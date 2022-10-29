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Зеленский (19042) путин (30484) россия (93011)

Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин", - Зеленский

путін

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не готова просто так сегодня говорить с Путиным и вообще с российским режимом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин сегодня - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами уничтожения нации. Мы не готовы просто так сегодня говорить с Путиным, в общем-то с этим режимом", - отметил президент.

По словам Зеленского, российский режим проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

Читайте также: Все украинское – мишень для России. 51 наш университет подвергся ударам ракетами и артиллерией, - Зеленский
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Топ комментарии
+25
Що значить "складно сказати"? Це тобі мабуть складно... Іншим і так зрозуміло - *****. І це м'яко кажучи ще
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29.10.2022 13:59
+25
Те ж мені "Біном Ньютона"...
Що таке путін ...?
Не йтиму в банальну вульгарність і говорити, що він ***** (хоча це і так). Путін - це підсвідоме прагнення російського народу до міцної руки, що втілилося в реальність.
Путін, це згода російського народу жити в бруді і жерти помиї, "аби нас весь світ боявся".
Путін, це вікова покірність того самого російського народу і його згода подихати мільйонами за імперські амбіції божевільного вождя.
І, якщо все це підсумувати:
путін = російський народ
російський народ = путін
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29.10.2022 14:07
+16
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29.10.2022 14:08
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Що значить "складно сказати"? Це тобі мабуть складно... Іншим і так зрозуміло - *****. І це м'яко кажучи ще
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29.10.2022 13:59 Ответить
та нет, все просто, он - ЧСВешный ********* террорист *****
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29.10.2022 13:59 Ответить
"В оккупированном Донецке https://donpress.com/news/29-10-2022-v-donecke-otkryli-pamyatnik-organizatoru-ubiystv-ukrainskikh-nacionalistov с пафосом открыли бюст Павлу Судоплатову".
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29.10.2022 14:15 Ответить
ну тра нам жеж буде щось зносити з нагоди визволення від раші
судоплатов якраз саме те.

а потьомкінські мощі вони самі з України викрали

придурки недороблені.
ми б ще доплатили за те, щоб і духу автора патьомкінскіх дєрєвєнь в Україні не залишилося
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29.10.2022 14:23 Ответить
переплавили херсонского ушакова и суворова на пашку
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29.10.2022 14:59 Ответить
не лише путін а вся роіська
кого не візьми там всі путіни
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29.10.2022 14:00 Ответить
)(уйло
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29.10.2022 14:00 Ответить
на ні не чипай гимно- бо воно дюже воняе
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29.10.2022 14:00 Ответить
путін....*****!!!! на нього чекає Гаага!!
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29.10.2022 14:00 Ответить
Раніше треба було заглянути в очі лише одному, а тепер цілому колу!
Невже путін не був покидьком ще тоді?
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29.10.2022 14:00 Ответить
Кто такой путин? - *****
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29.10.2022 14:00 Ответить
лала-лала-лала-лала
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29.10.2022 14:04 Ответить
За словами Зеленського, російський режим виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України. -та і не кажи просто бессовісна людина
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29.10.2022 14:01 Ответить
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

И окуп флоту ... конец ...

ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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29.10.2022 14:01 Ответить
А еще он клинический психопат и социопат, не способный на сочуствие и эмпатию, кроме как для своей резиновой опы
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29.10.2022 14:03 Ответить
путін хароший - режим поганий...
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29.10.2022 14:03 Ответить
Антіхрист , майстер ложі та обману, людожер , і маніпулятор людських слабкостей по всій Європі). І наша місія провести його вигнання з цьго світу)
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29.10.2022 14:03 Ответить
Нічого складного-воно *****.
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29.10.2022 14:05 Ответить
Вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін"

Анітрохи!
От спробуймо разом, повторюйте:
-Х... у...
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29.10.2022 14:06 Ответить
Увесь світ вже знає хто він.
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29.10.2022 14:06 Ответить
Те ж мені "Біном Ньютона"...
Що таке путін ...?
Не йтиму в банальну вульгарність і говорити, що він ***** (хоча це і так). Путін - це підсвідоме прагнення російського народу до міцної руки, що втілилося в реальність.
Путін, це згода російського народу жити в бруді і жерти помиї, "аби нас весь світ боявся".
Путін, це вікова покірність того самого російського народу і його згода подихати мільйонами за імперські амбіції божевільного вождя.
І, якщо все це підсумувати:
путін = російський народ
російський народ = путін
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29.10.2022 14:07 Ответить
Ваш коментар -- вичерпний і найкращий.
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29.10.2022 15:27 Ответить
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29.10.2022 14:08 Ответить
а шо з креативом геть біда?
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29.10.2022 14:31 Ответить
Правда очи коле?
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29.10.2022 16:53 Ответить
....і думаю, що період війни спробують не зарахувати в термін каденції......бо не втік же
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29.10.2022 14:32 Ответить
а потом некто максимів грит шо все мужики до 60 получат некую бумажку
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29.10.2022 15:02 Ответить
Нічого складного. Пр це вже давним-давно сказали харківські футбольні фанати- путєн-*****!
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29.10.2022 14:09 Ответить
Зеленский подмахивает путину, что он не *****? хочет заглянуть в чоколадный глаз и увидить там глисту мира?
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29.10.2022 14:10 Ответить
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29.10.2022 14:11 Ответить
Заглянув таки !
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29.10.2022 14:18 Ответить
Зато зрозуміло що таке зеленський.
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29.10.2022 14:11 Ответить
Тю. Теж мені - біном Ньютона. путін - *****, це вже знає вся планета.
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29.10.2022 14:16 Ответить
Сумасшедшее ***..ло.
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29.10.2022 14:19 Ответить
Что тут сложного, если даже студент первого курса факультета психиатрии, отучившись всего один квартал, скажет, сто оно сумасшедший.
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29.10.2022 14:18 Ответить
Притом неизлечимо. Дешевле и надёжнее усыпить, чем лечить.
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29.10.2022 17:13 Ответить
Порошенко - путін вбивця! Байден - путін вбивця! Зеленський - складно сказати, хто такий або що таке "Путін"...
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29.10.2022 14:20 Ответить
Два с половиною роки він та його оточення пропагандували - треба тіки одна зустріч і все, війні кінец, дружба народів, щеленський зупинив бариг на крові. Нарід радісно хлопав вушками і дивився як за допомогою машинки формули-2 перевіряли якість свіжого асфальту від зелених. Стратег, мля.
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29.10.2022 14:38 Ответить
Август 2000 г., вм база ок. Мурманска. Притащили АПЛ"Курск" .
Что то вроде митинга. Выступление президента рф.
После его выступления , к нему подходит группа женщин --
жёны погибших.
Несколько фраз. А потом прозвучала команда охране:-
"Уберите от меня этих проституток !!".
Что ещё можно сказать после этого.
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29.10.2022 14:58 Ответить
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29.10.2022 15:01 Ответить
Якби було в нас таке озброєння,особисто поїхав би до сосучєй Москви і підірвав би ядерний боєзаряд...В пізду ту ****,хай інші вже в рот ібуться)
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29.10.2022 15:02 Ответить
Чья Калмыкия?
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29.10.2022 15:03 Ответить
ой, а шо такое? вава, може нагадати? я спробую близько до текста: "я в своей голове уже закончіл вайну, думаю, что путін хочєт таво жє". тупа зе-лупа, це хто казав? можє дєрьмак нашептав? то посади дєрьмака як зрадника... не садиш? значить, ти теж зрадник... логічно?
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29.10.2022 15:08 Ответить
Колись почув:

Програма

Утилізації

Території

і

Населення

парашії (в інтересах китаю).
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29.10.2022 15:11 Ответить
Внатурі,як так складно?Останній шнирь в ************ знає,що це диряве,********,жоноподібне чмо подшконочноє...
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29.10.2022 15:14 Ответить
Цікаво, а він може, не віляючи, назвати путіна тим ким він є- ******.
Бо , я зрозуміла від зе, що винне оточення і " круг людей под брендом путин".
Що воно несе?
Можливо я щось не зрозуміла?
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29.10.2022 15:17 Ответить
Воно вже принесло: НАТО - "нє надо", "какая разніца, чия то задніца", "мир у вічку Муйла", згортання ракетних програм, розмінування Чонгару і ще багато чого... Більшим лайном був тільки Зечара-Яник (((
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29.10.2022 15:41 Ответить
У своего фсбэшного подельника Елдака спроси, этого его непосредственный начальник....
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29.10.2022 15:28 Ответить
Ух ти, як забебекало! А у вічко заглянути? Ти ж там падло ЗЄлене, мир бачив? Гарно роздивився? Аж Чонгар розмінував? Щиро вірю, що після війни ЗЕшобла сяде на довічне у повному складі - вони винні у смертях десятків тисяч людей... ХАБ ці дебіли будували... На кордоні з ОКУПОВАНОЮ територію Криму - це поза межами не тільки логіки, але й здорового глузду... ХАБонута божевільна компашка тупих зрадників...
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29.10.2022 15:38 Ответить
Співчуваю Вашому сумному досвіду, але медицина не стоїть на місці, у Вас ще є шанси ))) Можливо, колись навчитесь користуватись мізками - повірте, отримаєте більше задоволення, ніж від зеленого причандала в одному місці
)))
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29.10.2022 16:52 Ответить
Вас, видно, багатий досвід )))
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29.10.2022 16:53 Ответить
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29.10.2022 16:56 Ответить
орколендом правит коллективный путин - собрание русскофашистов (рашистов), они сами о себе это признают, при этом нас почему-то называя неонацистами (где логика?)
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29.10.2022 18:57 Ответить
 
 