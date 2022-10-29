В оккупированном Мариуполе захватчики создают "просветительские уголки"
Россияне создают так называемые "просветительские уголки" с баранками, самоваром и флагом России в детских садах временно оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мариупольский городской совет.
"Российский флаг, самовар и баранки. Так выглядят так называемые "просветительские уголки" в детских садах оккупированного Мариуполя. Малышам с самого детства пытаются навязать российскую пропаганду и идентичность", - говорится в сообщении.
Воспитатели детских учреждений рассказывают детям искаженную историю и насаждают чужие символы.
"Но "русскому миру" жить придется не долго. Мариуполь вернется под украинский флаг", - отметили в горсовете.
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там, де діти вижили під їх обстрілами
мляяя
мене аж занудило
най би вони скорше відколихалися від нас, мо життя налагодиться
сиди в своєму засранську зі своїм самоваром і без унітазу,
ні лізуть колорадські жуки куди не треба
Самый древний 3700-летний самовар был найден в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане (Шекинский район), и он старше 2000-летнего египетского самовара.
* Самовар - винахід Китаю і Персії
* Матрьошка - винахід Японії
* Водка - винахід Польщі
* Калашніков - винахід Уго Шмайсера (Штурмгевер 44)
* Пельмені - винахід Китаю
* Руская бані - винахід Скіфів
* Косоворотка - Золота Орда
* Лапша - Золота Орда
* Гусари - винахід Угорщини; husz («двадцять») и ar («податок»)
* Гармонь - винахід чеха Франтишека Киршнека