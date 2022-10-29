Воздушные силы отобрали летчиков, готовых учиться на иностранных истребителях
Воздушные силы определили группу летчиков, которые могут приступить к обучению на современных иностранных истребителях, дело – за западными партнерами, которые должны определиться с типом самолетов, которые могут быть предоставлены Украине.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 29 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Игнат подтвердил, что система ПВО Украины усиливается иностранным вооружением: зенитными ракетными комплексами, пушками (хотя и не такими темпами, какими хотелось бы). В то же время представитель ВС напомнил, что система противовоздушной обороны государства, это не только зенитное вооружение (стреляющее из земли), ПВО состоит и из истребительного прикрытия.
"Истребители – это самая дорогая вещь… Они имеют большой спектр ракет, которые могут работать на разных дальностях.
К сожалению, сегодняшняя авиация - МиГи и Сушки еще советских образцов (последнюю мы получили в 1991 году), - не отвечает военным угрозам, которые ныне несет страна-оккупант, обстреливая Украину мощными крылатыми ракетами.
Вопрос истребителей западного образца, возможно, F15, F16 – очень насущный вопрос, который нужно поднимать. Работают по всем направлениям и дипломатия и военно-политическое руководство для ускорения темпов такого этого обеспечения.
Командующим Воздушных сил генерал-лейтенант Николаем Олещуком определенная группа – это десятки пилотов, которые могут хоть завтра уехать и учиться. Надо только определиться с техникой, которую нам готовы предоставить партнеры.
Эти летчики молоды, перспективны, со знанием английского языка, с боевым опытом", - рассказал Игнат.
Пожалуйста, подождите...
Хоча я сподіваюсь, що ситуація почала налагоджуватися!
Олександр Бригинець
@bryhynets
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Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(
Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16
2. После этого за этот закон, должен проголосовать конгресс.
3. После положительного голосования, закон должен подписать Байден. Вот так.
Коли на Абрамси почнуть відбирати танківстів ???
А в багнюку танки тягнуть в основному кацапи, бо комплекс Чонкіна ніхто не відміняв.
Намьйок зрозумів, чи розжовувати треба.
Іди чітко по адресі і нікуди не звертай.
Україна почати інтеграцію вітчизняних ракет до JAS 39E/F.
Враховуючи те, що вітчизняний ОПК може випускати ракети повітря-повітря, а також має створити https://defence-ua.com/weapon_and_tech/podalshi_kroki_neptuna_jak_bude_rozvivatisja_kompleks_rk_360mts-3217.html повітряний варіант "Нептуна" , така можливість Gripen значно привабливіша за варіант, коли крім літака необхідно буде закуповувати до нього ще і закордонне озброєння.