Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів

Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.

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