Генсек ООН Гутерріш добивається продовження зернової угоди

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш висловлює рішучу підтримку продовженню Чорноморської зернової ініціативи, термін якої збігає 22 листопада.

Про це заявив речник Генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми наголошуємо на нагальній необхідності робити це задля сприяння продовольчій безпеці в усьому світі та пом'якшення страждань, яких глобальна криза вартості життя завдає мільярдам людей", - ідеться в заяві речника Генсека.

Він нагадав, що експорт зернових та інших харчових продуктів в рамках Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 млн тонн. За її реалізацією, відповідно до багатосторонньої угоди, стежить Спільний координаційний центр, до складу якого входять представники України, Туреччини та ООН, а також російської федерації, зазначив він.

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Відновлення експорту суттєво сприяло зниженню цін на пшеницю та інші товари, підкреслив Дюжаррік. За оцінками ООН, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло крайньому зубожінню близько 100 млн осіб у світі.

Термін дії угоди про розблокування українських портів Росією для експорту зернових та добрив з України, підписаної 22 липня, становить 120 днів і може бути автоматично продовжений 19 листопада, якщо жодна зі сторін не висловить заперечень, зауважив Дюжаррік.

За його словами, "ООН цілковито віддана продовженню роботи з усіма сторонами для досягнення цієї мети".

Уряди, судноплавні компанії, торговці зерном і добривами та фермери в усьому світі зараз шукають ясності щодо цього питання, додав він.

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Як повідомлялося, ООН працює над продовженням терміну дії зернової угоди до року та організацією спільних інспекцій суден представниками ООН, Туреччини, України та Росії.

У Стамбулі 22 липня на пропозицію ООН Україна, Туреччина та Гуттеріш підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчові продукти з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".