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конфіскація (806) допомога (7871) США (20990)

Республіканці не хочуть передавати Україні конфісковані російські активи, - WP

партія,республіканська,республіканці

Група республіканців у Палаті представників і Сенаті США виступили проти плану демократів про фінансування України за рахунок арештованих російських активів.

Про це повідомляє The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Згідно з джерелами видання, республіканці виступили проти положення у звіті конференції Закону про національну оборону (NDAA), яке б дозволяло Сполученим Штатам переказувати доходи від конфіскованого російського майна в Україну.

Звіт конференції NDAA має стати всеосяжним законом про оборонну політику, узгодженим Палатою представників та Сенатом.

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"Це недобросовісно, що республіканці в Сенаті перешкоджають важливому положенню, яке дозволить Міністерству юстиції передавати конфісковані російські активи для допомоги Україні та її зусиллям проти жорстокої війни Росії. Це положення було прийнято як частина NDAA Палати представників і не повинно зазнавати нападів з боку правих або бути виключеним з остаточного законопроєкту", - сказав представник Демократичної партії, який брав участь у процесі.

Демократи кажуть, що виключення цього положення з пакета майже на 840 мільярдів доларів підриває здатність адміністрації Байдена передавати допомогу економіці України.

За словами представників республіканців, в основному вони заперечували проти цього положення на підставі процедури і вважають, що воно має бути переглянуте комітетами Палати представників і Сенату. Разом з тим, республіканці вважають, що більш значущим заходом для припинення фінансування військової машини Путіна було б припинення фінансування його нафтової галузі.

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Суперечка щодо цього заходу виникає на тлі питань щодо майбутньої підтримки республіканцями військових зусиль України.

Республіканці на чолі з лідером меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом пообіцяли продовжувати схвалювати мільярди доларів допомоги США для безпеки та бюджету України, тоді як лідер меншості в Палаті представників Кевін Маккарті попередив, що допомога Україні може бути зменшена.

Зараз у різних країнах світу заморожено російських активів на суму близько 500 мільярдів доларів США: це кошти, нерухомість та інше майно приватних осіб, здебільшого російських олігархів, а також золотовалютні резерви Центробанку РФ за кордоном.

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Топ коментарі
+20
Для початку Зєлєнскій мав би конфіскувати всі кацапські активи в Україні. І забрати у заступника голови ОП Тимошенка подарований для гуманітарних потреб автомобіль. Як мінімум.
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29.10.2022 14:08
+18
Група трампістів стоїть на варті грошей свого роботодавця.
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29.10.2022 13:48
+13
В принципе сейчас и так идет финансирование. А замороженные кацапские средства пусть ждут своего часу. Будут использованы как контрибуция и главное - после смены власти, иначе и это в асфальт закатают. А так будет на что страну восстанавливать.
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29.10.2022 13:46
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Трампісти, потрібна справжня боротьба з корупцією й криміналом, вони вже впроваджують контроль за зброєю й заявляють про торгівлю нею.
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29.10.2022 13:40 Відповісти
Кацапчик, в тебе сп@здили заcрані штани? То це не українці та не Байден, це *****
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29.10.2022 14:34 Відповісти
make America great again ?
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29.10.2022 13:42 Відповісти
Група трампістів стоїть на варті грошей свого роботодавця.
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29.10.2022 13:48 Відповісти
Та им плевать на нас и даже на простых американцев, они просто хотят личной власти. Если бы вдруг Байден сам не поддерживал нас, то трамп и его шестерки визжали бы, что нужно больше помощи. Они просто противопоставляют тезисы демократов. Если демократы скажут, что нужно утром съесть кашу, то эти будут настаивать и убеждать, что нужно есть говно. Это уже, кстати, не республиканцы, а либертаринцы как такер карлсон. Ну и 75% повестки контролируют фабрики троллей из кацапстана и китая. Там суммарно под 400000 человек и под 40-50 млрд долларов годовой бюджет на все технологии троллинга. Нам надо перебивать это своими фабриками троллей, но это огромные расходы, в первую очередь на политтехнологов, которым итак уже платят сотни тысяч долларов русня и китайцы и свободных в наличии нету, их надо перекупить за миллионы. То есть треть американцев уже контролируется совместной повесткой жадных до власти трампистов плюс фсб-пригожин и китайские фабрики промывки мозгов. Они намного хуже Илона Маска и у них в голове полная каша, но их можно быстро переубедить на адекватное восприятие реальности, просто нужны люди и деньги.
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29.10.2022 14:12 Відповісти
От Такера у всех леваков подгорает
Лакмусовый тест
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29.10.2022 15:10 Відповісти
карлсон такер корисний ідіот
через нього не збираюсь голосувати за республіканців і взагалі ні за кого
можливо він щось правильне каже про внутрішню політику
але про Україну він каже тільки зле
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29.10.2022 16:49 Відповісти
Правильно, хай йому буде гірше. Чи все таки вам?
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29.10.2022 17:18 Відповісти
він відстоює лібертаріанські цінності - не чіпай мене я не чіпаю тебе, права людини, мінімум державного втручання, поважання конституції і у тому буває різким та unapologetic не знаю як це буде українською
він про всі країни, все що за межами Америки висловлюється погано що цілком зрозуміло тому що Америка найкраща
так деякі наслідки такої політики вигідні рашці та але це не визначає що він російська консєрва
я таким (бо сам такий) завжди намагаюсь пояснити чому Україні треба допомогти на відміну від багатьох війн після WW2 у які Америка втручалась помилково
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29.10.2022 17:45 Відповісти
Такер - руснявая мразота, братуха шапиро( соловьиного помета).
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29.10.2022 17:14 Відповісти
Тільки дурні та підкацапники можуть слухати покидька та маніпулятора Сакера Карлсона.
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29.10.2022 17:35 Відповісти
А чи не вважаєте Ви, що для конфіскації та передавання будь якої власности треба ухвала суду? Це ж США. Всім відомо, що росія -- злочинна держава. Але це не змінює принципу права: треба суд, щоб щось конфіскувати.
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29.10.2022 15:25 Відповісти
Саме так. Це основна причина відмови республіканців. Не закінчена юридична процедура. Приймається закон про національну оборону на 2023 (NDAA).В законі мають бути закладений бюджет в тому числі на підтримку України. « Використання арештованих російськи активів полегшить фінансовий тягар», кажуть демократи. «Республіканці відмовляються допомагати Україні», продовжують вони та всі демократичні ЗМІ. Наступає 2023 і оооопсь. Виявляється, що США не можуть витрачати на Україну, бо не закладено в бюджеті. А те, що передбачалось, зробити неможливо, бо юридичні процедури не закінчені. Але винен знову буде Трамп, бо хто ж іще
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29.10.2022 17:13 Відповісти
Це у республіканців в голові каша і проблеми з сприйняттям реальності? не у демократів які не здатні дати визначення що таке жінка? які в полоні своїх ліво-радикальних марксистських ідей заперечують саме існування об'єктивної реальності?!
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29.10.2022 16:50 Відповісти
роботодавець - "куйло всея рабсєї"
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29.10.2022 14:31 Відповісти
Так це і зрозуміло скільки вони витрачають на Україну.То напевно якось має це компенсуватись.
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29.10.2022 13:43 Відповісти
щодо заборони на продаж кацапських вуглеводнів то ця пропозиція має раціональне зерно
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левову частину доходів московії приносить продаж нафти і газу
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29.10.2022 13:44 Відповісти
В принципе сейчас и так идет финансирование. А замороженные кацапские средства пусть ждут своего часу. Будут использованы как контрибуция и главное - после смены власти, иначе и это в асфальт закатают. А так будет на что страну восстанавливать.
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29.10.2022 13:46 Відповісти
Зеленский должен их пригласить в Украину и показать все разрушения и всех жертв войны - калек, изнасилованных, кто прошел пытки, и т.д. И что он скажет???
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29.10.2022 13:47 Відповісти
Для початку Зєлєнскій мав би конфіскувати всі кацапські активи в Україні. І забрати у заступника голови ОП Тимошенка подарований для гуманітарних потреб автомобіль. Як мінімум.
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29.10.2022 14:08 Відповісти
Не вийде. По першому пункту баба Беня не дозволить, бо має свою частку, а по другому - то, що зеленій банді до рук прилипло можна відібрати тільки відірвавши руки.
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29.10.2022 15:11 Відповісти
Так у всьому винні трампісти і республіканці, тільки чогось ***** напало на Україну двічі при демократах у владі й при них чомусь ціна на нафту постійне бє нові рекорди! Але це все неважливо, винні трампісти бо так пропаганда сказала і дегенерати з відсутньою логікою в це охоче вірять!
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29.10.2022 14:02 Відповісти
Бо за республіканців ***** готувалось.
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29.10.2022 14:03 Відповісти
Тому що республіканців більш "бояться"

Закон про лендліз для України запропонував республіканець

Виконувати треба демократам.

Демократи не виконали вимогу закону, в продовж 60 днів після 9 травня 2022 - відзвітувати про підготовку процедур...

1 жовтня 2023 - закон про лендліз перестане працювати, а поки він працює, не дивлячись на наших "експертів".

Згідно лендліза можна передавати зброю (котра є в наявності), а не виділяти реальні гроші з бюджету на виготовлення "нової" зброї...

Проте в транш на відміну від лендлізу, можливо добавити інші видатки, котрі не стосуються України (йдуть на підтримку виборців від демократів), тому республіканці проти таких траншів, та не розуміють чому не виконується закон про лендліз.
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29.10.2022 17:27 Відповісти
Трампушка мріє повернути кошти свому господарю.
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29.10.2022 14:09 Відповісти
Перед виборчі технології - не звертайте уваги, зараз там накидають друг на дружку по любій темі і по темі України особливо.
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29.10.2022 14:13 Відповісти
Мабуть, знають, що додаткові кошти, виділені безпосередньо нашому уряду, будуть закатані в асфальт чи якусь іншу дурню.
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29.10.2022 14:16 Відповісти
а сколько российских денег конфисковала нынешняя наша власть? или вы думаете в америке дураки не видят, что творит володя и его грядка! и прежде чем охаивать других, посмотри на слуг народа.
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29.10.2022 14:26 Відповісти
Правильно роблять, не давайте ці гроші Бені і його "слугам", бо розкрадуть, як все до цього і після цього.
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29.10.2022 15:02 Відповісти
ну, почалося. а на що можно чекати після виборів?
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29.10.2022 15:17 Відповісти
Читати, а тим більше вірити "Вашингтон компосту", це все одно, шо читати та вірити газеті "правда".
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29.10.2022 18:43 Відповісти
Особисто я їх добре розумію.

Нинішній ЗЄвладі не можна давати ані копійки - все ********.
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29.10.2022 15:34 Відповісти
Я вже втомився попереджувати про контрпродуктивність будь яких заяв українців які можуть бути подані як втручання у внутрішню політику США.
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29.10.2022 15:50 Відповісти
Особливо, коли це відбувається однобоко - проте республіканців і особливо проти Трампа.
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29.10.2022 18:44 Відповісти
После смерти Маккейна,республиканцы превратились в партию клоунов и слоупоков.Просто констатация факта.
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29.10.2022 17:50 Відповісти
Треба у республіканці Спартц спитати, що чорт візьми там в них відбувається?
Не зрозуміло , чому наші її шанувальники цього не зроблять.
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29.10.2022 18:42 Відповісти
Щось мені здається ,що у тих активах є відсоток для цих республіканців .
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29.10.2022 18:49 Відповісти
Правильно..
Чтобы бубочка и зелень потратили эти деньги на джипы, дороги, университет и ярд деревьев?
Они даже сч не стесняются обогащать себя любимых.
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31.10.2022 05:39 Відповісти
 
 