Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" не мають підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті вночі і вранці в суботу, але припускають, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.
Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз офіційного підтвердження немає... невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - зазначила вона.
Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.
В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
Будь ласка, зачекайте...
В Минубийства рашки обвинили британских специалистов в том, что те готовили наших военных к сегодняшней атаке по Севастополю. А несколько часов назад писали, что это учения.
А потом добавили, что те же специалисты причастны к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
*****UKR INFORM 🇺🇦 Новини
Вечером 28 октября 1955 года линкор "Новороссийск" вернулся из похода для участия в празднованиях по случаю 100-летия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855) обороны Севастополя и занял место на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1 бочке № 3 в районе Морского госпиталя (глубина 17 м воды и около 30 м вязкого ила). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B Швартовка прошла нештатно - старпом, капитан 2-го ранга https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Г. А. Хуршудов , замещавший находившегося в отпуске командира корабля, проскочил нужное место на полкорпуса. После швартовки часть экипажа, включая временно исполняющего обязанности командира, убыла на берег. Старшим офицером остался помощник командира корабля https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 З. Г. Сербулов .
29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) носу раздался взрыв, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 эквивалентный 1000-1200 кг тротила , насквозь пробивший корпус линкора, вырвавший часть палубы полубака и пробивший в подводной части дыру в 150 м². Поскольку в месте взрыва находились носовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) кубрики , сразу погибло от 150 до 175 человек. Взрыв произошёл возле Госпитальной стенки Севастопольской бухты. Кроме того, через 30 секунд раздался второй взрыв по левому борту, в результате которого образовалась вмятина в 190 м².
(спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
бессмысленный и жестокий русский
беспилотник.
Я дуже довго прошу у Всесвіту, щоб хто-небудь ****** по севастополю та його бухті. Всесвіт мене таки почув!