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Новини Фото Допомога Україні
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Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро. ФОТО

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid та основний оператор транспортування природного газу у Литві Amber Grid відправили Україні обладнання на суму майже 100 тис. євро для ремонту пошкоджених РФ електричних підстанцій та газопроводів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid.

"Через цілеспрямоване руйнування Росією енергетичної інфраструктури України Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100 000 євро для ремонту пошкоджених електричних підстанцій та газопроводів. Допомогу надсилатимуть через неурядову організацію Blue/Yellow", - йдеться у повідомленні. 

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Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро 01
Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро 02
Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро 03

Автор: 

газопровід (1548) Литва (2411) допомога (8371) електроенергія (6210) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+33
Литва, дякуємо.
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28.10.2022 12:19
+20
дякуємо.. (нам дякувати не передякувати ще не раз і не один рік...)
не сама багата європейська країна але одна з перших яка радо допомагає ...
і допомога ця неоціненна, безцінна, бо віддає те, чого в самої не так багато...
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28.10.2022 12:29
+11
Як би не такі дружні до нас країни ой якби нам важко було би.

Це не можна забувати. Їм треба буде віддячити та намагатись зберегти ці відносини.
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28.10.2022 12:53
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Литва, дякуємо.
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28.10.2022 12:19 Відповісти
Детальніше тут.https://www.facebook.com/ahmenid/posts/2246225148879163 ЗСУ на Сватівському напрямку дуже близьки до того, щоб перерізати дорогу Р-66 (звісно, де саме... не скажу), але підкреслю, що значна її ділянка між Сватове та Кремінної вже знаходиться під їїх ефективним вогневим контролем... ділянка північніше Сватове вже перерізана, принамйні у двох місцях. Тому, командування військ противника вимушено здійснювати МТЗ свого тактичного угрупування в районі Сватове виключно через Троїцьке, або вкругаля, через Старобільск...
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28.10.2022 12:22 Відповісти
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28.10.2022 12:24 Відповісти
Литва
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28.10.2022 12:27 Відповісти
дякуємо.. (нам дякувати не передякувати ще не раз і не один рік...)
не сама багата європейська країна але одна з перших яка радо допомагає ...
і допомога ця неоціненна, безцінна, бо віддає те, чого в самої не так багато...
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28.10.2022 12:29 Відповісти
https://t.me/hueviyherson ****** Херсон 🇺🇦 Прилёты в Великой Лепетихе
Сообщается что было около 18 взрывов
упд прилёты были не в Великой, а в Малой Лепетихе
Прилеты были и в Великой Лепетихе и в Малой Лепетихе. В Великой Лепетихе в здание ПТУ, где скопление орков.https://t.me/hueviyherson/28021/
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28.10.2022 12:32 Відповісти
Bihus.Info



Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко їздить на новому позашляховику Chevrolet Tahoe. Це авто Україні передала компанія General Motors для вивезення українців із зони бойових дій і для гуманітарних місій.
Що це авто робить у користуванні Тимошенка - тут: https://youtu.be/P7gi4Hq-iNQ


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28.10.2022 12:38 Відповісти
Спасибо братья!
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28.10.2022 12:44 Відповісти
Як би не такі дружні до нас країни ой якби нам важко було би.

Це не можна забувати. Їм треба буде віддячити та намагатись зберегти ці відносини.
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28.10.2022 12:53 Відповісти
.

Щиро дякуємо!

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28.10.2022 13:35 Відповісти
Литовці справжні брати.
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28.10.2022 13:37 Відповісти
Litva, I can write comments thanks to your help! 🔌
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28.10.2022 14:02 Відповісти
Ačiū
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28.10.2022 14:17 Відповісти
By tik mačyj
Ce na žemaitskom, - <lišj by pomoglo> (doslovno).
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30.10.2022 05:17 Відповісти
thank you, Litva!
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30.10.2022 09:00 Відповісти
 
 