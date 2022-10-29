Повітряні сили відібрали льотчиків, які готові навчатись на іноземних винищувачах
Повітряні сили визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах, справа – за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Ігнат підтвердив, що система ППО України посилюється іноземним озброєнням: зенітними ракетними комплексами, гарматами (хоч і не такими темпами, якими хотілося б). Водночас речник ПС нагадав, що система протиповітряної оборони держави, це не лише зенітне озброєння (яке стріляє з землі), ППО складається і з винищувального прикриття.
"Винищувачі – це найдорожча річ… Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях.
На жаль, сьогоднішня авіація - МіГи та Сушки ще радянських зразків (крайній ми отримали в 1991 році), - не відповідає військовим загрозам , які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами.
Питання винищувачів західного зразка, можливо F15, F16 – дуже нагальне питання, яке потрібно піднімати. Працюють на всіх напрямках і дипломатія і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого цього забезпечення.
Командувувачем Повітряних сил генерал-лейтенант Миколою Олещуком визначена група – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери.
Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом", - розповів Ігнат.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча я сподіваюсь, що ситуація почала налагоджуватися!
Олександр Бригинець
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1586389345170243584 17 мин
Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(
Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16
2. После этого за этот закон, должен проголосовать конгресс.
3. После положительного голосования, закон должен подписать Байден. Вот так.
Коли на Абрамси почнуть відбирати танківстів ???
А в багнюку танки тягнуть в основному кацапи, бо комплекс Чонкіна ніхто не відміняв.
Намьйок зрозумів, чи розжовувати треба.
Іди чітко по адресі і нікуди не звертай.
Україна почати інтеграцію вітчизняних ракет до JAS 39E/F.
Враховуючи те, що вітчизняний ОПК може випускати ракети повітря-повітря, а також має створити https://defence-ua.com/weapon_and_tech/podalshi_kroki_neptuna_jak_bude_rozvivatisja_kompleks_rk_360mts-3217.html повітряний варіант "Нептуна" , така можливість Gripen значно привабливіша за варіант, коли крім літака необхідно буде закуповувати до нього ще і закордонне озброєння.