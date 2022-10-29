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Новости Война
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Воздушные силы отобрали летчиков, готовых учиться на иностранных истребителях

льотчик

Воздушные силы определили группу летчиков, которые могут приступить к обучению на современных иностранных истребителях, дело – за западными партнерами, которые должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Игнат подтвердил, что система ПВО Украины усиливается иностранным вооружением: зенитными ракетными комплексами, пушками (хотя и не такими темпами, какими хотелось бы). В то же время представитель ВС напомнил, что система противовоздушной обороны государства, это не только зенитное вооружение (стреляющее из земли), ПВО состоит и из истребительного прикрытия.

Также читайте: Накануне в Майорске уничтожены около 300 готовившихся к нападению оккупантов, - Генштаб

"Истребители – это самая дорогая вещь… Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях.

К сожалению, сегодняшняя авиация - МиГи и Сушки еще советских образцов (последнюю мы получили в 1991 году), - не отвечает военным угрозам, которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами.

Вопрос истребителей западного образца, возможно, F15, F16 – очень насущный вопрос, который нужно поднимать. Работают по всем направлениям и дипломатия и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого этого обеспечения.

Командующим Воздушных сил генерал-лейтенант Николаем Олещуком определенная группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры.

Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом", - рассказал Игнат.
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Топ комментарии
+36
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29.10.2022 19:07
+31
а льотчики з РФ братимуть участь?🙄👇

Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1586389345170243584 17 мин

Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(

Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
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29.10.2022 19:27
+21
Сподіваюсь, це новина постфактум
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29.10.2022 19:30
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Сподіваюсь, ця ініціатива буде мати логічне продовження!
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29.10.2022 18:59 Ответить
Сподіваюсь, це новина постфактум
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29.10.2022 19:30 Ответить
Ну питання не у відборі льотчиків, а у надання літаків.
Хоча я сподіваюсь, що ситуація почала налагоджуватися!
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29.10.2022 19:33 Ответить
не бачиш літаків, я також, але вони вже Є
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29.10.2022 19:40 Ответить
Якби та чортова наша діяспора в США вийшла мільйоном на американські вулиці, то американська влада дуже швидко роздуплилася б. А так будемо просто чекати...
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29.10.2022 19:51 Ответить
Если прошла такая "новость", значит первая группа уже в США или Англии.
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29.10.2022 20:12 Ответить
Уже як 2 тижні іде ця інфа на різних ресурсах,як і те,що навчання займає до 8 міс
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29.10.2022 23:15 Ответить
Чомусь маю таке дивне відчуття, що це інформація 5-річної давності...
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29.10.2022 20:28 Ответить
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29.10.2022 19:07 Ответить
Дай Боже, станут нашими асами, та "привидами" для русні
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29.10.2022 19:08 Ответить
ну, з Богом, Парасю, поки люди трапляються
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29.10.2022 19:20 Ответить
угу губу тільки закотити треба,бо пуста тушка від 80 до 100 лямів баксів,і черга на нього НА РОКИ вперед розписана,добре було б якби ф-16 та ф-15 не самі старі дали,уже було б супер,а ці пташки ЗАДУРНО нема чого навіть мріяти.Поляки не скавулять,а просто купують,а ми шо грошей немаєм? то на дороги 90 ярдів раптом десь знайшли,а на літаки ні?
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30.10.2022 03:13 Ответить
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30.10.2022 09:07 Ответить
Ключове слово не відберуть, а ВІДІБРАЛИ!
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29.10.2022 19:22 Ответить
а льотчики з РФ братимуть участь?🙄👇

Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1586389345170243584 17 мин

Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(

Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
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29.10.2022 19:27 Ответить
А хіба це не треба робити тихо? Щоб потім like a bolt from the blue...?
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29.10.2022 19:29 Ответить
так на расее итак никто ничего не знает. Вон в Ахтиаре парахеды горят, а кацапам в барнаулах *****, они до сих пор продолжают думать, что "мацква" потонула из-за шторма.
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29.10.2022 19:37 Ответить
в Севастополе тоже сегодня утром произошел небольшой шторм
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29.10.2022 23:08 Ответить
это где? к юго-западу от Ак-Мечети?
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29.10.2022 23:23 Ответить
это вообще была красотища. Когда-нибудь узнаем подробности. Шесть американских роботов под управлением украинских операторов свободно рассекают по севастопольской бухте и снимают в режиме реального времени, как украинские новейшие беспилотники-камикадзе атакуют кацапские корабли. Такое видео кому бы показать 23-го февраля
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30.10.2022 14:04 Ответить
А я вчора тільки про це писав..

нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16

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29.10.2022 19:36 Ответить
ф-15 та ф-16,ну можливо навіть ф/а-18,чув колись що у нас десь навіть один був колись,так сказати для ознайомлення...
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30.10.2022 03:14 Ответить
Очень давно я здесь писал, что еще пока не решен вопрос по обучению за границей, летчиков ВСУ. Меня как только не обзывали, и говорили что я за *****, что летчики уже учатся а мне это знать не положено. Ну вот и пришли к истине. Правда - она всегда одна, какой бы неприятной она не была.
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29.10.2022 19:39 Ответить
Шось нашi западнi партнери довго чухаються
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29.10.2022 19:43 Ответить
Нещодавно в одному із інтерв'ю, колишній командир військової частини бойової авіації, натякнув, що наші пілоти вже давно готуються у США. Справа лише у тому, що американська влада поки не дала добро на поставку Україні літаків.
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29.10.2022 19:48 Ответить
Палата представителей конгресса одобрила 10 млн долларов кажется, на обучение летчиков ВСУ.
2. После этого за этот закон, должен проголосовать конгресс.
3. После положительного голосования, закон должен подписать Байден. Вот так.
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29.10.2022 19:52 Ответить
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29.10.2022 19:49 Ответить
УРА! Начать с F-15\16\18, наиболее подготовленных на F-35
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29.10.2022 19:58 Ответить
F-15, очень сложный самолет, как сообщают знающие люди. Не смотрите что его цифра ниже 16, это заблуждение. А вот F-16 действительно то что надо. И у него есть еще одно достоинство, это самый массово выпущенный истребитель купленный разными странами, и именно под него, выпущено огромное количество самых разных боеприпасов.
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29.10.2022 20:01 Ответить
Всего две эскадрильи...и это будет перелом.
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29.10.2022 20:07 Ответить
Одну F-15 і одну F-16
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29.10.2022 20:39 Ответить
F 15 Eagle красавець і легенда у всьому світі, на його рахунку сотні збитих МІГів і Су
Коли на Абрамси почнуть відбирати танківстів ???
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29.10.2022 20:23 Ответить
коли знайдуть стільки "джонні",тягати снаряди метр двадцять довжиною і масою під півцентнера,а ще як тільки бремок нададуть щоб ці 65 тонні залізяки з багнюки витягати)))
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30.10.2022 03:17 Ответить
Нащі хлопці на САУ Гіацинт вміють воювати, що їм все інше.
А в багнюку танки тягнуть в основному кацапи, бо комплекс Чонкіна ніхто не відміняв.
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30.10.2022 14:05 Ответить
угу угу,якщо в новинах не показують як грузне наша техніка в багнюці,то цього немає....
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30.10.2022 14:10 Ответить
і дочого тут Гіацинт-с,який стоїть на озброєнні ЗСУ,і яким ЗВИЧАЙНО вміють користуватись наші вояки?Ще раз для нечитаючих,в ЗСУ немає бойової техніки масою в 60-70т відповідно і немає засобів для її витягування.
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30.10.2022 14:13 Ответить
Я вже написав - в Україні є кваліфіковані танкісти і кваліфіковані настільки щоб в багно не заганяти танки. В студію фото нашого загрузнувшого в багні танка, немає, бо це розрив менталітетів - нашого і кацапського, наша людина розуміє що краще велике багно оминути щоб не гаяти часу на витягування техніки, бо у бою це людські життя, а у кацапів "наши танкі грязі нє бояться".
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30.10.2022 14:22 Ответить
ясно більше не споритиму,раз усі такі кваліфіковані,то нахрена нам стільки чужих танків.
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30.10.2022 14:26 Ответить
Та да, більщість "Оплотів" якогось хрєна воює за Таїланд
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30.10.2022 14:30 Ответить
з ким? з мавпами на деревах,з ким воює Тайланд ? що за маячня? і до чого тут Оплоти продані країні,яка воювати не планує від слова зовсім,а і яка купила ще китайські ВТ4 .
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30.10.2022 14:51 Ответить
Ті ж самі питання.
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30.10.2022 14:54 Ответить
ясно логіка вийшла з чату,тупеньки натяки на те що в Тайланді теж грязюка,вмирають об те що Тайланд НЕ ВОЮЄ і ЙОГО ОПЛОТИ СТОЯТЬ В БОКСАХ.Питань більше немаю.
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30.10.2022 15:01 Ответить
Вже пять постів натяків не було, як написано так і написано )
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30.10.2022 15:05 Ответить
угу п'ять постів написаних про НІЧОГО))))
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30.10.2022 15:29 Ответить
Ага, як скажеш.
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30.10.2022 15:30 Ответить
що "скажеш" сирунець,ти висрав щось про Гіацинт потім різко обісрався висрав ще щось про танки ті знову обісрався і так жодної думки не зміг до купи зліпити,клорун)))
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30.10.2022 15:34 Ответить
До цього спілкування було ше нічого, а надалі спілкуватися з людиною яка косе під імбіцила це гаяня часу. Не відповідай, бо будеш послан по адресі руцкого корабля.
Намьйок зрозумів, чи розжовувати треба.
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30.10.2022 15:42 Ответить
так з ким воює Тайланд може все таки назвеш,бо аж цікаво ?)))
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30.10.2022 15:35 Ответить
Краще спитай з ким воював Укроборонпром.
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30.10.2022 15:39 Ответить
Чекай недорозуміння
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30.10.2022 15:45 Ответить
ясно пряма відповідь і ти, це несумісне,але імбіцил чомусь я,ти часом не дефективний зі справкою,як ківа?))))я задав просте питання, а ти среш, среш. среш,а відповісти не годен,пурген б тобі,може б нарешті просрався,і зміг просто прямо відповісти?))))
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30.10.2022 15:49 Ответить
а ще ти плаксива плакса яка не зумівши зліпити відповідь грозиться баном,плаксунчик ,відповідь буде плаксунець? З КИМ ВОЮЄ ТАЙЛАНД?))))ДО ЧОГО В ТВОЇХ ХВОРИХ ПИСУЛЬКАХ ГІАЦИНТ,і ЯКЕ ЦЕ ВСЕ МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО ЕКСПУЛАТАЦІЇ ЯК НАШИХ ТАК ІЗАХІДНИХ ТАНКІВ в ВЕСНЯНО-ОСІННІЙ ПЕРІОД,ТА В ЗИМОЮ ПРИ ПЛЮСОВІЙ ТЕМПЕРАТУРІ?))))
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30.10.2022 15:53 Ответить
Лови це і опохмелись чи чим ти там зарах ментально обєспоекоєний, не знаю
Іди чітко по адресі і нікуди не звертай.
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30.10.2022 15:55 Ответить
А-10 что, не нужен?
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29.10.2022 21:16 Ответить
Як це не потрібен, Бородавочнік це літак мрії, капець кацапським танкам, тим паче в США він списаний і більше не використовується, зброю надають за запитами Генштабу, всі питання до нього
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30.10.2022 14:33 Ответить
угу "мрія" сам сядеш у ту мрію що б русню кришити? що су-25 що а-10 це зброя проти "папуасів" а от як тільки у папуасів знаходиться стінгер чи ігла,уже не так все весело,але то не твоє ти ще й по танках весело пук-пук зміг)))
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30.10.2022 15:32 Ответить
Опохмелився ?
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30.10.2022 15:56 Ответить
Везде и всё у Зеленского одно враньё!!Везде!! И по началу войны и по сдаче Херсона, у по обучению лётчиков и танкистов за границей и по продаже вёртолётных двигателей путину и Вагнергейт и многое , многое другое..Как можно так нагло врать....??? Как??
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29.10.2022 21:37 Ответить
Б-52 з повним боєкомплектом.
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29.10.2022 22:06 Ответить
LGM-30 Minuteman
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30.10.2022 14:28 Ответить
угу,і губозакатку на додаток)))
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30.10.2022 15:36 Ответить
Так они уже должны летать на них, судя по времени что прошло.
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29.10.2022 23:08 Ответить
Знаєте що. Я думаю,що брешуть нам у данному питанні. Льотчики або вже навчені або вже закінчують навчання. Тому що це досить великий час,якого ми не маємо. І всі це розуміли раніше і зараз.
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30.10.2022 00:18 Ответить
8 місяців це мало,не треба тут фантазій своїх озвучувати,це лише базова підготовка і та в стиснутому вигляді,а переучуватись треба на зовсім інші машини,в авіації як з танками фокус не проходить.
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30.10.2022 03:21 Ответить
JAS.39E/F Gripen
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30.10.2022 03:03 Ответить
угу далі ці вологі фантазіїї про те чого НЕМАЄ))) бо їх у вільному доступі чи зайвих НЕМАЄ зовсім))) в той же час ф-16 є і чимало)))
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30.10.2022 03:18 Ответить
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30.10.2022 03:32 Ответить
Saab є ще один козир у рукаві - готовність передачі технологій та локалізації виробництва. Враховуючи те, що Повітряні сили України мають отримати до 2035 року чотири бригади з багатофункціональними винищувачами, це може стати стратегічним фактором.арсенал озброєння Gripen більш ніж широкий та включає ракети від різних виробників, включно з AIM-120 AMRAAM, ракетами від MBDA, високоточними бомбами GBU-12, крилатими та протикорабельними ракетами.

Україна почати інтеграцію вітчизняних ракет до JAS 39E/F.

Враховуючи те, що вітчизняний ОПК може випускати ракети повітря-повітря, а також має створити https://defence-ua.com/weapon_and_tech/podalshi_kroki_neptuna_jak_bude_rozvivatisja_kompleks_rk_360mts-3217.html повітряний варіант "Нептуна" , така можливість Gripen значно привабливіша за варіант, коли крім літака необхідно буде закуповувати до нього ще і закордонне озброєння.
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30.10.2022 04:05 Ответить
Также в самолет интегрированы все современные цифровые системы, включая радар с активной фазированной решеткой, оптико-локационной системой, станцией радиоэлектронной борьбы и снижением заметности. То есть по уровню технической оснащенности JAS 39E/F не уступает американскому F-16.
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30.10.2022 04:29 Ответить
 
 