤦‍♂️
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29.10.2022 23:19 Відповісти
странные вопросы однако )))
кто вам скажет сколько було?
и второе - ремонтируют жеж не все, а только покоцанные...
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29.10.2022 12:36 Відповісти
дякуємо !!!
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29.10.2022 12:35 Відповісти
Дяка
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29.10.2022 12:37 Відповісти
Ого! Двванадцять (!) гаубиць пошкоджено було??? А це не забагато??? Може треба якось берегти їх краще?
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29.10.2022 12:54 Відповісти
техніка працює на закритичних режимах, тому іноді ламається. Знову ж таки підари теж стріляють.
І це - гаубиці, які зазвичай на штурм в перших рядах не ходять.
А тепер уявіть, що на радість деяким крикунам привезли б леопарди с абрамсами. І після першої ж поломки їх би довелося теж тягнути в Литву...
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29.10.2022 13:00 Відповісти
Так вот почему нам не дают западные танки! Боятся что по легенде о "второй армии мира" последуют "супер танки" Абрамс и Леопард. А это вариант, ВСУ настоящая разрушительница мифов!
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29.10.2022 13:25 Відповісти
Без жартів. Я думаю відсутність ремонтної бази - основна причина. Танк іде в атаку, його там можуть пошкодити. Як його ремонтувати - ніхто не знає, запчастин нема, інструментів нема. Тому союзники в першу чергу вигрібали по всьому світу і передавали Україні саме радянську техніку, для якої все є.
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29.10.2022 14:02 Відповісти
Як ви вважаєте, що важче підготувати екіпаж танка, який у стресовій ситуації веде бій чи ремонтників тиловиків?
якщо ми можемо підготувати танкістів, то ремонтна база - це не проблема, за наявності технічної бази, але це питання логістики.
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31.10.2022 05:09 Відповісти
Ремонтна база не проблем, якшо вона є. А якшо замість неї шаурма, то це - проблема.
І насправді я не знаю кого готувати важче - техніків чи танкістів.
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31.10.2022 10:23 Відповісти
67 тонний абрамс чи 65 тонний лео чим з багнюки тягнути будеш,а **********,я бачу для багатьох "сонячних" слово ЛОГІСТИКА досі такий самий матюк як для совків КІБЕРНЕТИКА.І так ганси майже півроку дрючили наших на своїх гаубицях працювати,чи хтось думає що Леопард 2 швидше опанується?
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30.10.2022 03:47 Відповісти
Вы похоже витаете в мемуарах совковых фантазёров. Где средние Т-34 громили Королевских Тигров, которых не один мост не выдерживал. В жизни всё сложнее и на уничтожение Тигра уходило 3-4 танка союзников. Беда Рейха было не качество техники и не её вес, а то, что её было мало
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31.10.2022 05:20 Відповісти
Читал, что ствол гаубицы западного производства рассчитан приблизительно на 1000 выстрелов. А затем требуется замена ствола. Возможно, такая замена делается не в полевых условиях, а на заводе, где есть квалифицированные специалисты, запасные стволы и соответствующее оборудование.
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29.10.2022 13:30 Відповісти
Читал, буба ты Пригожинская, читал. Любые стволы от стрельбы изнашиваются, даже у стрелкового оружия. У советской и российской техники это все изнашивается быстрее. Сталь хуже.
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29.10.2022 13:51 Відповісти
Ты, случайно, не стоишь на учёте у психиатра? А по существу, по стволам, что тебе не понравилось и что тебе непонятно? Вся территория Украины достигаема для рашистских ракет - под обстрел может попасть любой завод, любая рембаза, любая мастерская. Поэтому не вижу ничего странного и уж тем более, преступного, что ремонтировать гаубицы и другие образцы западного и других производителей нам помогают наши западные партнёры и друзья.
Кстати, а ты, буба, чей - от кого бабло получаешь за свои комментарии? Или ты берёшь сладостями?
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29.10.2022 15:23 Відповісти
пизьож,не буває такого ресурсу у ******** ствольної арти,1000 пострів,це ствол з чого із сталі Ст3?
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30.10.2022 03:48 Відповісти
Я не инженер, не конструктор, не артиллерист и вообще не военный. Написал то, что прочитал в интернете, когда появились первые сообщения о передаче Украине западных гаубиц. Жаль, не могу найти ту статью.
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30.10.2022 10:01 Відповісти
Оце козарлюги насипають москалям, що стволи німецькі плавляться.... ТАК ТРИМАТИ, КОЗАРЛЮГИ.... якщо можеш знищити москаля сьогодні, не затримуйся ні на секунду.... живий москаль = скалічені і загиблі українці....
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29.10.2022 13:03 Відповісти
Наскільки відомо проблема не в стволах, а в автоматі заряджання, який працює в автоматичному режимі, і потребує стрільби в меньш інтенсивному використанні
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29.10.2022 13:55 Відповісти
Litva uze 4 otremontirovala i ecio 2 prijexali.Vsego budet 12 sto nado otremontirovat.Nasi litovskije artileristi pro nix govoriat sto oni samyje lucije, i te sto govoriat ploxo pro nix nicego nerazberajetsia, i kak primer skazali sto jesli u masini spuskajet koleso,eto ne znacyt sto masina u tebia ploxaja
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29.10.2022 14:30 Відповісти
Спасибо друзья, вы лучшие!!
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29.10.2022 20:04 Відповісти
❤️
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29.10.2022 16:50 Відповісти
А німці не хочуть ремонтувати? Цікаво, як там себе "Краби" показали? Може має сенс орієнтуватись на них, а ці повернути Шольцу?
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29.10.2022 17:17 Відповісти
Польша покупает 212 САУ К9 у Ю.Кореи, так шо можно рассчитывать на Польские Крабы в недалеком будущем.
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29.10.2022 17:23 Відповісти
а тобі клоуну теж слово ЛОГІСТИКА ніц не каже? нахрена тарабанити їх аж до Німеччині,якщо сертифікований сервіс є у Литві?
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30.10.2022 03:49 Відповісти
Та ти шо? Мабуть пан їх через білосрусь возить?
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30.10.2022 07:49 Відповісти
Германское оружие хорошее, но требует определенных условий эксплуатации. А в условиях маневренной войны, которую ведет Украина, такие условия обеспечить почти невозможно, т.к., тут необходимо за короткий период времени выстрелить как можно больше зарядов, пока не засекли, и валить. Стволы и гидравлика у германских самоходок на такую интенсивность стрельбы не рассчитаны.
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29.10.2022 17:20 Відповісти
нічосі... а як же "бідні" Тигри робили марші завдовжки такі від яких т-34 всиралися? Все нормально там з ресурсом,просто півтора десятком гаубиць,не закриєш усі ділянки фронту,НІЯКИМИ
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30.10.2022 03:51 Відповісти
Отремонтируют и снова в строй. Это ничего, они своё остреляли на 300 процентов, наши ребята их беспощадно эксплуатируют ) Надо бережнее...
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29.10.2022 21:57 Відповісти
 
 