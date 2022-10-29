Путин вряд ли переживет поражение в войне с Украиной, - Буданов
Пока шансов для госпереворота в России нет, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью The Drive.
По словам Буданова, на следующий год Украина сможет выйти на границы 1991 года.
"Вряд ли он (Путин. – Ред.) это переживет. И сейчас в России ведутся активные дискуссии о том, кто придет ему на смену", – пояснил он.
В то же время глава ГУР МО отказался назвать вероятных преемников Путина.
"Население Российской Федерации будет поддерживать власть и ее действия до самого разгрома Российской Федерации. И когда Россия проиграет, они сразу начнут говорить, что не имеют к этому отношения и что их лидеры были неправы", - подчеркнул Буданов.
Также, сказал он, пока шансов для государственного переворота у России нет, однако после ее поражения в Украине это произойдет очень быстро.
"Я вообще не верю россиянам. Я не верю, что за ним (Путиным. - Ред.) стоит какой-то хороший человек, но кто бы ни пришел к власти, обязательно обвинит Путина во всем плохом, что было сделано", - добавил Буданов.
Пожалуйста, подождите...
Немає чим займатися під час війни!
Тебе взагалі ніхто знати не повинен!
Розкажи , краще, що ти зробив для підготовки оборони України перед війною, як головний розвідник!
Влада - понтовщики й тріпачі!..
Якісь гішпанський сором.
В якій ще країні голова розвідки кожен день патякає помелом для преси.
Тільки смерть.
Без варіантів.
хтось - що руку не доклав до такого звершення
а хтось - що НЕ ПОБАЧИВ, ЯК ЦЕ СТАЛОСЯ
там навіть якщо ***** ратиці скине не одразу "лєбєдіноє озєро" запустять...
ГУР МО - це розвідка, це інше.
А если брать Кафырова и Поваренка, то они уже приняли решение и приводят его в исполнение. Сейчас постепенно поменяют всех генералов, кто уже обеспечен по жизни и у кого по 5 семей от любовниц живет на Рублевке и в кооперативе Озеро, поставят тех, у кого нету там родных, ну и те легко направят мусульман и мобилизованных на Москву грабить, убивать и захватывать столько, сколько можете захватить. Кремль против ФСО и ФСБ брать сразу не будут, сначала расшатают за пару недель с помощью рейдов на элитных коттеджные застройки мусоров туда-сюда, а потом те сами плюнут на защиту Кремля и присоединятся к дележке добычи в виде бабла, жратвы, домов и женщин конечно. Главное тут железнодорожные войска от Белгорода до Москвы, чтобы по ним привести технику и людей для штурма, а также подвязки к ВКС, чтобы те не бомбили с самолетов. Быстро погрузить и разгрузить бэхи и пойти получать удовольствие против нулевой военной силы. Для этого нужны свои генералы, но не те, кто итак миллионер долларовый и у него все обеспечены, нет, нужны молодые и жадные до власти люди.
"С завода уходит старый начальник. На его место приходит другой. Предыдущий даёт приемнику три конверта и говорит:
- Вот тебе три конверта. Если будет плохо - открой 1-ый конверт. Если будет очень плохо - открой 2- ой конверт. А если будет совсем плохо - открой 3-ий конверт.
Нынешний директор завода положил конверты в сейф. Проходит два года. У новичка ничего не получается. Он волнуется, как бы его на первом собрании не уволили. Нынешний директор вспоминает про сейф с конвертами. Открывает первый. Там написано: "Вали на меня". Директор приходит на собрание, работники ругаются. На что директор говорит:
- Я тут не причём, господа. Это всё ваш предыдущий. Это ещё после него так осталось.
Работники поверили, успокоились.
Прошли ещё два года. Дела снова стали не ладится. Руководитель стал беспокоится - всё, его точно выгонят. Он открывает 2-й конверт. Там написано: "Делай модернизацию". На собрании был сильный шум. Ругань со всех сторон. Руководитель:
- А я что говорю, господа. Что было при прошлом руководителе устарело. Нужно всё обновить.
Дела опять пошли в гору. Новинки стали улучшать ситуацию.
Прошло ещё четыре года. Производство стало рушится окончательно. Опасаясь, что его уже точно выгонят, руководитель открывает третий конверт. А там написано: "Готовь три конверта и оставляй их своему приемнику".
Пока что можно сказать одно, что со своей "спецоперацией" оно может только засос на кую ЗСУ и Украины поставить.
Що Комарик до повстанців зголосився!
Зголосився Комар до повстанців,
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту,
Щоб прогнать з України ту голоту.
Примістився Комар на дубочку,
Закріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася на раз шура-буря,
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості,
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по-людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно ср*ку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно 🐣
"Снегурочки печальная кончина,
И страшная погибель Мизгиря,
Тревожить нас не могут..."(с)
Представитель страны в ООН рассказывает о боевых комарах.
Глава СовФеда ищет гвозди.
Министр обороны пять раз берёт село Пески.
Пресс-секретарь президента за неделю до мобилизации обещает, что её не будет.
Сам президент толкует детям про резиновую попу.
Великая держава.