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Німеччина (7091) допомога (7871) ДСНС (4983)

Німеччина передала українським рятувальникам 14 генераторів

генератор

Німеччина передала 14 генераторів різної потужності для підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

"14 генераторів різної потужності для підрозділів ДСНС у Донецькій, Київській, Луганській, Чернігівській та Черкаській областях вже в Україні", - зазначається у повідомленні.

Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки міністерства закордонних справ Німеччини.

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Топ коментарі
+7
Для больниц ( операционных) генераторы хороши, чтобы не было отключений
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29.10.2022 20:31
+7
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29.10.2022 21:12
+3
Хочеться дізнатися де будуть використані ці генератори , в лікарнях
чи на Банковій ?
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29.10.2022 20:41
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Для больниц ( операционных) генераторы хороши, чтобы не было отключений
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29.10.2022 20:31 Відповісти
Якщо кирило тимошенко, їздить на шевроле який США передали як гуманітарку, я не бачу перешкод, тому, що ці генератори попадуть на ОЛХ...
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29.10.2022 21:44 Відповісти
Я не бачив від вас не одного поста на підримку ЗСУ,сьогодні доречі на Цензорі збирали гроші,вас там не було і не буває.Чому?
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29.10.2022 20:49 Відповісти
бо він відсиджується в штатах і тільки флудить...
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29.10.2022 21:02 Відповісти
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29.10.2022 21:13 Відповісти
Я чомусь від цього користувача постійно тільки копіпасти з якимись скріншотами чи текстами бачу. Майже усі-з роздмухуванням зради серед суспільства, а не щодо підтримки ЗСУ.
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29.10.2022 21:03 Відповісти
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29.10.2022 21:12 Відповісти
Я зрозумів,чому вас нема в новинах про домомогу ЗСУ?Ви бот?
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29.10.2022 21:14 Відповісти
ты не способно понимать -ты бот однодневка
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29.10.2022 21:16 Відповісти
За зеленского не голосовал,отношусь плохо,картинки мне можешь не тулить.
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29.10.2022 21:24 Відповісти
Не старайся, мені підтвердження того, хто тут є спамером та флудером-не потрібні, я й так знаю )
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29.10.2022 21:18 Відповісти
шваль зэ-лёножопая -вся однодневка
Ермаку фсбэшному жопу вылизывают и его клоуну


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.08.2022



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:04.04.2022
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29.10.2022 21:15 Відповісти
Ну смотри,пока я тебе не хамлю.Первый мой ник на Цензоре в 14 году-Марс777,в 16 году-Кацапам тут не место.Вопросы по регистрации будут.С начала марта ТРО Киев,дальше....Я так понимаю ты инетвоин?
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29.10.2022 21:22 Відповісти
да ты просто зеленый бото=высер
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29.10.2022 21:24 Відповісти
Хочеться дізнатися де будуть використані ці генератори , в лікарнях
чи на Банковій ?
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29.10.2022 20:41 Відповісти
У кірілки тимошенка на дачі...
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29.10.2022 21:45 Відповісти
Вы уже достали с этим коломойским, пристрелите и все.
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29.10.2022 20:42 Відповісти
Дякуємо.
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29.10.2022 21:24 Відповісти
Я дуже рада, що моя країна підтримує Україну. Зрештою щось приходить.
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29.10.2022 22:05 Відповісти
А ми то як раді, що ви раді, що вашою країною стала чужа за походженням та за мовою країна, яка нас за людей не вважала та не бажала бачити нас у ЄС та НАТО .
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30.10.2022 00:11 Відповісти
так надо подшпандривать туда безлимитную трубу с бензином
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29.10.2022 22:18 Відповісти
 
 