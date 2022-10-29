В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel
За несколько недель до нападения РФ на Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ России с маневра на Балтийском море в конце прошлого года.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.
С одной стороны, использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях - это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.
Другие эксперты считают, что россияне, зная, что их прослушивают, намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.
Согласно недавнему опросу Civey для Spiegel, настроения в Германии таковы: 51% немцев обеспокоен тем, что может разразиться ядерная война. 57% боятся ядерного удара России по Украине и 37% по Германии.
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В США никто не учит немецкий лет 30, только как туристический или же военный, киссинджер по сути слил всю работу ЦРУ как завербованный диверстант. На России же спецслужбы немецкий учили очень плотно и хорошо ведут пропаганду. Вбивают чушь якобы вы нам 1.5 триллиона евро должны за то, что мы не получили компенсации после вывода войск из части Берлина и самой ГДР, а сами там столько всего построили.
Всем, кто у нас знает разговорный немецкий, нужно день и ночь сидеть на их политических сайтах и строить правильную пропаганду, по методичке от куратора. И должна быть строка в бюджете на эти расходы, в том числе и подкуп лоббистов, шантаж и остальное, что делают кацапы в непрерывном режиме. Сами немцы, увы, имеют низкий уровень политической и геополитической грамотности, школьная программа устарела сильно.
⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал
Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.
По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль».
Ось новина:
У Севастопольській бухті вибухнули військові кораблі РФ: відеоГеращенко опублікував кадри з місця події
https://hvylya.net/uk/authors/hvylja "ХВЫЛЯ" 29.10.2022 13:23:00
У бухті Севастополя в окупованому Росією Криму пролунали сильні вибухи.
Як https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49084 повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, вибухнули чотири військові кораблі ВМС ЧФ РФ.
https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html "Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок"
це ж вам не Естонія з Молдовою, наслідки будуть на 50 років вперед