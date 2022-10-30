РФ перебрасывает в Беларусь "кадыровцев", - Генштаб
В Беларусь вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые "кадыровцы".
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 30 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против украинцев. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
мабуть формулу можна вивести скількі кадировців треба щоб гнати 100 чмобіків
Це тільки розвідка, маючи усю повноту інформації, може адекватно оцінити.
Ми можемо лише робити припущення...
Будут обстреливать железнодорожные узлы и дороги и ждать перевооружения армии и обучения новых и новых мобилизованных и политических изменений на Западе.
Задавим сельджуков.
- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
Більш нема де зарядити гаджети для тік-токів?
Чи там зручніше грабувати цивільних?
Про небезпеку 15.11 вони кажуть. А ми тут 9 місяців у безпеці сидимо (сарказм).
- Розумієте - немає вільних екземплярів! Вони у нас прямо з конвейєра, як "гарячі пиріжки", в Україну їдуть - для бойового тестування!
Тут варто згадати дві чеченські війни у 90-х і на поч. 2000-х, як чеченський народ перемолов кацапську недоармію у нерівній боротьбі
Маєш на увазі багатовікову боротьбу Ічкерії з московицькою окупацією? Що кацапів шкода стало?
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷
мішок картоплі гостям в сраку встромить.
Морквиною своєй напоїть.
І яйця полизать дозволить.
А може буде - навпаки.
Лизати яйця буде сам пан лукашенко.
Был у них сдесь они дружные пока не прижмут
Когда жимнут--убегают быстрее всех
У себя на родине они гнобят друг друга -- нам так и не снилось
Білоруси мають розуміти що якщо біля них появляються росіяни чи просто на території їх країни то їх шанси померти разом із ним стрімко ростуть вгору.
Будут рвать кадьІровцам глотки без оружия. Каждого кадьІровца на смереку, чего очень боятся муслимьІ. А еще заворачивать в свинную шкуру.