УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 749 32
Маріуполь (3205) окупація (6532) пропаганда (2758)

В окупованому Маріуполі загарбники створюють "просвітницькі куточки"

маріуполь

Росіяни створюють так звані "просвітницькі куточки" з бубликами, самоваром і прапором Росії у дитячих садочках тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду

"Російський прапор, самовар та бублики. Так виглядають так звані "просвітницькі кутки" у дитячих садках окупованого Маріуполя. Дітям з самого дитинства намагаються нав’язати російську пропаганду та ідентичність", - йдеться в повідомленні. 

Вихователі дитячих закладів розповідають дітям спотворену історію та насаджують чужі символи.

"Але "російському світу" жити доведеться не довго. Маріуполь повернеться під український прапор", - зазначили у міськраді. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маріупольська кореспондентка перейшла на бік ворога та працює на пропагандистському телеканалі, - Офіс Генпрокурора

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
почитать свежую речь путина сидя на бутылке под трель балалайки и поср.ть на стол. что может быть приятнее для русского человека
показати весь коментар
29.10.2022 14:45
+6
Я не понял, а где бутылка на которую сажают? Где чучела кадыровцев? Где фото с обезьяной (Мотороллой)? Натюрморт явно неполный.
показати весь коментар
29.10.2022 14:39
+5
кацапы по себе судят, у них все за одно и тоже, а в Украине полно предателей, которых в свое время завезли из глубинок оркостана для размножения, вот они и дают свой процент предателей.
показати весь коментар
29.10.2022 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
само-war
показати весь коментар
29.10.2022 14:37 Відповісти
Я не понял, а где бутылка на которую сажают? Где чучела кадыровцев? Где фото с обезьяной (Мотороллой)? Натюрморт явно неполный.
показати весь коментар
29.10.2022 14:39 Відповісти
А смысл делать такие куточки если там одна всратая ватка была всегда а во славсцянске всегда дрочили на нелли штепу. беднеют кацапы, на мелочь дрочать и тратятся дбл блд
показати весь коментар
29.10.2022 14:40 Відповісти
кацапы по себе судят, у них все за одно и тоже, а в Украине полно предателей, которых в свое время завезли из глубинок оркостана для размножения, вот они и дают свой процент предателей.
показати весь коментар
29.10.2022 14:50 Відповісти
у нас предателей не просто полно. их просто до х у я ... И как бы военный час. вроде должин быть растрел этих пидоров. вроде как не выпускают мужчин за кардин, а зе в своем указе от 24 фивраля там налажал и не внес эту директиву, и не выпускание мужиков щас есть злочином. кароче все помазаны враньем и скотством. жить нужно по закону, а не как нибудь
показати весь коментар
29.10.2022 14:54 Відповісти
кацапы такой гнойник нам разодрали у выгляди мариуполя шо просто жесть... ну хоть за это спс. будем знать каждого колоборанта
показати весь коментар
29.10.2022 14:41 Відповісти
Бідні діти. З таким успіхом років в 10 будуть чисто зомбі.🤦
показати весь коментар
29.10.2022 14:44 Відповісти
Совсем нет, у них нету таких возможностей. Даже с ватными родителями. Будет выученная беспомощность сильная, которую преодолеть можно за полгода примерно, просто давая выполнимые задания и поощряя за инициативу и лидерство. Каждому ученику в школе по очереди давать такого рода задания, сложные, но выполнимые, ну и так и человек избавляется от состояния выученной беспомощности (зомби инертного то есть). Идеологии у них нету в помине, им до Сралина еще в 10 раз длиннее дорога, а до Геббельса раз в 50. Только дрессировка беспомощности, сидения на месте и молчания, обучение тому, что что бы ты не стал делать, то это все бесполезно и будет только хуже, поэтому сиди и не высосывайте, ничего не делай, всегда молчи и кивай головой, иначе только хуже будет и они реально делают хуже любому, кто предложил инициативу.
показати весь коментар
29.10.2022 14:49 Відповісти
А родачки которые отправляют в детские таборы орды своих деток? я не уверен что нам шо те дети и х родаки ваще нужны. пусть идут нах в тот лагерь и бьются с местными
показати весь коментар
29.10.2022 14:50 Відповісти
А де пральна машина?Водка і пакет?
показати весь коментар
29.10.2022 14:45 Відповісти
Такая же показуха, как и построенные пару десятков домов на сваях, которые даже не факт, что переживут зиму (пару штук, которые были на уже готовом фундаменте - максимум). Они уже даже плакаты не спешат обновлять, плевать на картинку красивую стало, как провели "референдумы". Просто понимают, что кацапы никогда и никого больше не смогут захватить, армии больше существовать не будет, нет смысла изображать из себя какую-то руснявую идеологию, просто можно срать в открытую на местных людей, показывая раз в месяц какой-то кадр слепленный для промывки мозгов своей вате.
показати весь коментар
29.10.2022 14:45 Відповісти
почитать свежую речь путина сидя на бутылке под трель балалайки и поср.ть на стол. что может быть приятнее для русского человека
показати весь коментар
29.10.2022 14:45 Відповісти
А вони підписують ті "експонати" чимось, на кшталт "вкрадено у китайців" (самовар) чи "вкрадено у українців" (бублик)?
показати весь коментар
29.10.2022 14:47 Відповісти
це роблять в дитячому садочку
там, де діти вижили під їх обстрілами

мляяя
мене аж занудило
показати весь коментар
29.10.2022 14:48 Відповісти
в росийских детских концлагерях кормют чирвоной икрой !!!
показати весь коментар
29.10.2022 14:52 Відповісти
как на крєйсере аврора - ікра из сєми чєрвєй

най би вони скорше відколихалися від нас, мо життя налагодиться
показати весь коментар
29.10.2022 15:01 Відповісти
Кто шагает дружно в ряд? Это дикарей отряд. Блин как же было круто в детстве. первая дискотека, первая подруга, превый засос и **** никаких кацапов не было *****
показати весь коментар
29.10.2022 15:00 Відповісти
пропагандони херові
сиди в своєму засранську зі своїм самоваром і без унітазу,
ні лізуть колорадські жуки куди не треба
показати весь коментар
29.10.2022 15:03 Відповісти
Самовар не их. Опять ворованное.
Самый древний 3700-летний самовар был найден в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане (Шекинский район), и он старше 2000-летнего египетского самовара.
показати весь коментар
29.10.2022 15:10 Відповісти
Село "Москва" - Улус Джучи - Московия - Российская империя - РСФР - Российская Федерация и ПРОСВЕЩЕНИЕ это НОНСЕНС, это априори несовместимые вещи.
показати весь коментар
29.10.2022 15:08 Відповісти
Бабы, водка, гармонь и лосось...
показати весь коментар
29.10.2022 15:14 Відповісти
НЕдовго
показати весь коментар
29.10.2022 15:20 Відповісти
А де пика *уйла? Щось не допрацьовують оті "просвєтітєлі"! Не бояться ''під каток" попасти ?
показати весь коментар
29.10.2022 15:22 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 15:27 Відповісти
Це символ росії - нікому непотрібної шлюхи.
показати весь коментар
29.10.2022 21:12 Відповісти
На ночь бублики пересчитывать надо. А то сторож пожрет румяные. Странно что нет хромки, наяривать камаринского ложками стукотя при этом. Или притопывая для сугреву.
показати весь коментар
29.10.2022 15:30 Відповісти
То може припинити виплачувати зарплату тим вихователям? Ми їм платим через міністерство освіти.
показати весь коментар
29.10.2022 15:48 Відповісти
балалайка матрошка трусы ленина лифчик крупской портянки бутылка водки усы буденного
показати весь коментар
29.10.2022 16:17 Відповісти
показати весь коментар
29.10.2022 16:22 Відповісти
в уголок....
показати весь коментар
29.10.2022 16:23 Відповісти
Вкрадені "символи росії" які вона вкрала у інших :

* Самовар - винахід Китаю і Персії
* Матрьошка - винахід Японії
* Водка - винахід Польщі
* Калашніков - винахід Уго Шмайсера (Штурмгевер 44)
* Пельмені - винахід Китаю
* Руская бані - винахід Скіфів
* Косоворотка - Золота Орда
* Лапша - Золота Орда
* Гусари - винахід Угорщини; husz («двадцять») и ar («податок»)
* Гармонь - винахід чеха Франтишека Киршнека
показати весь коментар
29.10.2022 21:33 Відповісти
...уголок рюзке чучел,людей пугать!!!
показати весь коментар
29.10.2022 21:48 Відповісти
 
 