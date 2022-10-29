"Россия прекращает участие в "зерновом соглашении", - Минобороны РФ
В России заявили о завершении участия в "зерновом соглашении".
Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Москва прекращает участие в реализации "зернового соглашения" после теракта, совершенного киевским режимом с участием специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов", - сказали в Минобороны России.
Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников.
В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.
Пожалуйста, подождите...
Не думаю, що там така вже важка технологія.
купою смердючой станьте.
То ще не все. Так, пристрілочні...
Печалька, когда о твои, некогда грозные заявления, весь мир брезгует даже НОГИ ВЫТИРАТЬ!
можнонужно отрицательно всплыть.
Питання є значно більш важливе - що будемо їсти ми в 2023)))
Я вважаю що і дуже добре, з самого початку це була якась ***** а не угода, упирі-зернотрейдери вивозили наше зерно і віддавали його засранцям, які нас не підтримують. На достатки бєні і інших агрохімій мені якось абсолютно *****, єслі шо. Перетопчуться, не бідні.
потрібно продовжувати
а зробити хід конем
каждий день загружать і відправлять по одному судну
тонажністю порядка 30-40тис.т
не хай рашка попробує потопить судно
у нас появиться ще один козирь вигнать
рашистів з ООН і визнати її теростичною організацією
раша в гамні а ми в шоколаді
шукають ті які хотять їсти
і кораблі і екіпаж
ми тільки відгружаєм продукцію дуже затребувану
треба користуватись цитуацією і включать мозги
а вас їх нема бо нічого не можете предложить
‼️❤️😡⚔️🇺🇦😠✊✌️👍🇬🇧🇺🇸👏👏‼️❤️⚔️🇺🇦
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+ авіадеталі
+ ліки
Кадри Януковича. У списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Пов'язаний з групою Коломойского.
Белова и пушыстова катьонка!
А можэтбыть матьорый людоед Хўло сражаецца за вариант "Милошэвич"?
А злостный Наркоман лоббирует вариант "Каддафи"?
Американцы согласны на "Саддам"?
Фсьо очень запутанно.
Тепер ні один корабель підоросів не зможе пройти через БОСФОР і не одне іноземне судно, яке буде прямувати в підоросію...!!!
Тепер підороси будуть смоктати хрін у турецького ІШАКА...!!!
Ердоган скерує першим до ішака свістопльота лаврова..., а потім усіх з підоросії по черзі...!!!
З жовтневими підоросів обовязково привітають...!!!
Прийшов час захистити мореплавство!
Ничего нового....традиция такая...