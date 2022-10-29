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В оккупированном Мариуполе захватчики создают "просветительские уголки"

маріуполь

Россияне создают так называемые "просветительские уголки" с баранками, самоваром и флагом России в детских садах временно оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.

"Российский флаг, самовар и баранки. Так выглядят так называемые "просветительские уголки" в детских садах оккупированного Мариуполя. Малышам с самого детства пытаются навязать российскую пропаганду и идентичность", - говорится в сообщении.

Воспитатели детских учреждений рассказывают детям искаженную историю и насаждают чужие символы.

"Но "русскому миру" жить придется не долго. Мариуполь вернется под украинский флаг", - отметили в горсовете.

Смотрите также: Оккупанты провели в Мариуполе крестный ход, чтобы "изгнать демонов" из "Азовстали". ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
почитать свежую речь путина сидя на бутылке под трель балалайки и поср.ть на стол. что может быть приятнее для русского человека
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29.10.2022 14:45
+6
Я не понял, а где бутылка на которую сажают? Где чучела кадыровцев? Где фото с обезьяной (Мотороллой)? Натюрморт явно неполный.
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29.10.2022 14:39
+5
кацапы по себе судят, у них все за одно и тоже, а в Украине полно предателей, которых в свое время завезли из глубинок оркостана для размножения, вот они и дают свой процент предателей.
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29.10.2022 14:50
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само-war
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29.10.2022 14:37 Ответить
Я не понял, а где бутылка на которую сажают? Где чучела кадыровцев? Где фото с обезьяной (Мотороллой)? Натюрморт явно неполный.
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29.10.2022 14:39 Ответить
А смысл делать такие куточки если там одна всратая ватка была всегда а во славсцянске всегда дрочили на нелли штепу. беднеют кацапы, на мелочь дрочать и тратятся дбл блд
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29.10.2022 14:40 Ответить
кацапы по себе судят, у них все за одно и тоже, а в Украине полно предателей, которых в свое время завезли из глубинок оркостана для размножения, вот они и дают свой процент предателей.
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29.10.2022 14:50 Ответить
у нас предателей не просто полно. их просто до х у я ... И как бы военный час. вроде должин быть растрел этих пидоров. вроде как не выпускают мужчин за кардин, а зе в своем указе от 24 фивраля там налажал и не внес эту директиву, и не выпускание мужиков щас есть злочином. кароче все помазаны враньем и скотством. жить нужно по закону, а не как нибудь
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29.10.2022 14:54 Ответить
кацапы такой гнойник нам разодрали у выгляди мариуполя шо просто жесть... ну хоть за это спс. будем знать каждого колоборанта
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29.10.2022 14:41 Ответить
Бідні діти. З таким успіхом років в 10 будуть чисто зомбі.🤦
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29.10.2022 14:44 Ответить
Совсем нет, у них нету таких возможностей. Даже с ватными родителями. Будет выученная беспомощность сильная, которую преодолеть можно за полгода примерно, просто давая выполнимые задания и поощряя за инициативу и лидерство. Каждому ученику в школе по очереди давать такого рода задания, сложные, но выполнимые, ну и так и человек избавляется от состояния выученной беспомощности (зомби инертного то есть). Идеологии у них нету в помине, им до Сралина еще в 10 раз длиннее дорога, а до Геббельса раз в 50. Только дрессировка беспомощности, сидения на месте и молчания, обучение тому, что что бы ты не стал делать, то это все бесполезно и будет только хуже, поэтому сиди и не высосывайте, ничего не делай, всегда молчи и кивай головой, иначе только хуже будет и они реально делают хуже любому, кто предложил инициативу.
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29.10.2022 14:49 Ответить
А родачки которые отправляют в детские таборы орды своих деток? я не уверен что нам шо те дети и х родаки ваще нужны. пусть идут нах в тот лагерь и бьются с местными
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29.10.2022 14:50 Ответить
А де пральна машина?Водка і пакет?
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29.10.2022 14:45 Ответить
Такая же показуха, как и построенные пару десятков домов на сваях, которые даже не факт, что переживут зиму (пару штук, которые были на уже готовом фундаменте - максимум). Они уже даже плакаты не спешат обновлять, плевать на картинку красивую стало, как провели "референдумы". Просто понимают, что кацапы никогда и никого больше не смогут захватить, армии больше существовать не будет, нет смысла изображать из себя какую-то руснявую идеологию, просто можно срать в открытую на местных людей, показывая раз в месяц какой-то кадр слепленный для промывки мозгов своей вате.
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29.10.2022 14:45 Ответить
почитать свежую речь путина сидя на бутылке под трель балалайки и поср.ть на стол. что может быть приятнее для русского человека
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29.10.2022 14:45 Ответить
А вони підписують ті "експонати" чимось, на кшталт "вкрадено у китайців" (самовар) чи "вкрадено у українців" (бублик)?
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29.10.2022 14:47 Ответить
це роблять в дитячому садочку
там, де діти вижили під їх обстрілами

мляяя
мене аж занудило
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29.10.2022 14:48 Ответить
в росийских детских концлагерях кормют чирвоной икрой !!!
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29.10.2022 14:52 Ответить
как на крєйсере аврора - ікра из сєми чєрвєй

най би вони скорше відколихалися від нас, мо життя налагодиться
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29.10.2022 15:01 Ответить
Кто шагает дружно в ряд? Это дикарей отряд. Блин как же было круто в детстве. первая дискотека, первая подруга, превый засос и **** никаких кацапов не было *****
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29.10.2022 15:00 Ответить
пропагандони херові
сиди в своєму засранську зі своїм самоваром і без унітазу,
ні лізуть колорадські жуки куди не треба
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29.10.2022 15:03 Ответить
Самовар не их. Опять ворованное.
Самый древний 3700-летний самовар был найден в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане (Шекинский район), и он старше 2000-летнего египетского самовара.
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29.10.2022 15:10 Ответить
Село "Москва" - Улус Джучи - Московия - Российская империя - РСФР - Российская Федерация и ПРОСВЕЩЕНИЕ это НОНСЕНС, это априори несовместимые вещи.
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29.10.2022 15:08 Ответить
Бабы, водка, гармонь и лосось...
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29.10.2022 15:14 Ответить
НЕдовго
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29.10.2022 15:20 Ответить
А де пика *уйла? Щось не допрацьовують оті "просвєтітєлі"! Не бояться ''під каток" попасти ?
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29.10.2022 15:22 Ответить
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29.10.2022 15:27 Ответить
Це символ росії - нікому непотрібної шлюхи.
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29.10.2022 21:12 Ответить
На ночь бублики пересчитывать надо. А то сторож пожрет румяные. Странно что нет хромки, наяривать камаринского ложками стукотя при этом. Или притопывая для сугреву.
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29.10.2022 15:30 Ответить
То може припинити виплачувати зарплату тим вихователям? Ми їм платим через міністерство освіти.
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29.10.2022 15:48 Ответить
балалайка матрошка трусы ленина лифчик крупской портянки бутылка водки усы буденного
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29.10.2022 16:17 Ответить
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29.10.2022 16:22 Ответить
в уголок....
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29.10.2022 16:23 Ответить
Вкрадені "символи росії" які вона вкрала у інших :

* Самовар - винахід Китаю і Персії
* Матрьошка - винахід Японії
* Водка - винахід Польщі
* Калашніков - винахід Уго Шмайсера (Штурмгевер 44)
* Пельмені - винахід Китаю
* Руская бані - винахід Скіфів
* Косоворотка - Золота Орда
* Лапша - Золота Орда
* Гусари - винахід Угорщини; husz («двадцять») и ar («податок»)
* Гармонь - винахід чеха Франтишека Киршнека
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29.10.2022 21:33 Ответить
...уголок рюзке чучел,людей пугать!!!
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29.10.2022 21:48 Ответить
 
 