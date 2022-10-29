Вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна не готова просто так сьогодні говорити з Путіним та загалом із російським режимом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

"Мені в цілому вже складно сказати, хто такий або що таке "Путін". Путін сьогодні - це таке коло людей, це військово-політичне керівництво під брендом "Путін", яке йде агресивними кроками знищення нації. Ми не готові просто так сьогодні говорити з Путіним, загалом із цим режимом", - зазначив президент.

За словами Зеленського, російський режим виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

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