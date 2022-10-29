Причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет ППО, - ОК "Південь"

В оперативному командуванні "Південь" не мають підтвердження інформації про знищення трьох кораблів-носіїв ракет "Калібр" у Севастопольській бухті вночі і вранці в суботу, але припускають, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими окупантами ракет протиповітряної оборони.

Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз офіційного підтвердження немає... невдалий запуск ракет протиповітряної оборони цілком може бути такою причиною, а офіційну інформацію ми отримаємо пізніше", - зазначила вона.

Нагадаємо, зранку 29 жовтня в окупованому Севастополі місцеві мешканці чули сильний гуркіт та вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито атаку безпілотників.

В Міноборони РФ заявили, що українські безпілотники нібито атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

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