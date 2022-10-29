РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4038 посетителей онлайн
Новости Война
14 867 56
Буданов (433) путин (30484) россия (93011)

Путин вряд ли переживет поражение в войне с Украиной, - Буданов

путин,путін

Пока шансов для госпереворота в России нет, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.

По словам Буданова, на следующий год Украина сможет выйти на границы 1991 года.

"Вряд ли он (Путин. – Ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – пояснил он.

В то же время глава ГУР МО отказался назвать вероятных преемников Путина.

"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", - подчеркнул Буданов.

Также, сказал он, пока шансов для государственного переворота у России нет, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.

"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним (Путиным. - Ред.) стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", - добавил Буданов.

Также читайте: Уже сложно сказать, кто такой или что такое "Путин", - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Таке відчуття,що Буданов бере свої висновки з бульварних газет.
показать весь комментарий
29.10.2022 16:54
+15
Быстрее бы сдохло кровавое ***** в муках
показать весь комментарий
29.10.2022 16:51
+13
Перемога України над лапатніками неминуча,як і смерть бункерного обісраного ублюдка...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Быстрее бы сдохло кровавое ***** в муках
показать весь комментарий
29.10.2022 16:51 Ответить
та не переживай ти так....
показать весь комментарий
29.10.2022 16:51 Ответить
Буданов, чем скорее тем лучше ‼️Плохо , что на ********** 80% кровожадных е#бнутых ‼️
показать весь комментарий
29.10.2022 16:59 Ответить
Ось тут не варто поспішати, задоволенння потрібно розтягнути, як Кабаєва його розтягувала, сидячи на шпагаті
показать весь комментарий
29.10.2022 17:07 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 16:54 Ответить
ормяне скажут - долма!!! )
показать весь комментарий
29.10.2022 17:07 Ответить
Таке відчуття,що Буданов бере свої висновки з бульварних газет.
показать весь комментарий
29.10.2022 16:54 Ответить
или выпендривается, как школьник в курилке, чтоб повысить свою значимость...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:58 Ответить
Гидко слухати: день через день буданов плеще язиком!
Немає чим займатися під час війни!
Тебе взагалі ніхто знати не повинен!
Розкажи , краще, що ти зробив для підготовки оборони України перед війною, як головний розвідник!
Влада - понтовщики й тріпачі!..
показать весь комментарий
29.10.2022 20:53 Ответить
Він замість Арестовича з Гайдаєм підпрацьовує.
Якісь гішпанський сором.
В якій ще країні голова розвідки кожен день патякає помелом для преси.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:04 Ответить
Перемога України над лапатніками неминуча,як і смерть бункерного обісраного ублюдка...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:54 Ответить
Кожний вдих ху@ла зайвий.
Тільки смерть.
Без варіантів.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:13 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 16:56 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2022 16:56 Ответить
....запор...чи ШО? 🤣
показать весь комментарий
29.10.2022 16:58 Ответить
...приступ ідіота
показать весь комментарий
29.10.2022 17:00 Ответить
Кии-рр-пии-чььь! 😁
показать весь комментарий
29.10.2022 19:09 Ответить
Ну вот как не стать антисемитом , глядя на это отвратительное е@ало?
показать весь комментарий
29.10.2022 17:18 Ответить
Україна плакатиме за путєю у повному складі
хтось - що руку не доклав до такого звершення
а хтось - що НЕ ПОБАЧИВ, ЯК ЦЕ СТАЛОСЯ
показать весь комментарий
29.10.2022 16:56 Ответить
а два-три його двійника???
там навіть якщо ***** ратиці скине не одразу "лєбєдіноє озєро" запустять...
показать весь комментарий
29.10.2022 16:57 Ответить
Буданову краще займатию розвідкою, а то чомусь на всіх українських військових підприємствамх,у владі одні резиденти і агенти рросійської недоімперії, а гадання і комендірі опишуть слуги Боневтіка абдристович єлдак, пождоляк і орденонрсці.
показать весь комментарий
29.10.2022 16:57 Ответить
Підприємства - це контррозвідка, це до СБУ, до Баканова, Наумова, Садохіна, Кулініча...
ГУР МО - це розвідка, це інше.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:32 Ответить
Оцей точно лусне
показать весь комментарий
29.10.2022 16:57 Ответить
Если брать кацапский народ, то ему можно показать ТВ-картинку, что они победили. Вот и все. А ультрапатриотов (жирдяев разнообразных) просто закрыть за 24 часа всех в клетку, захватив их телеграм-каналы.

А если брать Кафырова и Поваренка, то они уже приняли решение и приводят его в исполнение. Сейчас постепенно поменяют всех генералов, кто уже обеспечен по жизни и у кого по 5 семей от любовниц живет на Рублевке и в кооперативе Озеро, поставят тех, у кого нету там родных, ну и те легко направят мусульман и мобилизованных на Москву грабить, убивать и захватывать столько, сколько можете захватить. Кремль против ФСО и ФСБ брать сразу не будут, сначала расшатают за пару недель с помощью рейдов на элитных коттеджные застройки мусоров туда-сюда, а потом те сами плюнут на защиту Кремля и присоединятся к дележке добычи в виде бабла, жратвы, домов и женщин конечно. Главное тут железнодорожные войска от Белгорода до Москвы, чтобы по ним привести технику и людей для штурма, а также подвязки к ВКС, чтобы те не бомбили с самолетов. Быстро погрузить и разгрузить бэхи и пойти получать удовольствие против нулевой военной силы. Для этого нужны свои генералы, но не те, кто итак миллионер долларовый и у него все обеспечены, нет, нужны молодые и жадные до власти люди.
показать весь комментарий
29.10.2022 16:58 Ответить
разіяни оберуть такого самого путінга
показать весь комментарий
29.10.2022 17:04 Ответить
коли це вони щось обирали...
показать весь комментарий
29.10.2022 17:16 Ответить
Головне Єнот переживе і це є факт, а факт він такий, він "на ліцо"
показать весь комментарий
29.10.2022 17:04 Ответить
"Папєрєднікі" - наше все.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:04 Ответить
фсё как дидыделали
"С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.
Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
показать весь комментарий
29.10.2022 17:06 Ответить
Как-то пох, переживёт, или нет, ***** своё поражение.
Пока что можно сказать одно, что со своей "спецоперацией" оно может только засос на кую ЗСУ и Украины поставить.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:07 Ответить
Та нехай вже здохне ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
29.10.2022 17:07 Ответить
Зараз в нього місія завалити рашку .
показать весь комментарий
29.10.2022 17:08 Ответить
Чтоб оно, БЕСпутин антихрист люциферович, сын шлюхи солдатского борделя и вы@****** сатаны было вечно проклято и сдохло поскорее. его черти в аду заждались, требуют руZZкий мир и хотят иметь ад без границ...
показать весь комментарий
29.10.2022 17:08 Ответить
Ой, що ж то за шум учинився,
Що Комарик до повстанців зголосився!

Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнать з України ту голоту.

Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася на раз шура-буря,
Вона того Комарика з дуба здула.

І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно ср*ку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно 🐣
показать весь комментарий
29.10.2022 17:10 Ответить
Не переживе путін - не переживе росія !
показать весь комментарий
29.10.2022 17:14 Ответить
Эта мразь готова на все , чтоб выжить .
показать весь комментарий
29.10.2022 17:14 Ответить
премудрый Берендей говорит:
"Снегурочки печальная кончина,
И страшная погибель Мизгиря,
Тревожить нас не могут..."(с)
показать весь комментарий
29.10.2022 17:15 Ответить
після )(уйла, в кремлі усядуться кровожери ,а потім вже більш помірковані ідіоти
показать весь комментарий
29.10.2022 17:18 Ответить
Сумнівів немає що цей придурок не пережеве, там інших непочатий край
показать весь комментарий
29.10.2022 17:24 Ответить
Я хочу щоби ***** закінчив так як Каддафі, ну або як Чаушеску!
показать весь комментарий
29.10.2022 17:24 Ответить
Проф. Преображенский



Представитель страны в ООН рассказывает о боевых комарах.
Глава СовФеда ищет гвозди.
Министр обороны пять раз берёт село Пески.
Пресс-секретарь президента за неделю до мобилизации обещает, что её не будет.
Сам президент толкует детям про резиновую попу.

Великая держава.
показать весь комментарий
29.10.2022 17:31 Ответить
Ой, не за те ви дискусуєте, не за те
показать весь комментарий
29.10.2022 17:38 Ответить
поговаривают, окочурится к 20 апреля, после католической Пасхи-23
показать весь комментарий
29.10.2022 17:56 Ответить
Сожитель Гогілашвілі вангує...
показать весь комментарий
29.10.2022 18:00 Ответить
Невже путін ще живий? Згідно попередніх "прогнозів" цього недорозвідника. той мав вже давно здохнути! А чи пояснив йому зеленський. коли призначав цього сумнівного індивида на посаду, що розвідка - це не 95 квартал і там актори розмовного жанру недоречні?
показать весь комментарий
29.10.2022 18:08 Ответить
Хтось може пояснити цьому лейтенанту, що таке очільник розвідки і чим він відрізняеться від "арестовича"?
показать весь комментарий
29.10.2022 18:40 Ответить
Все буде по Салтикову-Щєдріну...
показать весь комментарий
29.10.2022 18:54 Ответить
Сьогодні без макіяжу?!?
показать весь комментарий
29.10.2022 19:06 Ответить
Чи вже мольфаром став підробляти? І без нього різних "провидців-оракулів" вдосталь.
показать весь комментарий
29.10.2022 19:08 Ответить
Такое дерьмо фашиское как пу из питерской подворотни ему ни кого и ни чего не жалко , это сошедший с ума маньяк, таких обычно вешали показательно в назидание другим !
показать весь комментарий
29.10.2022 19:11 Ответить
17 листопада ц.р. ... пупкін крякне.
показать весь комментарий
29.10.2022 19:32 Ответить
он точно шпИйон!? чтото дохера его цитируют как для разведчика
показать весь комментарий
29.10.2022 19:37 Ответить
ну сдохнет значит на радость всем нормальным людям!
показать весь комментарий
29.10.2022 19:58 Ответить
Моль думала , що Україну сдалає) , але Українці середній палець показали ) а тепер тільки в пекло)
показать весь комментарий
30.10.2022 00:33 Ответить
Цей віщун мабуть елітне поховальне бюро в рашці відкрив. Дуже кортить заробити? То організуй пацика з сокиркою чи льодорубом. За ліцензію ніхто не спитає.
показать весь комментарий
30.10.2022 00:40 Ответить
 
 