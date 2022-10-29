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Германия (6728) помощь (7424) ГСЧС (4847)

Германия передала украинским спасателям 14 генераторов

генератор

Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

"14 генераторов разной мощности для подразделений ГСЧС в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях уже в Украине", - отмечается в сообщении.

Доставку обеспечило Федеральное агентство по технической помощи (THW) при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии.

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Топ комментарии
+7
Для больниц ( операционных) генераторы хороши, чтобы не было отключений
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29.10.2022 20:31
+7
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29.10.2022 21:12
+3
Хочеться дізнатися де будуть використані ці генератори , в лікарнях
чи на Банковій ?
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29.10.2022 20:41
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Для больниц ( операционных) генераторы хороши, чтобы не было отключений
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29.10.2022 20:31 Ответить
Якщо кирило тимошенко, їздить на шевроле який США передали як гуманітарку, я не бачу перешкод, тому, що ці генератори попадуть на ОЛХ...
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29.10.2022 21:44 Ответить
Я не бачив від вас не одного поста на підримку ЗСУ,сьогодні доречі на Цензорі збирали гроші,вас там не було і не буває.Чому?
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29.10.2022 20:49 Ответить
бо він відсиджується в штатах і тільки флудить...
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29.10.2022 21:02 Ответить
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29.10.2022 21:13 Ответить
Я чомусь від цього користувача постійно тільки копіпасти з якимись скріншотами чи текстами бачу. Майже усі-з роздмухуванням зради серед суспільства, а не щодо підтримки ЗСУ.
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29.10.2022 21:03 Ответить
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29.10.2022 21:12 Ответить
Я зрозумів,чому вас нема в новинах про домомогу ЗСУ?Ви бот?
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29.10.2022 21:14 Ответить
ты не способно понимать -ты бот однодневка
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29.10.2022 21:16 Ответить
За зеленского не голосовал,отношусь плохо,картинки мне можешь не тулить.
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29.10.2022 21:24 Ответить
Не старайся, мені підтвердження того, хто тут є спамером та флудером-не потрібні, я й так знаю )
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29.10.2022 21:18 Ответить
шваль зэ-лёножопая -вся однодневка
Ермаку фсбэшному жопу вылизывают и его клоуну


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Реєстрація:03.08.2022



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Реєстрація:04.04.2022
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29.10.2022 21:15 Ответить
Ну смотри,пока я тебе не хамлю.Первый мой ник на Цензоре в 14 году-Марс777,в 16 году-Кацапам тут не место.Вопросы по регистрации будут.С начала марта ТРО Киев,дальше....Я так понимаю ты инетвоин?
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29.10.2022 21:22 Ответить
да ты просто зеленый бото=высер
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29.10.2022 21:24 Ответить
Хочеться дізнатися де будуть використані ці генератори , в лікарнях
чи на Банковій ?
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29.10.2022 20:41 Ответить
У кірілки тимошенка на дачі...
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29.10.2022 21:45 Ответить
Вы уже достали с этим коломойским, пристрелите и все.
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29.10.2022 20:42 Ответить
Дякуємо.
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29.10.2022 21:24 Ответить
Я дуже рада, що моя країна підтримує Україну. Зрештою щось приходить.
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29.10.2022 22:05 Ответить
А ми то як раді, що ви раді, що вашою країною стала чужа за походженням та за мовою країна, яка нас за людей не вважала та не бажала бачити нас у ЄС та НАТО .
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30.10.2022 00:11 Ответить
так надо подшпандривать туда безлимитную трубу с бензином
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29.10.2022 22:18 Ответить
 
 