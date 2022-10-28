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Литва відправила Україні обладнання для ремонту пошкоджених електропідстанцій та газопроводів на суму майже 100 тис. євро. ФОТО
Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid та основний оператор транспортування природного газу у Литві Amber Grid відправили Україні обладнання на суму майже 100 тис. євро для ремонту пошкоджених РФ електричних підстанцій та газопроводів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid.
"Через цілеспрямоване руйнування Росією енергетичної інфраструктури України Litgrid та Amber Grid терміново відправили обладнання на суму майже 100 000 євро для ремонту пошкоджених електричних підстанцій та газопроводів. Допомогу надсилатимуть через неурядову організацію Blue/Yellow", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+33 A San
показати весь коментар28.10.2022 12:19
+20 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар28.10.2022 12:29
+11 Eques Patriam
показати весь коментар28.10.2022 12:53
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не сама багата європейська країна але одна з перших яка радо допомагає ...
і допомога ця неоціненна, безцінна, бо віддає те, чого в самої не так багато...
Сообщается что было около 18 взрывов
упд прилёты были не в Великой, а в Малой Лепетихе
Прилеты были и в Великой Лепетихе и в Малой Лепетихе. В Великой Лепетихе в здание ПТУ, где скопление орков.https://t.me/hueviyherson/28021/
Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко їздить на новому позашляховику Chevrolet Tahoe. Це авто Україні передала компанія General Motors для вивезення українців із зони бойових дій і для гуманітарних місій.
Що це авто робить у користуванні Тимошенка - тут: https://youtu.be/P7gi4Hq-iNQ
Це не можна забувати. Їм треба буде віддячити та намагатись зберегти ці відносини.
Щиро дякуємо!
Ce na žemaitskom, - <lišj by pomoglo> (doslovno).