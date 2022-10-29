Литва відремонтує 12 гаубиць PzH2000 для України

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

"2 гаубиці після ремонту вже на шляху до України та ще 2 наразі везуть до Литви. Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - зазначив Анушаускас.

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