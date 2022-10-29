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зерно (1039) Кулеба Дмитрий (2880)

Россия нашла надуманный повод для блокады украинского зерна, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия нашла надуманный повод, чтобы выйти из "зернового соглашения".

Об этом министр написал в субботу в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под надуманным предлогом блокирует зерновой коридор, обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства требовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - заявил министр иностранных дел Украины.

Также читайте: "Россия прекращает участие в "зерновом соглашении", - Минобороны РФ
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Топ комментарии
+32
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29.10.2022 19:02
+23
Надо добить весь кацапський флот
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29.10.2022 19:03
+13
Прибуток пішов у кишені зернотрейдерів, а податки в Україні, великий бізнес не платить.
Це не модно.
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29.10.2022 19:12
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29.10.2022 19:02 Ответить
Надо добить весь кацапський флот
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29.10.2022 19:03 Ответить
саме так і буде-це лише питання часу...
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29.10.2022 19:06 Ответить
А який, який привід? Їм шо, шось не наравиться, га?
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29.10.2022 19:02 Ответить
Зернова угода, яка дає прибуток аграріям та бюджету нє нравіцца не тільки москалям але також і їхнім пацюкам всередині України
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29.10.2022 19:08 Ответить
Мацкве нечем ответить. Кацапам надо что то кинуть своему населению в ответ на атаку в бухте.
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29.10.2022 19:18 Ответить
Козлы возмущаются что мы бьем по их корытам, которые бьют по нашим мирным людям. Ну не козлы?
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29.10.2022 19:05 Ответить
они возмущаються натовскими поставками и постоянно гавкають что поставки законная цель правда только угрозы и все доходило до фронта то есть мы не смеем обороняться а они могут иранскими дронами сирийским наемниками
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29.10.2022 19:09 Ответить
А куда пошли налоги и доходы с продажи зерна?
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29.10.2022 19:07 Ответить
питання не на часі
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29.10.2022 19:09 Ответить
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30.10.2022 07:12 Ответить
Прибуток пішов у кишені зернотрейдерів, а податки в Україні, великий бізнес не платить.
Це не модно.
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29.10.2022 19:12 Ответить
для початку треба почути хоч один рапорт на кшталт "сьогодні з портів велико Одеси..." в стилі "сьогодні до бюджету надійшли ... гривень податків від продажу зерна по угоді"... але мені чомусь здається, бюджет ще не отримав жодної гривні від цих оборуток...
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29.10.2022 19:16 Ответить
Але при тому з держави, яка тяжко воює, і в біді вивозять харчі за безцінь ( у фермерів їх скуповують за копійки), а на слідуючий рік що будемо їсти!
Зерно не тільки хліб, це і яйця ( уже як золоті), і молоко, і м'ясо!!!!
У нас що, держрезерв повний?! Там же все розкрадено!
При таких цінах на паливо, на добрива - вирощувати врожай буде не рентабельно!
Країні не буде чого їсти!...
Нинішня влада працює проти держави і народу!...
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29.10.2022 20:22 Ответить
Віце-прем'єр, міністр економіки України юлія свириденко: «…Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави…» Я прочитал и мне захотелось плакать… в воющей стране, где вражеские ракеты, дроны разрушают жилой фонд и энергетическую инфраструктуру, откуда выехало 6 миллионов беженцев, где оккупирована пятая часть территории, а практически все физически активное мужское население призвано в армию, 30 процентов безработных автоматически превращаются в 60 от оставшегося трудоспособного населения. Эй, люди, вы вообще на фоне этой цифры представляете, что за власть в нашей стране? Надо восстанавливать разрушенное, ремонтировать тепловые и электрические сети, надо пытаться производить хоть простейшие снаряды, пули, ракеты, дроны, бронежилеты, обмундирование, еду… Для этого есть 30...60% работоспособного населения, западная помощь, промышленные площади, есть стремление народа бороться… нет только одного - способности власти ОРГАНИЗОВАТЬ… Мне кажется, что вице-премьер по экономике некая министр-юля, премьер-министр дениска шмыгаль и главный клоун нашего государства вообще не понимают - что надо делать, кроме как брифинговать в футболке цвета хаки и вычислять процент безработицы… Дело совсем не в коротком Интернет отчете недалекой и совсем ещё сопливой вице-премьерки… Есть личный опыт… В марте я вывез жену, детей в Германию и потом пытался любым способом быть полезным в борьбе Украины с агрессором… В 62 года с астмой и инфарктом от меня не будет толку на фронте. С тех пор моими услугами инженера-энергетика в течение трёх месяцев воспользовалась Республика Таджикистан… Наконец, позвали на плановые ремонты турбин в Южноукраинск на пару месяцев. Но, начиная с ноября, я и ещё множество других опытных монтажников гидроагрегатов пополнят ряды тех 30% безработных, о которых было сказано в начале… Вообразите, люди, страна в руинах, а 30% безработные… Они вещают об этом без стыда и совести на лице, они это говорят с целью выклянчить больше миллиардов у Запада… Тот, кто идет во власть, должен уметь управлять… Управлять (это я поясняю для «квартальных» дебилов-попрошаек) означает организовывать производство, планировать и контролировать выпуск жизнеобеспечивающих товаров и услуг, необходимых для функционирования государства как экономической структуры… Еже ли вы, суки, сами не способны на сие действо, так найдите тех, кто не страдает организационным бессилием… Нет… Поляна зачищена от потенциальных конкурентов на следующих выборах, всё мало-мальски способное отправлено на задворки… И тут - война… «Вот же непруха, ну ладно, сейчас шоу в мировом масштабе забабахаем, и эти жирные капиталисты за нас все сделают…» Моя помощь, мои услуги, мой огромный опыт не нужны моей родине в тяжелый час военной угрозы? О`кей, я ухожу… мне уже давно ничего не надо, я уже всё доказал, где-нибудь в Южной Саксонии я буду собирать пустые бутылки, убирать мусор и поливать клумбы законопослушным бюргерам, пока они путешествуют по Миру… На хлеб хватит… А остальные 30% что будут делать??? 30% безработных в воющей стране - это приговор власти… Приговор однозначен - к стенке… (с) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0L1xADs1fLN5CQecCoMhufmL2jz3177cr2Pbf65quoTG92FZPnNGMutQXLeS1gxuUl&id=100011081203062 Юрий Пирожков
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29.10.2022 22:12 Ответить
Стисло і все по суті.
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30.10.2022 00:40 Ответить
Шмаркле и его банде в карман
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29.10.2022 20:20 Ответить
Ці ігри із зерном Україні не потрібні. У них бенефіціар лише Путлер.
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29.10.2022 19:09 Ответить
Зернова угода вивела постачання авіадеталей до параші з під санкцій . Зеленський підтримав русню як зміг .
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29.10.2022 19:19 Ответить
просветите профана.
підтримав русню як зміг - ?
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29.10.2022 19:46 Ответить
А також мінеральні добрива.
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30.10.2022 00:42 Ответить
Чого так хвилюєтесь?
Знайомі зернотрейдери перестануть відкати платити?
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29.10.2022 19:10 Ответить
Пусть теперь Раджеп ему мозги вправляет, если они конечно там остались. Его тема была, будет турок знать, как с плешивым ушлепком дела иметь.
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29.10.2022 19:18 Ответить
тепер черга за комарями-камікадзе
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29.10.2022 19:19 Ответить
Зараз к Хелоуину АМЕРИКАНЦЫ пришлют армию дрессированных летучих мышей
ЦЕ НОВА РОЗРОБКА
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29.10.2022 20:03 Ответить
Всё просто, может не очень...
Призвать страны, срочно освободить Крым от свинособачатины! И не только Крым , ещё и Краснодар, тоже Украина!!!
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29.10.2022 19:21 Ответить
маловато нарахував... всі клини хай звільняють
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29.10.2022 20:08 Ответить
У такому випадку, ні одного свинопсиного корита у Чорному морі, не буде!
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29.10.2022 20:42 Ответить
при чому тут море...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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29.10.2022 20:54 Ответить
Ну то тепер оті "голодуючі мільйони" пред'являють претензії до мордору і ставлять кацапню раком!
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29.10.2022 19:29 Ответить
Стосовно т.зв. "зернової угоди", і нових можливостей ЗСУ бити по ворогу по Криму виникли питання, ціла система питань:

1. Чи є в морському праві право держави забороняти плавання, прохід суден будь-якого рангу (торг., в т.ч.) виключними територіальними водами і користування портами цієї держави аж до військової атаки порушника? Хто знає?
2. Бо Керченська протока, і порти Криму юридично це Україна; а Азов (українські порти Азовського моря - інша розмова, не потребує уточнень) - якщо не спільна акваторія, то, принаймі невизначена з правом, як мінімум, претензією України на все море.
3. Чи може Україна атакувати навіть торгові та навіть цивільні суда (ЧМФ - без питань), які заходять до Криму, в Азовське море через Керченську протоку без відповідного українського дозвллу? Чи не буде це порушенням морського права?

Хто знає відповідді?
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29.10.2022 19:31 Ответить
Може
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29.10.2022 20:04 Ответить
забий, нас там не було
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29.10.2022 20:07 Ответить
Кулеба, ты бы не впустую языком трепал, а если тебе это соглашение важно, работай. Договаривайся с Турцией напрямую, по ее кораблям ***** бить не посмеет. Договаривайся с другими странами. А не болтай ерунду.
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29.10.2022 19:45 Ответить
З боку Зеленського зернові угоди - спроба повернути Путлера в русло переговорів з Україною і зробити його рукостисканним у всьому світі. А Кульбаба-просто посіпака Зелі в цій справі.
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29.10.2022 20:02 Ответить
покурити на своїх кораблях , щоб без хліба вмирали в гвінеї-біссау...ми недооцінюємо ідіотизм кацапів
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29.10.2022 20:06 Ответить
Наглые. Они Украину каждый день обстреливают что хотят. А их нельзя.
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29.10.2022 20:20 Ответить
Не українське зерно, а вкрадене в українців
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29.10.2022 20:36 Ответить
Зернові угоди - кремлівська мафія повинна була узаконити продаж награбованого зерна...значить вже розпродалась і завезла озброєння...на кого працює оманськийкнурбєня ?кулеба,досить срати в очі потрощеній Україні і всьому світу.
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30.10.2022 07:22 Ответить
 
 