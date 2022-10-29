Германия передала украинским спасателям 14 генераторов
Германия передала 14 генераторов разной мощности для подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.
"14 генераторов разной мощности для подразделений ГСЧС в Донецкой, Киевской, Луганской, Черниговской и Черкасской областях уже в Украине", - отмечается в сообщении.
Доставку обеспечило Федеральное агентство по технической помощи (THW) при финансовой поддержке министерства иностранных дел Германии.
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Ермаку фсбэшному жопу вылизывают и его клоуну
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