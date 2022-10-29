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конфискация (584) помощь (7424) США (24834)

Республиканцы не хотят передавать Украине конфискованные российские активы, - WP

партія,республіканська,республіканці

Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против плана демократов о финансировании Украины за счет арестованных российских активов.

Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Согласно источникам издания, республиканцы выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA), которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину.

Отчет конференции NDAA должен стать всеобъемлющим законом об оборонной политике, согласованным Палатой представителей и Сенатом.

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"Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России. Это положение было принято как часть NDAA Палаты представителей и не должно подвергаться нападениям со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", - сказал участвовавший в процессе представитель Демократической партии.

Демократы говорят, что исключение этого положения из пакета почти на 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации Байдена передавать помощь экономике Украины.

По словам представителей республиканцев, в основном они возражали против этого положения на основании процедуры и считают, что оно должно быть пересмотрено комитетами Палаты представителей и Сената. Вместе с тем, республиканцы считают, что наиболее значимой мерой для прекращения финансирования военной машины Путина было бы прекращение финансирования его нефтяной отрасли.

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Спор из-за этой меры возникает на фоне вопросов будущей поддержки республиканцами военных усилий Украины.

Республиканцы во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом пообещали продолжать одобрять миллиарды долларов помощи США для безопасности и бюджета Украины, тогда как лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что помощь Украине может быть уменьшена.

Сейчас в разных странах мира заморожены российские активы на сумму около 500 миллиардов долларов США: это средства, недвижимость и другое имущество частных лиц, в основном российских олигархов, а также золотовалютные резервы Центробанка РФ за рубежом.
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Топ комментарии
+20
Для початку Зєлєнскій мав би конфіскувати всі кацапські активи в Україні. І забрати у заступника голови ОП Тимошенка подарований для гуманітарних потреб автомобіль. Як мінімум.
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29.10.2022 14:08
+18
Група трампістів стоїть на варті грошей свого роботодавця.
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29.10.2022 13:48
+13
В принципе сейчас и так идет финансирование. А замороженные кацапские средства пусть ждут своего часу. Будут использованы как контрибуция и главное - после смены власти, иначе и это в асфальт закатают. А так будет на что страну восстанавливать.
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29.10.2022 13:46
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Трампісти, потрібна справжня боротьба з корупцією й криміналом, вони вже впроваджують контроль за зброєю й заявляють про торгівлю нею.
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29.10.2022 13:40 Ответить
Кацапчик, в тебе сп@здили заcрані штани? То це не українці та не Байден, це *****
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29.10.2022 14:34 Ответить
make America great again ?
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29.10.2022 13:42 Ответить
Група трампістів стоїть на варті грошей свого роботодавця.
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29.10.2022 13:48 Ответить
Та им плевать на нас и даже на простых американцев, они просто хотят личной власти. Если бы вдруг Байден сам не поддерживал нас, то трамп и его шестерки визжали бы, что нужно больше помощи. Они просто противопоставляют тезисы демократов. Если демократы скажут, что нужно утром съесть кашу, то эти будут настаивать и убеждать, что нужно есть говно. Это уже, кстати, не республиканцы, а либертаринцы как такер карлсон. Ну и 75% повестки контролируют фабрики троллей из кацапстана и китая. Там суммарно под 400000 человек и под 40-50 млрд долларов годовой бюджет на все технологии троллинга. Нам надо перебивать это своими фабриками троллей, но это огромные расходы, в первую очередь на политтехнологов, которым итак уже платят сотни тысяч долларов русня и китайцы и свободных в наличии нету, их надо перекупить за миллионы. То есть треть американцев уже контролируется совместной повесткой жадных до власти трампистов плюс фсб-пригожин и китайские фабрики промывки мозгов. Они намного хуже Илона Маска и у них в голове полная каша, но их можно быстро переубедить на адекватное восприятие реальности, просто нужны люди и деньги.
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29.10.2022 14:12 Ответить
От Такера у всех леваков подгорает
Лакмусовый тест
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29.10.2022 15:10 Ответить
карлсон такер корисний ідіот
через нього не збираюсь голосувати за республіканців і взагалі ні за кого
можливо він щось правильне каже про внутрішню політику
але про Україну він каже тільки зле
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29.10.2022 16:49 Ответить
Правильно, хай йому буде гірше. Чи все таки вам?
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29.10.2022 17:18 Ответить
він відстоює лібертаріанські цінності - не чіпай мене я не чіпаю тебе, права людини, мінімум державного втручання, поважання конституції і у тому буває різким та unapologetic не знаю як це буде українською
він про всі країни, все що за межами Америки висловлюється погано що цілком зрозуміло тому що Америка найкраща
так деякі наслідки такої політики вигідні рашці та але це не визначає що він російська консєрва
я таким (бо сам такий) завжди намагаюсь пояснити чому Україні треба допомогти на відміну від багатьох війн після WW2 у які Америка втручалась помилково
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29.10.2022 17:45 Ответить
Такер - руснявая мразота, братуха шапиро( соловьиного помета).
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29.10.2022 17:14 Ответить
Тільки дурні та підкацапники можуть слухати покидька та маніпулятора Сакера Карлсона.
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29.10.2022 17:35 Ответить
А чи не вважаєте Ви, що для конфіскації та передавання будь якої власности треба ухвала суду? Це ж США. Всім відомо, що росія -- злочинна держава. Але це не змінює принципу права: треба суд, щоб щось конфіскувати.
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29.10.2022 15:25 Ответить
Саме так. Це основна причина відмови республіканців. Не закінчена юридична процедура. Приймається закон про національну оборону на 2023 (NDAA).В законі мають бути закладений бюджет в тому числі на підтримку України. « Використання арештованих російськи активів полегшить фінансовий тягар», кажуть демократи. «Республіканці відмовляються допомагати Україні», продовжують вони та всі демократичні ЗМІ. Наступає 2023 і оооопсь. Виявляється, що США не можуть витрачати на Україну, бо не закладено в бюджеті. А те, що передбачалось, зробити неможливо, бо юридичні процедури не закінчені. Але винен знову буде Трамп, бо хто ж іще
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29.10.2022 17:13 Ответить
Це у республіканців в голові каша і проблеми з сприйняттям реальності? не у демократів які не здатні дати визначення що таке жінка? які в полоні своїх ліво-радикальних марксистських ідей заперечують саме існування об'єктивної реальності?!
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29.10.2022 16:50 Ответить
роботодавець - "куйло всея рабсєї"
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29.10.2022 14:31 Ответить
Так це і зрозуміло скільки вони витрачають на Україну.То напевно якось має це компенсуватись.
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29.10.2022 13:43 Ответить
щодо заборони на продаж кацапських вуглеводнів то ця пропозиція має раціональне зерно
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левову частину доходів московії приносить продаж нафти і газу
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29.10.2022 13:44 Ответить
В принципе сейчас и так идет финансирование. А замороженные кацапские средства пусть ждут своего часу. Будут использованы как контрибуция и главное - после смены власти, иначе и это в асфальт закатают. А так будет на что страну восстанавливать.
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29.10.2022 13:46 Ответить
Зеленский должен их пригласить в Украину и показать все разрушения и всех жертв войны - калек, изнасилованных, кто прошел пытки, и т.д. И что он скажет???
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29.10.2022 13:47 Ответить
Для початку Зєлєнскій мав би конфіскувати всі кацапські активи в Україні. І забрати у заступника голови ОП Тимошенка подарований для гуманітарних потреб автомобіль. Як мінімум.
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29.10.2022 14:08 Ответить
Не вийде. По першому пункту баба Беня не дозволить, бо має свою частку, а по другому - то, що зеленій банді до рук прилипло можна відібрати тільки відірвавши руки.
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29.10.2022 15:11 Ответить
Так у всьому винні трампісти і республіканці, тільки чогось ***** напало на Україну двічі при демократах у владі й при них чомусь ціна на нафту постійне бє нові рекорди! Але це все неважливо, винні трампісти бо так пропаганда сказала і дегенерати з відсутньою логікою в це охоче вірять!
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29.10.2022 14:02 Ответить
Бо за республіканців ***** готувалось.
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29.10.2022 14:03 Ответить
Тому що республіканців більш "бояться"

Закон про лендліз для України запропонував республіканець

Виконувати треба демократам.

Демократи не виконали вимогу закону, в продовж 60 днів після 9 травня 2022 - відзвітувати про підготовку процедур...

1 жовтня 2023 - закон про лендліз перестане працювати, а поки він працює, не дивлячись на наших "експертів".

Згідно лендліза можна передавати зброю (котра є в наявності), а не виділяти реальні гроші з бюджету на виготовлення "нової" зброї...

Проте в транш на відміну від лендлізу, можливо добавити інші видатки, котрі не стосуються України (йдуть на підтримку виборців від демократів), тому республіканці проти таких траншів, та не розуміють чому не виконується закон про лендліз.
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29.10.2022 17:27 Ответить
Трампушка мріє повернути кошти свому господарю.
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29.10.2022 14:09 Ответить
Перед виборчі технології - не звертайте уваги, зараз там накидають друг на дружку по любій темі і по темі України особливо.
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29.10.2022 14:13 Ответить
Мабуть, знають, що додаткові кошти, виділені безпосередньо нашому уряду, будуть закатані в асфальт чи якусь іншу дурню.
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29.10.2022 14:16 Ответить
а сколько российских денег конфисковала нынешняя наша власть? или вы думаете в америке дураки не видят, что творит володя и его грядка! и прежде чем охаивать других, посмотри на слуг народа.
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29.10.2022 14:26 Ответить
Правильно роблять, не давайте ці гроші Бені і його "слугам", бо розкрадуть, як все до цього і після цього.
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29.10.2022 15:02 Ответить
ну, почалося. а на що можно чекати після виборів?
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29.10.2022 15:17 Ответить
Читати, а тим більше вірити "Вашингтон компосту", це все одно, шо читати та вірити газеті "правда".
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29.10.2022 18:43 Ответить
Особисто я їх добре розумію.

Нинішній ЗЄвладі не можна давати ані копійки - все ********.
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29.10.2022 15:34 Ответить
Я вже втомився попереджувати про контрпродуктивність будь яких заяв українців які можуть бути подані як втручання у внутрішню політику США.
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29.10.2022 15:50 Ответить
Особливо, коли це відбувається однобоко - проте республіканців і особливо проти Трампа.
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29.10.2022 18:44 Ответить
После смерти Маккейна,республиканцы превратились в партию клоунов и слоупоков.Просто констатация факта.
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29.10.2022 17:50 Ответить
Треба у республіканці Спартц спитати, що чорт візьми там в них відбувається?
Не зрозуміло , чому наші її шанувальники цього не зроблять.
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29.10.2022 18:42 Ответить
Щось мені здається ,що у тих активах є відсоток для цих республіканців .
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29.10.2022 18:49 Ответить
Правильно..
Чтобы бубочка и зелень потратили эти деньги на джипы, дороги, университет и ярд деревьев?
Они даже сч не стесняются обогащать себя любимых.
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31.10.2022 05:39 Ответить
 
 