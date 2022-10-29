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Литва відремонтує 12 гаубиць PzH2000 для України
Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.
"2 гаубиці після ремонту вже на шляху до України та ще 2 наразі везуть до Литви. Очікується, що у Литві буде відремонтовано щонайменше 12 з них", - зазначив Анушаускас.
Топ коментарі
+23 Saskia Jansen
показати весь коментар29.10.2022 12:34
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.10.2022 12:35
+10 Зэлэный_Змий
показати весь коментар29.10.2022 13:00
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Будь ласка, зачекайте...
гарматний ствол-гарматне жерло
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Я сначала подумал, что ты обыкновенный баран. Но оказалось все намного хуже.
Ствол в русском языке и в украинском пишится одинаково - ствол
Жерло имеет совсем другое значение: переднее отверстие ствола.
Кстати, жерло и в русском языке и в украинском пишится тоже одинаково - жерло.
Если у тебя хватит ума, можешь проверить русско-украинским переводчиком:
https://translate.meta.ua/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/ https://translate.meta.ua/ru/переводчик/русский/украинский/
http://sum.in.ua/ Словник української мови
Кстати, в украинской википендии жерло - це ділянка всередині https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD вулкана
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE https://uk.wikipedia.org/wiki/Жерло
Російській військові знов обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії Джерело:
кто вам скажет сколько було?
и второе - ремонтируют жеж не все, а только покоцанные...
І це - гаубиці, які зазвичай на штурм в перших рядах не ходять.
А тепер уявіть, що на радість деяким крикунам привезли б леопарди с абрамсами. І після першої ж поломки їх би довелося теж тягнути в Литву...
якщо ми можемо підготувати танкістів, то ремонтна база - це не проблема, за наявності технічної бази, але це питання логістики.
І насправді я не знаю кого готувати важче - техніків чи танкістів.
Кстати, а ты, буба, чей - от кого бабло получаешь за свои комментарии? Или ты берёшь сладостями?