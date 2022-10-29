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Генсек ООН Гутерріш добивається продовження зернової угоди

гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює рішучу підтримку продовженню Чорноморської зернової ініціативи, термін якої збігає 22 листопада.

Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми наголошуємо на нагальній необхідності робити це задля сприяння продовольчій безпеці в усьому світі та пом'якшення страждань, яких глобальна криза вартості життя завдає мільярдам людей", - ідеться в заяві речника Генсека.

Він нагадав, що експорт зернових та інших харчових продуктів в рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 млн тонн. За її реалізацією, відповідно до багатосторонньої угоди, стежить Спільний координаційний центр, до складу якого входять представники України, Туреччини та ООН, а також російської федерації, зазначив він.

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Відновлення експорту суттєво сприяло зниженню цін на пшеницю та інші товари, підкреслив Дюжаррік. За оцінками ООН, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло крайньому зубожінню близько 100 млн осіб у світі.

Термін дії угоди про розблокування українських портів Росією для експорту зернових та добрив з України, підписаної 22 липня, становить 120 днів і може бути автоматично продовжений 19 листопада, якщо жодна зі сторін не висловить заперечень, зауважив Дюжаррік.

За його словами, "ООН цілковито віддана продовженню роботи з усіма сторонами для досягнення цієї мети".

Уряди, судноплавні компанії, торговці зерном і добривами та фермери в усьому світі зараз шукають ясності щодо цього питання, додав він.

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Як повідомлялося, ООН працює над продовженням терміну дії зернової угоди до року та організацією спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, України та Росії.

У Стамбулі 22 липня на пропозицію ООН Україна, Туреччина та Гуттеріш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчові продукти з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

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Топ коментарі
+14
А чому він не домагається припинення війни в обмін на продовольство?
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29.10.2022 09:24
+10
А припинення агресії кацапні він не хоче добитися? Старий мудак.
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29.10.2022 09:39
+8
Белый шум. Абсолютно пустое словоблудие и словесный понос.
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29.10.2022 12:27
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Він ціни де дивився,бо в Німеччині з першого січня так бухнули.....а це дякуючи короні
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29.10.2022 09:22 Відповісти
А чому він не домагається припинення війни в обмін на продовольство?
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29.10.2022 09:24 Відповісти
підключить кіріла тімошонку.
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29.10.2022 09:26 Відповісти
он и так в теме и в доле
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29.10.2022 10:24 Відповісти
Просто дід Мазай.
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29.10.2022 09:27 Відповісти
як говорив ,один знайомий..-І шо я с єтого, буду імєть?
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29.10.2022 09:33 Відповісти
А припинення агресії кацапні він не хоче добитися? Старий мудак.
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29.10.2022 09:39 Відповісти
Напхайте хто-небудь цьому падлу повного рота пшениці і кукурудзи
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29.10.2022 09:45 Відповісти
Це він так переймається аборигенами тому щоб не повторити долю Кука
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29.10.2022 10:04 Відповісти
Ой, яке ж миле і щире ***********. Усю-сю. Дбає воно про продовольчу безпеку, ага. Не забудь подбати про те, щоб іранські ******** з обмотаними довбешками були ситі і задоволені, виробляючи "Шахеди".
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29.10.2022 10:05 Відповісти
Щоб тебе бурятські мавпи пів року ґвалтували на підвалі в тюрмі "Ізоляція", у'job'ок!
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29.10.2022 10:08 Відповісти
а прекращение огня и обстрелы русней критической инфраструктуры чего не добивается?
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29.10.2022 10:37 Відповісти
Белый шум. Абсолютно пустое словоблудие и словесный понос.
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29.10.2022 12:27 Відповісти
На московському діалекті цей тип називається "бесполезный кусок дерьма"
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29.10.2022 18:26 Відповісти
Коли вже пуйло вийде з тебе
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29.10.2022 20:13 Відповісти
 
 