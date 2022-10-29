Вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не готова просто так сьогодні говорити з Путіним та загалом із російським режимом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.
"Мені в цілому вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін сьогодні - це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками знищення нації. Ми не готові просто так сьогодні говорити з Путіним, загалом із цим режимом", - зазначив президент.
За словами Зеленського, російський режим виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України.
Топ коментарі
+25 Mykola Trofimenko a12d9878
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+25 arye z.
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+16 Ksenia VB
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Будь ласка, зачекайте...
судоплатов якраз саме те.
а потьомкінські мощі вони самі з України викрали
придурки недороблені.
ми б ще доплатили за те, щоб і духу автора патьомкінскіх дєрєвєнь в Україні не залишилося
кого не візьми там всі путіни
Невже путін не був покидьком ще тоді?
И окуп флоту ... конец ...
ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
Анітрохи!
От спробуймо разом, повторюйте:
-Х... у...
Що таке путін ...?
Не йтиму в банальну вульгарність і говорити, що він ***** (хоча це і так). Путін - це підсвідоме прагнення російського народу до міцної руки, що втілилося в реальність.
Путін, це згода російського народу жити в бруді і жерти помиї, "аби нас весь світ боявся".
Путін, це вікова покірність того самого російського народу і його згода подихати мільйонами за імперські амбіції божевільного вождя.
І, якщо все це підсумувати:
путін = російський народ
російський народ = путін
Что то вроде митинга. Выступление президента рф.
После его выступления , к нему подходит группа женщин --
жёны погибших.
Несколько фраз. А потом прозвучала команда охране:-
"Уберите от меня этих проституток !!".
Что ещё можно сказать после этого.
Програма
Утилізації
Території
і
Населення
парашії (в інтересах китаю).
Бо , я зрозуміла від зе, що винне оточення і " круг людей под брендом путин".
Що воно несе?
Можливо я щось не зрозуміла?
)))