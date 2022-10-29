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"Росія припиняє участь у "зерновій угоді", - Міноборони РФ

зерно,корабель

В Росії заявили про завершення участі у "зерновій угоді".

Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва припиняє участь у реалізації "зернової угоди" після теракту, здійсненого київським режимом за участю фахівців Великої Британії проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних судів", - сказали в Міноборони Росії.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

ОК "Південь" повідомляє, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

Також читайте: Генсек ООН Гутерріш добивається продовження зернової угоди

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Топ коментарі
+78
ОООООООООООООООО, Щой треба було довести - АНИ АБИДЕЛИСЬ ЗА ВЧЕРАШНЕ
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29.10.2022 17:47
+64
вже час утопити сраний черноморський флот русні.
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29.10.2022 17:48
+62
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29.10.2022 17:47
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Виявляється підсмажіти виродків, які щоденно обстрілють ракетами цивільне населення - це тероризм. Головне в рос. пропаганді не переплутати.
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29.10.2022 19:15 Відповісти
.ука. сам бог теперь велел добить нацистские б.л.я.шанки , в Севастополе.
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29.10.2022 19:17 Відповісти
Україні потрібно налагодити виробництво таких підводних дронів.
Не думаю, що там така вже важка технологія.
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29.10.2022 19:18 Відповісти
Зачекайте,
купою смердючой станьте.
То ще не все. Так, пристрілочні...
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29.10.2022 19:21 Відповісти
Цікаво. А що тепер Шойгу приймає такі рішення?
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29.10.2022 19:26 Відповісти
Мля, ща блок НАТО должен убезпечити зерновий коридор и баста - кацапы - уже не вторая армия в мире.
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29.10.2022 19:27 Відповісти
Ну что ж.Вышли так вышли.Прийдется их теперь просто утопить нах... и больше никаких угод с длб.
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29.10.2022 19:28 Відповісти
Правильно! Харош торгівлі на крові! Нас не сводками кожен день кормлять, я кораблями, які виїхали з портів. У нас війна, чи так, домовимось просто нє стрєлять?
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29.10.2022 19:28 Відповісти
Рашке не осталось чем вы*бываться?
Печалька, когда о твои, некогда грозные заявления, весь мир брезгует даже НОГИ ВЫТИРАТЬ!
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29.10.2022 19:34 Відповісти
ну, теперь наконец-то кацапским пиратам официально можно нужно отрицательно всплыть.
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29.10.2022 19:39 Відповісти
атамстім!!!
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29.10.2022 19:40 Відповісти
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29.10.2022 20:34 Відповісти
Thank you for your cooperation
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29.10.2022 20:54 Відповісти
Ю а велкам..., ай лайк импров
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29.10.2022 21:01 Відповісти
ахренеть стрелять по военным во время войны это теракт...
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29.10.2022 19:40 Відповісти
а шахиды по городам и энергетике это не теракт...
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29.10.2022 19:43 Відповісти
Кацапы ,сэр
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29.10.2022 19:59 Відповісти
добре значсить накидали)
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29.10.2022 19:48 Відповісти
Ну ну. Хитрожопый Китай на этот год закупил себе зерно заранее , видимо зная про войну ,а вот чем они свою ораву кормить в 2023-2024 кормить будут - вопрос. Украина обеспечивала косоглазым до 20 процента экспорта зерновых. Будут воробьев кушать , как при Мао.
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29.10.2022 19:52 Відповісти
Є багато кажанів. З яким-небудь ковід-24
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29.10.2022 19:56 Відповісти
Индусы и саудиты ячмень тоже закупали в Украине в больших количествах. Пусть репу чешут чем своих голодранцев и верблюдов будут кормить.
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29.10.2022 20:01 Відповісти
вот саудиты пусть теперь думают как цены на нефть поднимать
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29.10.2022 23:28 Відповісти
Вже.
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30.10.2022 02:12 Відповісти
Та ви за китайозів не переживайте, вони розберуться.
Питання є значно більш важливе - що будемо їсти ми в 2023)))
Я вважаю що і дуже добре, з самого початку це була якась ***** а не угода, упирі-зернотрейдери вивозили наше зерно і віддавали його засранцям, які нас не підтримують. На достатки бєні і інших агрохімій мені якось абсолютно *****, єслі шо. Перетопчуться, не бідні.
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29.10.2022 20:05 Відповісти
Ну я вобще-то с вами согласен, изначально видел в этой зерновой угоде больше минусов , чем плюсов для Украины. Только я не премьер-министр, всей информацией не владею.
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29.10.2022 20:08 Відповісти
Нам достаточно 25% нашего урожая, о каком "що будемо їсти ми в 2023" ты сейчас киздишь?
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29.10.2022 21:01 Відповісти
Китайози скупляли зерно вже два-три роки тому і зробили запас років на п'ять, якщо не шикувати. Так що, думаю, ***** з їхньої подачі борзонув.
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30.10.2022 00:18 Відповісти
Проблемы индейцев шерифа не волнуют.Африка и Азия будут голодать по вине рашки и пусть она за это выгребает.Нам бы еще не мешало в ответ перекрыть нефтепроводы в Венгрию.
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29.10.2022 19:57 Відповісти
Занчит таки у.бали не по детски, видимо и Макаров по 3.14зде пошел.
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29.10.2022 20:06 Відповісти
вот именно - так он и пошоль
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29.10.2022 21:20 Відповісти
Поки що інфа, що виведена з ладу ППО (аналог Бука) і що це ремонт на кілька місяців. Лоханка небоєздатна
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29.10.2022 21:33 Відповісти
Поля сколько же ботов в коментах кацапских...наганяют жаху на бомбежки енергосистем.....сышь ботва ,чем нас может удивить ваша паРаша? Последние ракеты из НЗ кинут на електростанции? А если собьем почти все шо тогда? Сожрете гавнецо и забьетесь в щели?)
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29.10.2022 20:35 Відповісти
Оборались и обиделись
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29.10.2022 20:49 Відповісти
ніякої зернової угоди нашому політичному керівництву не
потрібно продовжувати
а зробити хід конем
каждий день загружать і відправлять по одному судну
тонажністю порядка 30-40тис.т
не хай рашка попробує потопить судно
у нас появиться ще один козирь вигнать
рашистів з ООН і визнати її теростичною організацією
раша в гамні а ми в шоколаді
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29.10.2022 20:53 Відповісти
.. Ви..як що пропонуєте такий варіант..то і корабель та знайдете екіпаж..який згодиться вийти в море на Ваших умовах!! Чи Ви думаєте...що на дурні ідеї знайдуться дурні виконавці?
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29.10.2022 22:32 Відповісти
нам не потрібно нічого шукати
шукають ті які хотять їсти
і кораблі і екіпаж
ми тільки відгружаєм продукцію дуже затребувану
треба користуватись цитуацією і включать мозги
а вас їх нема бо нічого не можете предложить
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29.10.2022 23:00 Відповісти
..здається мені...що у Вас перемикач *голова-жопа* ще батько поставив у положення *жопа* і законтрив назавжди! Але не здогадався, що ідіот навчиться писати..)))
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30.10.2022 00:08 Відповісти
Життя рашиста https://www.youtube.com/watch?v=RvPbArmVlqc
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29.10.2022 21:02 Відповісти
Та пох!
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29.10.2022 21:17 Відповісти
Ми своє робили, а тепер ті, кому жерти хочеться, хай самі з (уйлом домовляються чи то ще краще підганяють свої судна, ми завантажимо
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29.10.2022 21:39 Відповісти
Дезинформація це і є зброя рашистів з часів ще совка!!
‼️❤️😡⚔️🇺🇦😠✊✌️👍🇬🇧🇺🇸👏👏‼️❤️⚔️🇺🇦
http://loveread.ec/view_global.php?id=53585 Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ion-Mihay-Pachepa Ион Михай Пачепа , http://loveread.ec/biography-author.php?author=Ronald-Ryichlak Рональд Рычлак
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29.10.2022 21:39 Відповісти
Так значить їх щерно теж потрібно повернути під санкції
+ авіадеталі
+ ліки
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29.10.2022 21:56 Відповісти
Гутеріши, ердогани, голодуюча Африка і решта свідків "миру" має поставити собі просте запитання - хто крім кацапофлоту загрожував "зерновому коридору"? Знищення кацапських ******** - це не "теракт", а навпаки це крок до гарантування безпечного шляху з українських портів
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29.10.2022 22:04 Відповісти
Указом Зеленського (№741/2022) новим начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України став Роман Семенченко.

Кадри Януковича. У списку осіб, які підлягають люстрації і на них розповсюджується заборона обіймати державні посади протягом 10 років відповідно до критеріїв Закону "Про очищення влади". Пов'язаний з групою Коломойского.
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29.10.2022 22:15 Відповісти
Потрібно організувати зернові конвої під егідою ООН.
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29.10.2022 22:50 Відповісти
Маю однодумців:https://rubryka.com/2022/10/29/lytva-zaklykala-organizuvaty-vijskovyj-suprovid-sudnam-z-***********-zernom/
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29.10.2022 23:29 Відповісти
Абидели малыша-Хўлишку, изверги!!!
Белова и пушыстова катьонка!
А можэтбыть матьорый людоед Хўло сражаецца за вариант "Милошэвич"?
А злостный Наркоман лоббирует вариант "Каддафи"?
Американцы согласны на "Саддам"?
Фсьо очень запутанно.
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29.10.2022 22:56 Відповісти
прелесть в том, что наши, нашими беспилотниками, ******* по кацапским военным кораблям, в Севастополе городе рускай морской славы
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29.10.2022 23:01 Відповісти
Этого стоило ожидать. Если бы они хотели давать работать зерновому коридору, позволили бы вывозить через порты и другие товары. а так, это только игра в политику
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29.10.2022 23:04 Відповісти
По факту Туречина або Штати с парочкою своїх суден і ноу проблем.Хай думає світ і ООН .Нам зерна хватає
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29.10.2022 23:08 Відповісти
Оне обиделись! Хрюкают на весь мир, даже про Радбез ООН вспомнили. Ублюдки...
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29.10.2022 23:21 Відповісти
Значить, треба добити залишки флоту, й ніяка "зернова угода" не буде потрібна.
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30.10.2022 00:10 Відповісти
а якщо простіше, загроза судноплавству з Одеси зменшилась до мінімуму. Піратам нема чим погрожувати. І рашка хоче гвінеї та що бісау сама возити. а там друзяки гібонці поруч.
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30.10.2022 00:40 Відповісти
Є ще авіація кацапська та протикорабельні ракети.
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30.10.2022 02:19 Відповісти
Тепер ТУРЕЧЧИНА покаже кацапомордим підоросам "ДЕ БАБКА КОШИК НОСИТЬ"...!!!
Тепер ні один корабель підоросів не зможе пройти через БОСФОР і не одне іноземне судно, яке буде прямувати в підоросію...!!!
Тепер підороси будуть смоктати хрін у турецького ІШАКА...!!!
Ердоган скерує першим до ішака свістопльота лаврова..., а потім усіх з підоросії по черзі...!!!
З жовтневими підоросів обовязково привітають...!!!
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30.10.2022 00:46 Відповісти
Не хотят есть зерно,хай сосут писос пыни
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30.10.2022 03:40 Відповісти
надо нанести еще пару ударов по кораблям пыни в балтике и на тихом океане и рвануть ему пару аэс. Кремль так забавно верещит когда его лупят )))
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30.10.2022 07:46 Відповісти
У світі є таке поняття «свобода навігації». Воно настільки важливо, що США демонстративно пропливають протоками у Південному Китайскому морі, які Китай вважає своїми. Тобто заради відстоювання свободи навігації, США готові провокувати військовий зовштик з Китаєм. Такі самі «пропливи» робила Великобрітанія у Чорному морі.

Прийшов час захистити мореплавство!
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30.10.2022 04:14 Відповісти
МО РФ может выходить куда угодно - валенков лупили, лупят и лупить будут где поймают. Поймают в сортире - замочат и в сортире.
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30.10.2022 07:47 Відповісти
Нужно создать ситуацию непрерывными атаками на лапотный чф чтоб они ссали с севастополя выходить. Тогда их согласие на зерновые соглашения Украины никому нужны не будут )))
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30.10.2022 07:49 Відповісти
Хмыри мавзолейные запустят Северные потоки и наступит всемирное счастье..типа Мировая ливарюцыя чЛенина...,типа весь мир разрушим до основания...,а затем....
Ничего нового....традиция такая...
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30.10.2022 07:56 Відповісти
Звичайно : кремлівська мафія крадене зерно продала , зброю закупила, завезла...бєняжидоманський гарну оборудку крутанув (а ..улі до тих вбитих і скалічених солдат....закатованих і вивезених в рабство українців,сплюндрованих містах ?) Доки при владі каламой-єрмак, Україна в небезпеці : тупаки працюють на..кого...?
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30.10.2022 08:00 Відповісти
Під дурачків косять. Як можна називати тнрактом потоплення корит з яких рашка, офіційно! обстрілює українські міста та інфраструктуру.
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30.10.2022 08:08 Відповісти
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