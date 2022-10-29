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зерно (1039) ООН (4053) экспорт (872) Гутерриш Антониу (329)

Генсек ООН Гутерриш добивается продления зернового соглашения

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает решительную поддержку продлению Черноморской зерновой инициативы, срок которой истекает 22 ноября.

Об этом заявил спикер Генсека Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы подчеркиваем настоятельную необходимость делать это для содействия продовольственной безопасности во всем мире и смягчения страданий, наносимых глобальным кризисом  миллиардам людей", – говорится в заявлении пресс-секретаря Генсека.

Он напомнил, что экспорт зерновых и других пищевых продуктов в рамках Черноморской зерновой инициативы превысил 9 млн тонн. За ее реализацией, согласно многостороннему соглашению, следит Совместный координационный центр, в состав которого входят представители Украины, Турции и ООН, а также Российской Федерации, отметил он.

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Возобновление экспорта существенно способствовало снижению цен на пшеницу и другие товары, подчеркнул Дюжаррик. По оценкам ООН, снижение цен на основные продукты питания косвенно предотвратило крайнее обнищание около 100 млн человек в мире.

Срок действия соглашения о разблокировании украинских портов Россией для экспорта зерновых и удобрений из Украины, подписанного 22 июля, составляет 120 дней и может быть автоматически продлен 19 ноября, если ни одна из сторон не выскажет возражений, отметил Дюжаррик.

По его словам, "ООН выражает решительную поддержку продолжению работы со всеми сторонами для достижения этой цели".

Правительства, судоходные компании, торговцы зерном и удобрениями и фермеры по всему миру сейчас ищут ясности по этому вопросу, добавил он.

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Как сообщалось, ООН работает над продлением срока действия зернового соглашения до года и организацией совместных инспекций судов представителями ООН, Турции, Украины и России.

В Стамбуле 22 июля по предложению ООН Украина, Турция и Гуттериш подписали инициативу о безопасной транспортировке зерна и пищевых продуктов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
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Топ комментарии
+14
А чому він не домагається припинення війни в обмін на продовольство?
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29.10.2022 09:24
+10
А припинення агресії кацапні він не хоче добитися? Старий мудак.
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29.10.2022 09:39
+8
Белый шум. Абсолютно пустое словоблудие и словесный понос.
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29.10.2022 12:27
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Він ціни де дивився,бо в Німеччині з першого січня так бухнули.....а це дякуючи короні
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29.10.2022 09:22 Ответить
А чому він не домагається припинення війни в обмін на продовольство?
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29.10.2022 09:24 Ответить
підключить кіріла тімошонку.
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29.10.2022 09:26 Ответить
он и так в теме и в доле
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29.10.2022 10:24 Ответить
Просто дід Мазай.
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29.10.2022 09:27 Ответить
як говорив ,один знайомий..-І шо я с єтого, буду імєть?
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29.10.2022 09:33 Ответить
А припинення агресії кацапні він не хоче добитися? Старий мудак.
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29.10.2022 09:39 Ответить
Напхайте хто-небудь цьому падлу повного рота пшениці і кукурудзи
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29.10.2022 09:45 Ответить
Це він так переймається аборигенами тому щоб не повторити долю Кука
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29.10.2022 10:04 Ответить
Ой, яке ж миле і щире ***********. Усю-сю. Дбає воно про продовольчу безпеку, ага. Не забудь подбати про те, щоб іранські ******** з обмотаними довбешками були ситі і задоволені, виробляючи "Шахеди".
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29.10.2022 10:05 Ответить
Щоб тебе бурятські мавпи пів року ґвалтували на підвалі в тюрмі "Ізоляція", у'job'ок!
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29.10.2022 10:08 Ответить
а прекращение огня и обстрелы русней критической инфраструктуры чего не добивается?
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29.10.2022 10:37 Ответить
Белый шум. Абсолютно пустое словоблудие и словесный понос.
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29.10.2022 12:27 Ответить
На московському діалекті цей тип називається "бесполезный кусок дерьма"
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29.10.2022 18:26 Ответить
Коли вже пуйло вийде з тебе
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29.10.2022 20:13 Ответить
 
 