Россия нашла надуманный повод для блокады украинского зерна, - Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения".
Об этом министр написал в субботу в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - заявил министр иностранных дел Украины.
Топ комментарии
+32 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.10.2022 19:02
+23 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий29.10.2022 19:03
+13 mrSmith
показать весь комментарий29.10.2022 19:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це не модно.
Зерно не тільки хліб, це і яйця ( уже як золоті), і молоко, і м'ясо!!!!
У нас що, держрезерв повний?! Там же все розкрадено!
При таких цінах на паливо, на добрива - вирощувати врожай буде не рентабельно!
Країні не буде чого їсти!...
Нинішня влада працює проти держави і народу!...
підтримав русню як зміг - ?
Знайомі зернотрейдери перестануть відкати платити?
ЦЕ НОВА РОЗРОБКА
Призвать страны, срочно освободить Крым от свинособачатины! И не только Крым , ещё и Краснодар, тоже Украина!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
1. Чи є в морському праві право держави забороняти плавання, прохід суден будь-якого рангу (торг., в т.ч.) виключними територіальними водами і користування портами цієї держави аж до військової атаки порушника? Хто знає?
2. Бо Керченська протока, і порти Криму юридично це Україна; а Азов (українські порти Азовського моря - інша розмова, не потребує уточнень) - якщо не спільна акваторія, то, принаймі невизначена з правом, як мінімум, претензією України на все море.
3. Чи може Україна атакувати навіть торгові та навіть цивільні суда (ЧМФ - без питань), які заходять до Криму, в Азовське море через Керченську протоку без відповідного українського дозвллу? Чи не буде це порушенням морського права?
Хто знає відповідді?