В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel

За несколько недель до нападения РФ на Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ России с маневра на Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.

С одной стороны, использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях - это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.

Читайте также: Штайнмайер о войне в Украине: Фиктивный несправедливый мир лишь усугубит аппетит Путина

Другие эксперты считают, что россияне, зная, что их прослушивают, намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.

Согласно недавнему опросу Civey для Spiegel, настроения в Германии таковы: 51% немцев обеспокоен тем, что может разразиться ядерная война. 57% боятся ядерного удара России по Украине и 37% по Германии.