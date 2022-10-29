"Росія припиняє участь у "зерновій угоді", - Міноборони РФ
В Росії заявили про завершення участі у "зерновій угоді".
Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
"Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди" після теракту, здійсненого київським режимом за участю фахівців Великої Британії проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів", - сказали в Міноборони Росії.
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.
Будь ласка, зачекайте...
Не думаю, що там така вже важка технологія.
купою смердючой станьте.
То ще не все. Так, пристрілочні...
Печалька, когда о твои, некогда грозные заявления, весь мир брезгует даже НОГИ ВЫТИРАТЬ!
можнонужно отрицательно всплыть.
Питання є значно більш важливе - що будемо їсти ми в 2023)))
Я вважаю що і дуже добре, з самого початку це була якась ***** а не угода, упирі-зернотрейдери вивозили наше зерно і віддавали його засранцям, які нас не підтримують. На достатки бєні і інших агрохімій мені якось абсолютно *****, єслі шо. Перетопчуться, не бідні.
потрібно продовжувати
а зробити хід конем
каждий день загружать і відправлять по одному судну
тонажністю порядка 30-40тис.т
не хай рашка попробує потопить судно
у нас появиться ще один козирь вигнать
рашистів з ООН і визнати її теростичною організацією
раша в гамні а ми в шоколаді
шукають ті які хотять їсти
і кораблі і екіпаж
ми тільки відгружаєм продукцію дуже затребувану
треба користуватись цитуацією і включать мозги
а вас їх нема бо нічого не можете предложить
‼️❤️😡⚔️🇺🇦😠✊✌️👍🇬🇧🇺🇸👏👏‼️❤️⚔️🇺🇦
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+ ліки
Кадри Януковича. У списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Пов'язаний з групою Коломойского.
Белова и пушыстова катьонка!
А можэтбыть матьорый людоед Хўло сражаецца за вариант "Милошэвич"?
А злостный Наркоман лоббирует вариант "Каддафи"?
Американцы согласны на "Саддам"?
Фсьо очень запутанно.
Тепер ні один корабель підоросів не зможе пройти через БОСФОР і не одне іноземне судно, яке буде прямувати в підоросію...!!!
Тепер підороси будуть смоктати хрін у турецького ІШАКА...!!!
Ердоган скерує першим до ішака свістопльота лаврова..., а потім усіх з підоросії по черзі...!!!
З жовтневими підоросів обовязково привітають...!!!
Прийшов час захистити мореплавство!
Ничего нового....традиция такая...