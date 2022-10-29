Путін навряд переживе поразку у війні з Україною, - Буданов

Наразі шансів для держперевороту в Росії немає, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю The Drive.

За словами Буданова, наступного року Україна зможе вийти на кордони 1991 року.

"Навряд чи він (Путін. - Ред.) це переживе. І зараз у Росії точаться активні дискусії про те, хто прийде йому на зміну", - пояснив він.

Водночас очільник ГУР МО відмовився назвати ймовірних наступників Путіна.

"Населення Російської Федерації підтримуватиме владу та її дії до самого розгрому Російської Федерації. І коли Росія програє, вони відразу почнуть говорити, що не мають до цього відношення і що їхні лідери були неправі", - наголосив Буданов.

Також, сказав він, наразі шансів для державного перевороту в Росії немає, проте після її поразки в Україні це станеться дуже швидко.

"Я взагалі не вірю росіянам. Я не вірю, що за ним (Путіним. - Ред.) стоїть якась хороша людина, але хто б не прийшов до влади, обов’язково звинуватить Путіна у всьому поганому, що було зроблено", - додав Буданов.

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