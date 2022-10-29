Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не готова просто так сегодня говорить с Путиным и вообще с российским режимом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.
"Мне в целом уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин". Путин сегодня - это круг людей, это военно-политическое руководство под брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами уничтожения нации. Мы не готовы просто так сегодня говорить с Путиным, в общем-то с этим режимом", - отметил президент.
По словам Зеленского, российский режим проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
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Пожалуйста, подождите...
судоплатов якраз саме те.
а потьомкінські мощі вони самі з України викрали
придурки недороблені.
ми б ще доплатили за те, щоб і духу автора патьомкінскіх дєрєвєнь в Україні не залишилося
кого не візьми там всі путіни
Невже путін не був покидьком ще тоді?
И окуп флоту ... конец ...
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Анітрохи!
От спробуймо разом, повторюйте:
-Х... у...
Що таке путін ...?
Не йтиму в банальну вульгарність і говорити, що він ***** (хоча це і так). Путін - це підсвідоме прагнення російського народу до міцної руки, що втілилося в реальність.
Путін, це згода російського народу жити в бруді і жерти помиї, "аби нас весь світ боявся".
Путін, це вікова покірність того самого російського народу і його згода подихати мільйонами за імперські амбіції божевільного вождя.
І, якщо все це підсумувати:
путін = російський народ
російський народ = путін
Что то вроде митинга. Выступление президента рф.
После его выступления , к нему подходит группа женщин --
жёны погибших.
Несколько фраз. А потом прозвучала команда охране:-
"Уберите от меня этих проституток !!".
Что ещё можно сказать после этого.
Програма
Утилізації
Території
і
Населення
парашії (в інтересах китаю).
Бо , я зрозуміла від зе, що винне оточення і " круг людей под брендом путин".
Що воно несе?
Можливо я щось не зрозуміла?
)))