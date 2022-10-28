Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро. ФОТО

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid та основний оператор транспортування природного газу у Литві Amber Grid відправили Україні обладнання на суму майже 100 тис. євро для ремонту пошкоджених РФ електричних підстанцій та газопроводів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid.

"Через цілеспрямоване руйнування Росією енергетичної інфраструктури України Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100 000 євро для ремонту пошкоджених електричних підстанцій та газопроводів. Допомогу надсилатимуть через неурядову організацію Blue/Yellow", - йдеться у повідомленні.

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