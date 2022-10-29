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Повітряні сили відібрали льотчиків, які готові навчатись на іноземних винищувачах

льотчик

Повітряні сили визначили групу льотчиків, які можуть розпочати навчання на сучасних іноземних винищувачах, справа – за західними партнерами, які мають визначитися з типом літаків, які можуть бути надані Україні.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ігнат підтвердив, що система ППО України посилюється іноземним озброєнням: зенітними ракетними комплексами, гарматами (хоч і не такими темпами, якими хотілося б). Водночас речник ПС нагадав, що система протиповітряної оборони держави, це не лише зенітне озброєння (яке стріляє з землі), ППО складається і з винищувального прикриття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комплекси NASAMS серйозно посилять протиповітряну оборону України, - речник Повітряних сил Ігнат

"Винищувачі – це найдорожча річ… Вони мають великий спектр ракет, які можуть працювати на різних дальностях.

На жаль, сьогоднішня авіація - МіГи та Сушки ще радянських зразків (крайній ми отримали в 1991 році), - не відповідає військовим загрозам , які нині несе країна-окупант, обстрілюючи Україну потужними крилатими ракетами.

Питання винищувачів західного зразка, можливо F15, F16 – дуже нагальне питання, яке потрібно піднімати. Працюють на всіх напрямках і дипломатія і військово-політичне керівництво для прискорення темпів такого цього забезпечення.

Командувувачем Повітряних сил генерал-лейтенант Миколою Олещуком визначена група – це десятки пілотів, які можуть хоч завтра виїхати і навчатися. Потрібно лише визначитися з технікою, яку нам готові надати партнери.

Ці льотчики молоді, перспективні, зі знанням англійської мови, з бойовим досвідом", - розповів Ігнат.

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Топ коментарі
+36
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29.10.2022 19:07
+31
а льотчики з РФ братимуть участь?🙄👇

Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1586389345170243584 17 мин

Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(

Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
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29.10.2022 19:27
+21
Сподіваюсь, це новина постфактум
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29.10.2022 19:30
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Сподіваюсь, ця ініціатива буде мати логічне продовження!
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29.10.2022 18:59 Відповісти
Сподіваюсь, це новина постфактум
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29.10.2022 19:30 Відповісти
Ну питання не у відборі льотчиків, а у надання літаків.
Хоча я сподіваюсь, що ситуація почала налагоджуватися!
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29.10.2022 19:33 Відповісти
не бачиш літаків, я також, але вони вже Є
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29.10.2022 19:40 Відповісти
Якби та чортова наша діяспора в США вийшла мільйоном на американські вулиці, то американська влада дуже швидко роздуплилася б. А так будемо просто чекати...
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29.10.2022 19:51 Відповісти
Если прошла такая "новость", значит первая группа уже в США или Англии.
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29.10.2022 20:12 Відповісти
Уже як 2 тижні іде ця інфа на різних ресурсах,як і те,що навчання займає до 8 міс
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29.10.2022 23:15 Відповісти
Чомусь маю таке дивне відчуття, що це інформація 5-річної давності...
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29.10.2022 20:28 Відповісти
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29.10.2022 19:07 Відповісти
Дай Боже, станут нашими асами, та "привидами" для русні
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29.10.2022 19:08 Відповісти
ну, з Богом, Парасю, поки люди трапляються
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29.10.2022 19:20 Відповісти
угу губу тільки закотити треба,бо пуста тушка від 80 до 100 лямів баксів,і черга на нього НА РОКИ вперед розписана,добре було б якби ф-16 та ф-15 не самі старі дали,уже було б супер,а ці пташки ЗАДУРНО нема чого навіть мріяти.Поляки не скавулять,а просто купують,а ми шо грошей немаєм? то на дороги 90 ярдів раптом десь знайшли,а на літаки ні?
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30.10.2022 03:13 Відповісти
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30.10.2022 09:07 Відповісти
Ключове слово не відберуть, а ВІДІБРАЛИ!
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29.10.2022 19:22 Відповісти
а льотчики з РФ братимуть участь?🙄👇

Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1586389345170243584 17 мин

Тарас Чорновіл: 90 вертольотних двигунів у 2021-2022, коли завод вже контролювався Кабміном (тобто Зеленським), а не Богуслаєвим, були продані збройним силам росії(

Тарас Чорновіл: за Зеленського вже до кінця 2019 «Мотор січ» передала Росії 76 (усього десь 200) двигунів, які вже були накопичені на складах майже непрацюючого заводу і не могли бути продані за Порошенка через заборону РНБО
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29.10.2022 19:27 Відповісти
А хіба це не треба робити тихо? Щоб потім like a bolt from the blue...?
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29.10.2022 19:29 Відповісти
так на расее итак никто ничего не знает. Вон в Ахтиаре парахеды горят, а кацапам в барнаулах *****, они до сих пор продолжают думать, что "мацква" потонула из-за шторма.
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29.10.2022 19:37 Відповісти
в Севастополе тоже сегодня утром произошел небольшой шторм
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29.10.2022 23:08 Відповісти
это где? к юго-западу от Ак-Мечети?
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29.10.2022 23:23 Відповісти
это вообще была красотища. Когда-нибудь узнаем подробности. Шесть американских роботов под управлением украинских операторов свободно рассекают по севастопольской бухте и снимают в режиме реального времени, как украинские новейшие беспилотники-камикадзе атакуют кацапские корабли. Такое видео кому бы показать 23-го февраля
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30.10.2022 14:04 Відповісти
А я вчора тільки про це писав..

нууу.. ііііі...звичайно від США F-22....ну хоть би і F-16

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29.10.2022 19:36 Відповісти
ф-15 та ф-16,ну можливо навіть ф/а-18,чув колись що у нас десь навіть один був колись,так сказати для ознайомлення...
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30.10.2022 03:14 Відповісти
Очень давно я здесь писал, что еще пока не решен вопрос по обучению за границей, летчиков ВСУ. Меня как только не обзывали, и говорили что я за *****, что летчики уже учатся а мне это знать не положено. Ну вот и пришли к истине. Правда - она всегда одна, какой бы неприятной она не была.
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29.10.2022 19:39 Відповісти
Шось нашi западнi партнери довго чухаються
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29.10.2022 19:43 Відповісти
Нещодавно в одному із інтерв'ю, колишній командир військової частини бойової авіації, натякнув, що наші пілоти вже давно готуються у США. Справа лише у тому, що американська влада поки не дала добро на поставку Україні літаків.
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29.10.2022 19:48 Відповісти
Палата представителей конгресса одобрила 10 млн долларов кажется, на обучение летчиков ВСУ.
2. После этого за этот закон, должен проголосовать конгресс.
3. После положительного голосования, закон должен подписать Байден. Вот так.
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29.10.2022 19:52 Відповісти
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29.10.2022 19:49 Відповісти
УРА! Начать с F-15\16\18, наиболее подготовленных на F-35
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29.10.2022 19:58 Відповісти
F-15, очень сложный самолет, как сообщают знающие люди. Не смотрите что его цифра ниже 16, это заблуждение. А вот F-16 действительно то что надо. И у него есть еще одно достоинство, это самый массово выпущенный истребитель купленный разными странами, и именно под него, выпущено огромное количество самых разных боеприпасов.
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29.10.2022 20:01 Відповісти
Всего две эскадрильи...и это будет перелом.
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29.10.2022 20:07 Відповісти
Одну F-15 і одну F-16
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29.10.2022 20:39 Відповісти
F 15 Eagle красавець і легенда у всьому світі, на його рахунку сотні збитих МІГів і Су
Коли на Абрамси почнуть відбирати танківстів ???
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29.10.2022 20:23 Відповісти
коли знайдуть стільки "джонні",тягати снаряди метр двадцять довжиною і масою під півцентнера,а ще як тільки бремок нададуть щоб ці 65 тонні залізяки з багнюки витягати)))
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30.10.2022 03:17 Відповісти
Нащі хлопці на САУ Гіацинт вміють воювати, що їм все інше.
А в багнюку танки тягнуть в основному кацапи, бо комплекс Чонкіна ніхто не відміняв.
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30.10.2022 14:05 Відповісти
угу угу,якщо в новинах не показують як грузне наша техніка в багнюці,то цього немає....
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30.10.2022 14:10 Відповісти
і дочого тут Гіацинт-с,який стоїть на озброєнні ЗСУ,і яким ЗВИЧАЙНО вміють користуватись наші вояки?Ще раз для нечитаючих,в ЗСУ немає бойової техніки масою в 60-70т відповідно і немає засобів для її витягування.
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30.10.2022 14:13 Відповісти
Я вже написав - в Україні є кваліфіковані танкісти і кваліфіковані настільки щоб в багно не заганяти танки. В студію фото нашого загрузнувшого в багні танка, немає, бо це розрив менталітетів - нашого і кацапського, наша людина розуміє що краще велике багно оминути щоб не гаяти часу на витягування техніки, бо у бою це людські життя, а у кацапів "наши танкі грязі нє бояться".
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30.10.2022 14:22 Відповісти
ясно більше не споритиму,раз усі такі кваліфіковані,то нахрена нам стільки чужих танків.
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30.10.2022 14:26 Відповісти
Та да, більщість "Оплотів" якогось хрєна воює за Таїланд
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30.10.2022 14:30 Відповісти
з ким? з мавпами на деревах,з ким воює Тайланд ? що за маячня? і до чого тут Оплоти продані країні,яка воювати не планує від слова зовсім,а і яка купила ще китайські ВТ4 .
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30.10.2022 14:51 Відповісти
Ті ж самі питання.
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30.10.2022 14:54 Відповісти
ясно логіка вийшла з чату,тупеньки натяки на те що в Тайланді теж грязюка,вмирають об те що Тайланд НЕ ВОЮЄ і ЙОГО ОПЛОТИ СТОЯТЬ В БОКСАХ.Питань більше немаю.
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30.10.2022 15:01 Відповісти
Вже пять постів натяків не було, як написано так і написано )
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30.10.2022 15:05 Відповісти
угу п'ять постів написаних про НІЧОГО))))
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30.10.2022 15:29 Відповісти
Ага, як скажеш.
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30.10.2022 15:30 Відповісти
що "скажеш" сирунець,ти висрав щось про Гіацинт потім різко обісрався висрав ще щось про танки ті знову обісрався і так жодної думки не зміг до купи зліпити,клорун)))
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30.10.2022 15:34 Відповісти
До цього спілкування було ше нічого, а надалі спілкуватися з людиною яка косе під імбіцила це гаяня часу. Не відповідай, бо будеш послан по адресі руцкого корабля.
Намьйок зрозумів, чи розжовувати треба.
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30.10.2022 15:42 Відповісти
так з ким воює Тайланд може все таки назвеш,бо аж цікаво ?)))
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30.10.2022 15:35 Відповісти
Краще спитай з ким воював Укроборонпром.
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30.10.2022 15:39 Відповісти
Чекай недорозуміння
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30.10.2022 15:45 Відповісти
ясно пряма відповідь і ти, це несумісне,але імбіцил чомусь я,ти часом не дефективний зі справкою,як ківа?))))я задав просте питання, а ти среш, среш. среш,а відповісти не годен,пурген б тобі,може б нарешті просрався,і зміг просто прямо відповісти?))))
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30.10.2022 15:49 Відповісти
а ще ти плаксива плакса яка не зумівши зліпити відповідь грозиться баном,плаксунчик ,відповідь буде плаксунець? З КИМ ВОЮЄ ТАЙЛАНД?))))ДО ЧОГО В ТВОЇХ ХВОРИХ ПИСУЛЬКАХ ГІАЦИНТ,і ЯКЕ ЦЕ ВСЕ МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО ЕКСПУЛАТАЦІЇ ЯК НАШИХ ТАК ІЗАХІДНИХ ТАНКІВ в ВЕСНЯНО-ОСІННІЙ ПЕРІОД,ТА В ЗИМОЮ ПРИ ПЛЮСОВІЙ ТЕМПЕРАТУРІ?))))
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30.10.2022 15:53 Відповісти
Лови це і опохмелись чи чим ти там зарах ментально обєспоекоєний, не знаю
Іди чітко по адресі і нікуди не звертай.
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30.10.2022 15:55 Відповісти
А-10 что, не нужен?
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29.10.2022 21:16 Відповісти
Як це не потрібен, Бородавочнік це літак мрії, капець кацапським танкам, тим паче в США він списаний і більше не використовується, зброю надають за запитами Генштабу, всі питання до нього
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30.10.2022 14:33 Відповісти
угу "мрія" сам сядеш у ту мрію що б русню кришити? що су-25 що а-10 це зброя проти "папуасів" а от як тільки у папуасів знаходиться стінгер чи ігла,уже не так все весело,але то не твоє ти ще й по танках весело пук-пук зміг)))
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30.10.2022 15:32 Відповісти
Опохмелився ?
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30.10.2022 15:56 Відповісти
Везде и всё у Зеленского одно враньё!!Везде!! И по началу войны и по сдаче Херсона, у по обучению лётчиков и танкистов за границей и по продаже вёртолётных двигателей путину и Вагнергейт и многое , многое другое..Как можно так нагло врать....??? Как??
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29.10.2022 21:37 Відповісти
Б-52 з повним боєкомплектом.
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29.10.2022 22:06 Відповісти
LGM-30 Minuteman
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30.10.2022 14:28 Відповісти
угу,і губозакатку на додаток)))
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30.10.2022 15:36 Відповісти
Так они уже должны летать на них, судя по времени что прошло.
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29.10.2022 23:08 Відповісти
Знаєте що. Я думаю,що брешуть нам у данному питанні. Льотчики або вже навчені або вже закінчують навчання. Тому що це досить великий час,якого ми не маємо. І всі це розуміли раніше і зараз.
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30.10.2022 00:18 Відповісти
8 місяців це мало,не треба тут фантазій своїх озвучувати,це лише базова підготовка і та в стиснутому вигляді,а переучуватись треба на зовсім інші машини,в авіації як з танками фокус не проходить.
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30.10.2022 03:21 Відповісти
JAS.39E/F Gripen
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30.10.2022 03:03 Відповісти
угу далі ці вологі фантазіїї про те чого НЕМАЄ))) бо їх у вільному доступі чи зайвих НЕМАЄ зовсім))) в той же час ф-16 є і чимало)))
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30.10.2022 03:18 Відповісти
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30.10.2022 03:32 Відповісти
Saab є ще один козир у рукаві - готовність передачі технологій та локалізації виробництва. Враховуючи те, що Повітряні сили України мають отримати до 2035 року чотири бригади з багатофункціональними винищувачами, це може стати стратегічним фактором.арсенал озброєння Gripen більш ніж широкий та включає ракети від різних виробників, включно з AIM-120 AMRAAM, ракетами від MBDA, високоточними бомбами GBU-12, крилатими та протикорабельними ракетами.

Україна почати інтеграцію вітчизняних ракет до JAS 39E/F.

Враховуючи те, що вітчизняний ОПК може випускати ракети повітря-повітря, а також має створити https://defence-ua.com/weapon_and_tech/podalshi_kroki_neptuna_jak_bude_rozvivatisja_kompleks_rk_360mts-3217.html повітряний варіант "Нептуна" , така можливість Gripen значно привабливіша за варіант, коли крім літака необхідно буде закуповувати до нього ще і закордонне озброєння.
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30.10.2022 04:05 Відповісти
Также в самолет интегрированы все современные цифровые системы, включая радар с активной фазированной решеткой, оптико-локационной системой, станцией радиоэлектронной борьбы и снижением заметности. То есть по уровню технической оснащенности JAS 39E/F не уступает американскому F-16.
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30.10.2022 04:29 Відповісти
 
 