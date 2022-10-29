Республиканцы не хотят передавать Украине конфискованные российские активы, - WP
Группа республиканцев в Палате представителей и Сенате США выступила против плана демократов о финансировании Украины за счет арестованных российских активов.
Об этом сообщает The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Согласно источникам издания, республиканцы выступили против положения в отчете конференции Закона о национальной обороне (NDAA), которое позволяло бы Соединенным Штатам переводить доходы от конфискованного российского имущества в Украину.
Отчет конференции NDAA должен стать всеобъемлющим законом об оборонной политике, согласованным Палатой представителей и Сенатом.
"Это недобросовестно, что республиканцы в Сенате препятствуют важному положению, которое позволит Министерству юстиции передавать конфискованные российские активы для помощи Украине и ее усилиям против жестокой войны России. Это положение было принято как часть NDAA Палаты представителей и не должно подвергаться нападениям со стороны правых или быть исключенным из окончательного законопроекта", - сказал участвовавший в процессе представитель Демократической партии.
Демократы говорят, что исключение этого положения из пакета почти на 840 миллиардов долларов подрывает способность администрации Байдена передавать помощь экономике Украины.
По словам представителей республиканцев, в основном они возражали против этого положения на основании процедуры и считают, что оно должно быть пересмотрено комитетами Палаты представителей и Сената. Вместе с тем, республиканцы считают, что наиболее значимой мерой для прекращения финансирования военной машины Путина было бы прекращение финансирования его нефтяной отрасли.
Спор из-за этой меры возникает на фоне вопросов будущей поддержки республиканцами военных усилий Украины.
Республиканцы во главе с лидером меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом пообещали продолжать одобрять миллиарды долларов помощи США для безопасности и бюджета Украины, тогда как лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что помощь Украине может быть уменьшена.
Сейчас в разных странах мира заморожены российские активы на сумму около 500 миллиардов долларов США: это средства, недвижимость и другое имущество частных лиц, в основном российских олигархов, а также золотовалютные резервы Центробанка РФ за рубежом.
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Лакмусовый тест
через нього не збираюсь голосувати за республіканців і взагалі ні за кого
можливо він щось правильне каже про внутрішню політику
але про Україну він каже тільки зле
він про всі країни, все що за межами Америки висловлюється погано що цілком зрозуміло тому що Америка найкраща
так деякі наслідки такої політики вигідні рашці та але це не визначає що він російська консєрва
я таким (бо сам такий) завжди намагаюсь пояснити чому Україні треба допомогти на відміну від багатьох війн після WW2 у які Америка втручалась помилково
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левову частину доходів московії приносить продаж нафти і газу
Закон про лендліз для України запропонував республіканець
Виконувати треба демократам.
Демократи не виконали вимогу закону, в продовж 60 днів після 9 травня 2022 - відзвітувати про підготовку процедур...
1 жовтня 2023 - закон про лендліз перестане працювати, а поки він працює, не дивлячись на наших "експертів".
Згідно лендліза можна передавати зброю (котра є в наявності), а не виділяти реальні гроші з бюджету на виготовлення "нової" зброї...
Проте в транш на відміну від лендлізу, можливо добавити інші видатки, котрі не стосуються України (йдуть на підтримку виборців від демократів), тому республіканці проти таких траншів, та не розуміють чому не виконується закон про лендліз.
Нинішній ЗЄвладі не можна давати ані копійки - все ********.
Не зрозуміло , чому наші її шанувальники цього не зроблять.
Чтобы бубочка и зелень потратили эти деньги на джипы, дороги, университет и ярд деревьев?
Они даже сч не стесняются обогащать себя любимых.