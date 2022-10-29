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Германия (6728) россия (93011) ядерное оружие (1292)

В Кремле обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину, - Spiegel

кремль

За несколько недель до нападения РФ на Украину в российской армии обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ России с маневра на Балтийском море в конце прошлого года.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза США в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие. Эксперты по безопасности оценивают радиосообщения по-разному.

С одной стороны, использование ядерного оружия обычно обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях - это также происходило во время маневров НАТО. С ним не обязательно должна быть связана реальная опасность.

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Другие эксперты считают, что россияне, зная, что их прослушивают, намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.

Согласно недавнему опросу Civey для Spiegel, настроения в Германии таковы: 51% немцев обеспокоен тем, что может разразиться ядерная война. 57% боятся ядерного удара России по Украине и 37% по Германии.
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Топ комментарии
+15
Меркеля хотілось би почути зараз.
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29.10.2022 13:32
+14
Я вообще удивляюсь почему немцы столько времени положительно относились к рашистам несмотря на то что рашисты во всю глотку кричали что хотят повторить поход на Берлин и даже сжигали фонерный Рейхстаг
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29.10.2022 13:32
+11
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЕЗ ВСЯКИХ РАЗГОВОРОВ СООБЩШАЮТ ВОТ ТАКОЕ....
⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал

Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.

По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
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29.10.2022 13:34
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Если так то они дебилы, на западе могут занервничать
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29.10.2022 13:25 Ответить
А это уже зашквар
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29.10.2022 13:24 Ответить
Меркеля хотілось би почути зараз.
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29.10.2022 13:32 Ответить
Вже запускає Поток-3
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29.10.2022 13:40 Ответить
Я вообще удивляюсь почему немцы столько времени положительно относились к рашистам несмотря на то что рашисты во всю глотку кричали что хотят повторить поход на Берлин и даже сжигали фонерный Рейхстаг
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29.10.2022 13:32 Ответить
бабло, плотные экономические связи
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29.10.2022 14:03 Ответить
Миллиарды евро на пропаганду дают о себе знать. Вот прямо сейчас смотрите на Молдавию. Просто за 10 баксов люди готовы стоять на прокапском митинге, а другие граждане из-за трусости не могут собраться вместе и побить титушек заряженных. Полиция то не может разгонять якобы мирный митинг, а вот другие граждане вполне имеют право подъехать и разбить хари этим титушкам, полиция в другую сторону смотреть будет само собой.

В США никто не учит немецкий лет 30, только как туристический или же военный, киссинджер по сути слил всю работу ЦРУ как завербованный диверстант. На России же спецслужбы немецкий учили очень плотно и хорошо ведут пропаганду. Вбивают чушь якобы вы нам 1.5 триллиона евро должны за то, что мы не получили компенсации после вывода войск из части Берлина и самой ГДР, а сами там столько всего построили.

Всем, кто у нас знает разговорный немецкий, нужно день и ночь сидеть на их политических сайтах и строить правильную пропаганду, по методичке от куратора. И должна быть строка в бюджете на эти расходы, в том числе и подкуп лоббистов, шантаж и остальное, что делают кацапы в непрерывном режиме. Сами немцы, увы, имеют низкий уровень политической и геополитической грамотности, школьная программа устарела сильно.
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29.10.2022 14:29 Ответить
Причем тут школьная программа к политике? Корень проблемы отношений Германии и России заключается в том, что Россия избежала трибунала за преступления своего режима (в том числе и за преступления Красной Армии на территории Германии), а Германия не избежала. Теперь им москали кажутся всемогущими.
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29.10.2022 15:01 Ответить
Вот из русни нужно такую же тряпку сделать.
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29.10.2022 14:56 Ответить
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ БЕЗ ВСЯКИХ РАЗГОВОРОВ СООБЩШАЮТ ВОТ ТАКОЕ....
⚡️ В бухте Севастополя уничтожены не менее трёх кораблей-носителей ракет «Калибр». Россияне максимально пытаются скрыть свой провал

Для нас очень важно, что на потопленных кораблях были высокоточные ракеты «Калибр». Это значит, что интенсивность обстрелов украинских городов этим типом боеприпасов снизится. С другой стороны, россия продолжит использовать неточные ракеты типа х101, которые не менее разрушительны.

По нашим данным, случился «френдлифаер», и в рф очень не хотят, чтобы об этом узнали. В районе инцидента у людей забирают телефоны и едва ли не стреляют, чтобы в сеть не утекли фото и видео. СООБЩАЕТ UKR Информ Украинав свое телеграмм канале...
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29.10.2022 13:34 Ответить
Одним из четырех кораблей, которые взорвались в Севастопольской бухте, оказался фрегат «Адмирал Макаров».
«В результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль».
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29.10.2022 15:19 Ответить
Ну то таке...
Ось новина:

У Севастопольській бухті вибухнули військові кораблі РФ: відеоГеращенко опублікував кадри з місця події

https://hvylya.net/uk/authors/hvylja "ХВЫЛЯ" 29.10.2022 13:23:00

У бухті Севастополя в окупованому Росією Криму пролунали сильні вибухи.

Як https://t.me/Pravda_Gerashchenko/49084 повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко, вибухнули чотири військові кораблі ВМС ЧФ РФ.
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29.10.2022 13:35 Ответить
развод лохов
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29.10.2022 13:35 Ответить
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29.10.2022 13:35 Ответить
Як Джугашвілі планував напасти на Ірманію першим, так планує і *****.
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29.10.2022 13:37 Ответить
Не побоюватися треба, а прагнути знищення загрози, тобто РФ.
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29.10.2022 13:37 Ответить
Этож надо, а сколько сейчас в Германии рускаязычных живёт, из самой рабсеи, прямо по своим, чтобы чужие боялись.
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29.10.2022 13:44 Ответить
В тисячний раз впевнююсь,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
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29.10.2022 13:51 Ответить
Ну к чему этот бред? Берут пример с парашкинских сайтов, которые печатают комменты пару неадекватов и озаглавливают новость " Народ Германии восторгается речью путькина"!
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29.10.2022 14:02 Ответить
Може хоч зараз у німців амнезія відпустить?

https://tsn.ua/lady/news/obschestvo/mozhemo-povtoriti-yak-radyanski-soldati-po-zviryachomu-i-bezkarno-gvaltuvali-nimeckih-zhinok-2031973.html "Можемо повторити": як радянські солдати по-звірячому і безкарно ґвалтували німецьких жінок"
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29.10.2022 14:09 Ответить
По факту бред 101%-ый. Если бы они ядерным оружием планировали ударить по Германии и США, то нападение на Украину точно не планировали бы, ибо при таких вариантах оно было бы невозможно. Разве что тикали бы москали до нас, что бы спрятаться от возмездия и большой войны.
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29.10.2022 14:23 Ответить
Шпигель - довольно маргинальное издание. Если такое обсуждение и было, то только с единственной повесткой дня: а хватит в России белых простыней?
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29.10.2022 16:32 Ответить
NARAIZZI, šanovnyj, - ne v.
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30.10.2022 04:54 Ответить
Ну така собі казочка - кацапи у своїх союзників навряд чи будуть стріляти,
це ж вам не Естонія з Молдовою, наслідки будуть на 50 років вперед
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29.10.2022 21:43 Ответить
 
 