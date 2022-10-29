В окупованому Маріуполі загарбники створюють "просвітницькі куточки"
Росіяни створюють так звані "просвітницькі куточки" з бубликами, самоваром і прапором Росії у дитячих садочках тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Маріупольську міську раду.
"Російський прапор, самовар та бублики. Так виглядають так звані "просвітницькі кутки" у дитячих садках окупованого Маріуполя. Дітям з самого дитинства намагаються нав’язати російську пропаганду та ідентичність", - йдеться в повідомленні.
Вихователі дитячих закладів розповідають дітям спотворену історію та насаджують чужі символи.
"Але "російському світу" жити доведеться не довго. Маріуполь повернеться під український прапор", - зазначили у міськраді.
Топ коментарі
+9 акаб акабіч
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+6 Серж Пир
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+5 Viktor Lisenko
показати весь коментар29.10.2022 14:50
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там, де діти вижили під їх обстрілами
мляяя
мене аж занудило
най би вони скорше відколихалися від нас, мо життя налагодиться
сиди в своєму засранську зі своїм самоваром і без унітазу,
ні лізуть колорадські жуки куди не треба
Самый древний 3700-летний самовар был найден в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане (Шекинский район), и он старше 2000-летнего египетского самовара.
* Самовар - винахід Китаю і Персії
* Матрьошка - винахід Японії
* Водка - винахід Польщі
* Калашніков - винахід Уго Шмайсера (Штурмгевер 44)
* Пельмені - винахід Китаю
* Руская бані - винахід Скіфів
* Косоворотка - Золота Орда
* Лапша - Золота Орда
* Гусари - винахід Угорщини; husz («двадцять») и ar («податок»)
* Гармонь - винахід чеха Франтишека Киршнека