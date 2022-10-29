Росія знайшла надуманий привід для блокади українського зерна, - Кулеба
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія знайшла надуманий привід, аби вийти із "зернової угоди".
Про це міністр написав у суботу у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ми попереджали про плани РФ зірвати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань", - заявив міністр закордонних справ України.
Топ коментарі
+32 Sophia-Maria Duglass
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+23 Sophia-Maria Duglass
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+13 mrSmith
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Будь ласка, зачекайте...
Це не модно.
Зерно не тільки хліб, це і яйця ( уже як золоті), і молоко, і м'ясо!!!!
У нас що, держрезерв повний?! Там же все розкрадено!
При таких цінах на паливо, на добрива - вирощувати врожай буде не рентабельно!
Країні не буде чого їсти!...
Нинішня влада працює проти держави і народу!...
підтримав русню як зміг - ?
Знайомі зернотрейдери перестануть відкати платити?
ЦЕ НОВА РОЗРОБКА
Призвать страны, срочно освободить Крым от свинособачатины! И не только Крым , ещё и Краснодар, тоже Украина!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
1. Чи є в морському праві право держави забороняти плавання, прохід суден будь-якого рангу (торг., в т.ч.) виключними територіальними водами і користування портами цієї держави аж до військової атаки порушника? Хто знає?
2. Бо Керченська протока, і порти Криму юридично це Україна; а Азов (українські порти Азовського моря - інша розмова, не потребує уточнень) - якщо не спільна акваторія, то, принаймі невизначена з правом, як мінімум, претензією України на все море.
3. Чи може Україна атакувати навіть торгові та навіть цивільні суда (ЧМФ - без питань), які заходять до Криму, в Азовське море через Керченську протоку без відповідного українського дозвллу? Чи не буде це порушенням морського права?
Хто знає відповідді?