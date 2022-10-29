Росія знайшла надуманий привід для блокади українського зерна, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди".

Про це міністр написав у суботу у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - заявив міністр закордонних справ України.

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