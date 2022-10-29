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Севастополь (550) Гуменюк (804)

Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО, - ОК "Південь"

севастополь

В оперативному командуванні "Південь" не мають підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті вночі і вранці в суботу, але припускають, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз офіційного підтвердження немає... невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - зазначила вона.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ

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Топ коментарі
+24
Ruska artyleria walczyła z bojowymi komarami. Zraniono dwa, zestrzelono trzy w tym dwa okręty rosyjskie. Chwała Ukrainie.
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29.10.2022 14:14
+20
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29.10.2022 14:37
+17
аааа-ха-ха !! вот это похоже на правду))) сама кацапня своим пво (по НЛО) шмальнула по своим..
(спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
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29.10.2022 14:16
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а нужно говорить, да, это мы ****** и ссытесь тепекрь ***** сраные. я не понимаю наш гш...
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29.10.2022 14:13 Відповісти
Ви не розумієте кацапську збочену логіку. 😊Там навпаки - вірять у заперечення, бо навчені прикладом власних владних структур і провладних ЗМІ, які коли щось заперечують, значить те щось точно мало місце. 😁
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29.10.2022 14:18 Відповісти
с учетом инфы от Рашки и наших истина где -то как всегда посередине...
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29.10.2022 14:28 Відповісти
наши почему тьо врут хотя неудачный пуск ракет ПВО в связи с чекм атакой кого чего.. плясать надо от вопроса а почему вдруг ракеты на пуске ПВО неудачно так бабахнули... если бы бабахнул Калибр я бы еще с натяжкой поверил бы в версию от наших...
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29.10.2022 14:29 Відповісти
ТОЛЬКО ЧТО ПРИЛЕТЕЛО телеграмме...
В Минубийства рашки обвинили британских специалистов в том, что те готовили наших военных к сегодняшней атаке по Севастополю. А несколько часов назад писали, что это учения.

А потом добавили, что те же специалисты причастны к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
*****UKR INFORM 🇺🇦 Новини
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29.10.2022 14:33 Відповісти
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29.10.2022 14:37 Відповісти
І що? Похвалили британців та визнали професіоналізм українців - чудово! )
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29.10.2022 14:49 Відповісти
Итальянским спеназщу пловцам респект...

Вечером 28 октября 1955 года линкор "Новороссийск" вернулся из похода для участия в празднованиях по случаю 100-летия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(1854%E2%80%941855) обороны Севастополя и занял место на https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%88%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F)&action=edit&redlink=1 бочке № 3 в районе Морского госпиталя (глубина 17 м воды и около 30 м вязкого ила). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B Швартовка прошла нештатно - старпом, капитан 2-го ранга https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Г. А. Хуршудов , замещавший находившегося в отпуске командира корабля, проскочил нужное место на полкорпуса. После швартовки часть экипажа, включая временно исполняющего обязанности командира, убыла на берег. Старшим офицером остался помощник командира корабля https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 З. Г. Сербулов .

29 октября в 1 час 31 минуту под корпусом корабля с правого борта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) носу раздался взрыв, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82 эквивалентный 1000-1200 кг тротила , насквозь пробивший корпус линкора, вырвавший часть палубы полубака и пробивший в подводной части дыру в 150 м². Поскольку в месте взрыва находились носовые https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD) кубрики , сразу погибло от 150 до 175 человек. Взрыв произошёл возле Госпитальной стенки Севастопольской бухты. Кроме того, через 30 секунд раздался второй взрыв по левому борту, в результате которого образовалась вмятина в 190 м².
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29.10.2022 15:42 Відповісти
Де хто пише таке - https://t.me/Tsaplienko/19188 https://t.me/Tsaplienko/19188

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29.10.2022 14:41 Відповісти
100% - таке враження, що виправдовуються за те, що знищили вбивць та їхню техніку... Дивна якась інформаційна політика (((
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29.10.2022 14:50 Відповісти
Кацапи знову покурили не там,де треба.
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29.10.2022 14:14 Відповісти
Ruska artyleria walczyła z bojowymi komarami. Zraniono dwa, zestrzelono trzy w tym dwa okręty rosyjskie. Chwała Ukrainie.
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29.10.2022 14:14 Відповісти
Тральщик Іван Голубєц🏳️‍🌈
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29.10.2022 14:15 Відповісти
Тралил потихоньку в Севастопольской бухте, пока не накрыли
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29.10.2022 14:21 Відповісти
Иван Голубец потихонько тралил Лёню Голубкова
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29.10.2022 14:46 Відповісти
не знал, что на их сленге это называется "тралить".
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29.10.2022 14:24 Відповісти
Трахальщик - Ваня Голубець!? Я не гомофоб, але до чого вони так громко хвастаються? Дирявий флот єго **********
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29.10.2022 15:15 Відповісти
аааа-ха-ха !! вот это похоже на правду))) сама кацапня своим пво (по НЛО) шмальнула по своим..
(спасибо ВСУ... в любом случае !!!)
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29.10.2022 14:16 Відповісти
Від страху з бодуна вальнули дрижащими руками, але в комарів не попали... Сумне самогубство по-москальски
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29.10.2022 15:17 Відповісти
То в русні та колоборантів пердаки вибухали від страху.
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29.10.2022 14:17 Відповісти
знищення трьох кораблів...новини як матрьошка, чим далі тим ближче до істини
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29.10.2022 14:19 Відповісти
Там катера и яхточки мажоров москальских буквально рядом стоят. Разгрузить с фуры пару тонн взрывчатки и отправить на них подарок сам бог велел. Партизаны из Сочинско-кубанской народной республики приехали в Крымскую область и отработали по оккупантам. Даже не надо радиоуправление на киль или руль вешать, дополнительный мотор с контролем оборотов подключить к полетному контроллеру с gps. Скоростью и направлением вращения второго винта легко повернуть любую посудину, а ее основной мотор и киль зафиксированы. После этого еще кацапы будут неделями искать взрывчатку, кошмаря местное население, вызывая у него недовольство. К тому же мусора же по сути там обычные бандиты, которые будут просто грабить квартиры под предлогом обысков. Даже вата быстро переобуется, именно из-за внутреннего террора и поиска предателей, а не от наших обстрелов.
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29.10.2022 14:20 Відповісти
Ніхто не втопив стільки чорноморського флоту як самі кацапи...
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29.10.2022 14:21 Відповісти
Неплохо бы было, если бы Макарова на дно. Прообраз (живой адмирал) ушел на дно в Цусиме благодаря японцам, а этот бы под Крымом отправился на покой)
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29.10.2022 14:27 Відповісти
Опубликуйте фоточку с нашего спутника, плиз
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29.10.2022 14:27 Відповісти
Це не ми Вони самі самоліквідувались
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29.10.2022 14:31 Відповісти
Брат Добкіна...його почерк.
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29.10.2022 14:32 Відповісти
Polne realno sami kacapi po svojim strelnuli,jesli uze ix samolioti posledneje vremia na svoji ze doma padajet,tak pocemu nestrelnut po svojim *********?
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29.10.2022 14:33 Відповісти
Версия с курением уже не работает?
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29.10.2022 14:37 Відповісти
Бгггг... а в ОК "Південь" ті ще жартівники . Якщо кацапи запустили би свої ракети вдало, то ракети би збили би цілі. А так їх запустили невдало
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29.10.2022 14:37 Відповісти
Що в них за дебільна звичка трохи не виправдовуватись за УСПІХИ???
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29.10.2022 14:46 Відповісти
Перше вдале використання бойових комарів в діі.
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29.10.2022 14:52 Відповісти
Курение в неположенных местах до добра не доводит
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29.10.2022 14:53 Відповісти
Ракета без мозгов превращается в
бессмысленный и жестокий русский
беспилотник.
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29.10.2022 15:04 Відповісти
это шо, ответ на мой комментарий 17 18 19?
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29.10.2022 15:16 Відповісти
Пожалуй ни ВСУ ни Британия к этой вылазке не причастны, скорей всего она дело рук Пентагона и по всей видимости адресована товарищу Си, дабы развеять его тайваньские грёзы.
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29.10.2022 15:22 Відповісти
Селитру жалко, сгорела наверное похлопывая.
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29.10.2022 15:22 Відповісти
Моя мрія потихеньку починає здійснюватися.
Я дуже довго прошу у Всесвіту, щоб хто-небудь ****** по севастополю та його бухті. Всесвіт мене таки почув!
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29.10.2022 15:25 Відповісти
Звертайтесь і далі, не зупинятися!!! Нехай всі рашисти будуть знищені!!!
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29.10.2022 16:05 Відповісти
класно бойові комарики попрацювали
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29.10.2022 15:34 Відповісти
Очередной акт "доброй воли" ...они самоликвидировались...
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29.10.2022 16:16 Відповісти
Чорономорський флот рф треба знищити повністю, щоб не заважав торговельному мореплавству. Чорне море потрібно демілітаризувати
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29.10.2022 16:20 Відповісти
та хто б сумнівався , канешно то не ми , в натурі
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29.10.2022 16:42 Відповісти
Очевидно же - избыточное газовыделение из-за проблем с желудком
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29.10.2022 16:50 Відповісти
це правда! підтверджую! вони самі себе ********!
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29.10.2022 18:28 Відповісти
 
 