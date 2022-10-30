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армия РФ (18050) Беларусь (7771) Генштаб ВС (5779) чеченцы (211)

РФ перебрасывает в Беларусь "кадыровцев", - Генштаб

за,нас,чеченці

В Беларусь вместе с военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации прибывают так называемые "кадыровцы".

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке в воскресенье, 30 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против украинцев. Российская федерация продолжает перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Так, 26 октября, отмечено прибытие на железнодорожную станцию ​​Брест эшелона военной техники из России. Вместе с военнослужащими вооруженных сил российской федерации прибывают так называемые "кадыровцы". Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжает сохраняться угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории Республики Беларусь.

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Топ комментарии
+109
"Сябри"! Готуйтесь! От хто буде у вас стоять за спиною і гнать вас на наші кулемети! А в перервах між боями - ваших жонок трахать!
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30.10.2022 08:45
+68
Будуть загряд отрядами для білорусів?)
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30.10.2022 08:44
+61
І не тільки жінок, а й самих бульбашей. Вівцям теж приготуватися.
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30.10.2022 09:22
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бульбо-дон-дон
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30.10.2022 08:42 Ответить
очевидно, хочуть створити велике угруповання для постійної загрози
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30.10.2022 11:05 Ответить
навряд чи, сили "для загрози" мають бути меньші ніж для оборони, інакше не має сенсу
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30.10.2022 14:09 Ответить
Будуть загряд отрядами для білорусів?)
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30.10.2022 08:44 Ответить
Такіда. Кадирівці це росгвардія, а не збройні сили.
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30.10.2022 08:45 Ответить
тут скоріше для чмобіків.
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30.10.2022 13:37 Ответить
треба дивитсь кількість
мабуть формулу можна вивести скількі кадировців треба щоб гнати 100 чмобіків
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30.10.2022 14:11 Ответить
100% , тільки хотів написати. Ще з жінками й цивільними кадирківці "герої" воювати. Й звісно мородерити то їх .
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30.10.2022 16:14 Ответить
"Сябри"! Готуйтесь! От хто буде у вас стоять за спиною і гнать вас на наші кулемети! А в перервах між боями - ваших жонок трахать!
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30.10.2022 08:45 Ответить
І не тільки жінок, а й самих бульбашей. Вівцям теж приготуватися.
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30.10.2022 09:22 Ответить
та перестаньте. хватит тешить себя надеждой, что ********* идут убивать украинцев под дулом автоматов чеченцев или своих кгб. Они идут сознательно, потомучто им это нравится убивать, насиловать, грабить.
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30.10.2022 13:01 Ответить
Ти де живеш? Я - поряд з білорусами Більше того - у мене зять - білорус ("українізований" - народився і виріс в Україні) Його вся рідня живе в Гомельській області Так що я "більше тямлю" - "хто чим дише"
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30.10.2022 13:36 Ответить
Та щось не дуже видно щоби білоруси дуже противилися русні. Таке собі стадо овець. Ні риба ні мясо.
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30.10.2022 13:46 Ответить
ані могут хадзіць толька на пратєсти вмєстє с шарикамі, шарфікамі і зонтікамі. І ваабщє ми людзі мірниє і ліш би нє била вайни. Сєйчас впєрєді зіма - так што будзєм сідзець дома.
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30.10.2022 17:33 Ответить
Так как воины из баранов ни какие то по всей видимости будут делать "революцию" - убирать бульба фюрера.
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30.10.2022 08:46 Ответить
це ще питання хто кого прибере
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30.10.2022 14:13 Ответить
заградзагони..
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30.10.2022 08:47 Ответить
Оці всі рухи..., я правильно зрозумів: "Взяти Київ за три дні, 1 сезон 2 серія"?
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30.10.2022 08:52 Ответить
ХЗ. Може відволікають, відтягують наші війська на Північ, щоб послабити наш тиск на Півдні.
Це тільки розвідка, маючи усю повноту інформації, може адекватно оцінити.
Ми можемо лише робити припущення...
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30.10.2022 09:32 Ответить
Едут к Бресту - к западной границе Беларуси. Уже давно хотели перекрыть нам поставки западной военной помощи с Севера через Беларусь на Луцк-Львов и с Юга через Николаевскую область на Винницу-Хмельницкий. Но время ушло - через болота Волыни и уже заминированные и контролируемые нами дороги практически им невозможно будет пройти. И прорыв через Николаевскую область сейчас уже невозможен.
Будут обстреливать железнодорожные узлы и дороги и ждать перевооружения армии и обучения новых и новых мобилизованных и политических изменений на Западе.
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30.10.2022 11:53 Ответить
Когда Христиане прогибались под Мусульман? Путин предал даже вековые традиции.
Задавим сельджуков.
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30.10.2022 08:53 Ответить
очі тримаемо відкритими!
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30.10.2022 08:56 Ответить
протести будуть в Мінську білорусів їм не огидно що вони впустили кацапів на свої теріторіїї як ніяк це незалежна держава що робить кацапська армія в іншій країні?чи їх все задовільняє?
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30.10.2022 08:56 Ответить
к белорусам они пришли, в в Украину в 2914 г призвали предатели
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30.10.2022 09:04 Ответить
2014
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30.10.2022 09:07 Ответить
Пришли пьяные кадыровцы в дом к беларусам Прихватили кодлом бяларуску и «халапудрят» Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!

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30.10.2022 09:04 Ответить
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30.10.2022 09:00 Ответить
Рукава подтянул, кепку напялил. Забавный всё таки этот рамзанка)
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30.10.2022 09:11 Ответить
По ходу, фото сделано после того, как ишак отимэл рамзана....
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30.10.2022 09:18 Ответить
Ооо, теперь знаменитые звезды тиктока посетят Белоруссию. Стрим с картофельного поля будет?
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30.10.2022 09:00 Ответить
Бульбаші, вам не соромно?
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30.10.2022 09:02 Ответить
ти ще у зебілів про сором запитай
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30.10.2022 09:03 Ответить
А що сталося?

Більш нема де зарядити гаджети для тік-токів?

Чи там зручніше грабувати цивільних?
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30.10.2022 09:04 Ответить
Заград атряди формують)Пи..да чіпсам.
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30.10.2022 09:04 Ответить
Куди їх вже тільки не посилали, результат один - 200-ті тік-токери.
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30.10.2022 09:05 Ответить
Картошку копать. На большее эти овцей@бы не способны. А, ну да... ещё ж тик ток.)
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30.10.2022 09:08 Ответить
бульбаши кажуть про небезпеку 15.11....
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30.10.2022 09:08 Ответить
Карту хай дають.
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30.10.2022 09:24 Ответить
Чипсофюрер колоду пусть одолжит,если своих нету.
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30.10.2022 15:13 Ответить
Так від таких карт із "Пабедное очко" користі більше ніж від такої "допомоги" бульбашів.

Про небезпеку 15.11 вони кажуть. А ми тут 9 місяців у безпеці сидимо (сарказм).
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30.10.2022 15:42 Ответить
Бацька же на карте показал,откуда надо.Может послушаемся старика,пора уже.
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30.10.2022 09:10 Ответить
Хто в курсі? Якщо якась бульбокраїна надає свою територію для нападу на сусідню країну якомусь **********, то можна за правилами ведення війни херачити по бульбостану?
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30.10.2022 09:18 Ответить
Можна! Тільки не за "зеленої влади"!
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30.10.2022 09:21 Ответить
Посол там до сих пір - про шо мова?
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30.10.2022 09:29 Ответить
"Вівцелюби" будуть перекваліфіковуватися на "бульболюби".
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30.10.2022 09:18 Ответить
Угу...Будуть делать драники-"драть" бульбашей и бульбашек.
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30.10.2022 15:33 Ответить
И шо???)))Понимаю когда проруськие ресурсы,нагоняют жути кадыровцы....кадыровцы!!По моему наши ЗСУ нормально относяться,ко всем национальностям проживающим в РФ!!!)))..
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30.10.2022 09:21 Ответить
Та шо шо. Хто по життю вівця або осел, на того й нагоняють страху
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30.10.2022 12:33 Ответить
За ким будуть стояти? Білорусів поженуть вперед?
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30.10.2022 09:22 Ответить
З...бали вже з цими КАДИРИВЦІ,і як їх сприймати як Марвел бойовиків чи Дісней гномів ?
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30.10.2022 09:30 Ответить
это ЧЕЧЕНЦЫ, нет ни каких кадыровцев
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30.10.2022 09:33 Ответить
Вы про фото? Чи про ка дыр овцев?)
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30.10.2022 10:16 Ответить
Заградотряды
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30.10.2022 09:37 Ответить
Вівці бульба вівці
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30.10.2022 09:38 Ответить
Ну что, мудачье картофельное, теперь будете подставлять свои задницы не только шестеркам вашего картофельного лося, но кадыровцам...долбоебы конченные , хуже ватников....
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30.10.2022 09:39 Ответить
кадыровцы тоже бывают харошими...руцкими...
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30.10.2022 09:40 Ответить
Українським хробакам по барабану, кого на перегній пускати.
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30.10.2022 09:49 Ответить
- Пане Джонсон! А чому ви на виставку озброєння привезли не повноцінну установку M142 HIMARS, а лише макет? Нам відомо, що вони у вас уже давно серійно виготовляються!
- Розумієте - немає вільних екземплярів! Вони у нас прямо з конвейєра, як "гарячі пиріжки", в Україну їдуть - для бойового тестування!



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30.10.2022 12:58 Ответить
Ця білорусь-це простітутка якась...Лукашенка-пастух овець
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30.10.2022 09:59 Ответить
Рада нещодавно визнала республіку Ічкерія окупованою росією. Судячи з того, скільки цієї кадирівської мерзоти вештається по колишньому срср, окупованим є тільки так званий уряд у вигнанні.
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30.10.2022 10:10 Ответить
🐑 ка дировци, 🍖 давненько баранини смаженої не було
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30.10.2022 10:11 Ответить
в чечні вже не лишиться цих «кадировців», чеченці могли б вже захерачить того донгандона
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30.10.2022 10:14 Ответить
нет никаких кодыровцев. они все там гребанные дикари - чеченцы
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30.10.2022 13:04 Ответить
Осенью 1919 года армия Нестора Махно разгромила 1-ю Туземную конную дивизию деникинского генерала Ривишина, укомплектованную чеченцами, дагестанцами и ингушами. Дикая дивизия, якобы отличалась повышенной боеспособностью (этот миф создали сами горцы). Из истории: ...«храбрая и боеспособная» Туземная конница кавказцев находилась во втором эшелоне, занимаясь в основном грабежами и насилием над мирным населением". Вам ничего это не напоминает???По свидетельствам офицера 1-й Туземной дивизии Де Витта: «Удельный вес чеченца как воина невелик; по натуре он - разбойник-абрек, и притом не из смелых: жертву себе он всегда намечает слабую и в случае победы над ней становится жесток до садизма. В бою единственным двигателем его является жажда грабежа".Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть паосле того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. От така чечня, малята.
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30.10.2022 10:15 Ответить
Пропагуєте кацапські нісенітниці про народи Кавказу? Кадиротіктокерці це не чеченці, а зрадники і запроданці.
Тут варто згадати дві чеченські війни у 90-х і на поч. 2000-х, як чеченський народ перемолов кацапську недоармію у нерівній боротьбі
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30.10.2022 12:22 Ответить
А ти багато знаєш про "народи Кавказу"? Одна справа - захищать свою саклю і зовсім інша - захищать "когось" Я пожив поряд з чеченцями немало Небагато здатні "переступить" навіть через свій рід (тейп), чи через "націю", заради боротьби за "наднаціональні цінності" Чеченці віками на Кавказі були "бандюками" - "людоловами" і работоргівцями Це з них викорінить важко І честь і хвала тим, хто зміг це зробить!
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30.10.2022 13:06 Ответить
Ти ба який розумний знайшовся!
Маєш на увазі багатовікову боротьбу Ічкерії з московицькою окупацією? Що кацапів шкода стало?
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30.10.2022 15:41 Ответить
Гімно затктни! Ти"копни історія" а потім "пирхай! !
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30.10.2022 15:54 Ответить
Гімно кацапське з пащі полізло
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30.10.2022 21:26 Ответить
У тебе?
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31.10.2022 05:38 Ответить
Для чого? Будуть гнати білорусів в Україну? Та замочіть тих кадирівців, та й по всьому...
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30.10.2022 10:16 Ответить
От перемены мест лайна сумма не изменяется
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30.10.2022 10:19 Ответить
Javelins and Himars...,все равно кого мочить в сортире... стрельнул и забыл....
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱🇺🇦🇬🇧🇱🇷
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30.10.2022 10:20 Ответить
Надіюсь, гнусний лукашенка
мішок картоплі гостям в сраку встромить.
Морквиною своєй напоїть.
І яйця полизать дозволить.

А може буде - навпаки.
Лизати яйця буде сам пан лукашенко.
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30.10.2022 11:03 Ответить
в приграничных областях надо быть очень внимательными-- возможны не только прорывы но и тихое "просачивание " боевиков в Украину.
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30.10.2022 11:07 Ответить
Что вы все,, кадировцы,,
Был у них сдесь они дружные пока не прижмут
Когда жимнут--убегают быстрее всех
У себя на родине они гнобят друг друга -- нам так и не снилось
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30.10.2022 11:35 Ответить
бідні білоруські кози...
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30.10.2022 11:46 Ответить
Овца имэл. Ишак имэл. Бэларус не имэл, ... пока что.
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30.10.2022 12:09 Ответить
Готується рейд вздовж західного кордону України. Треба відкликати Посла у Білорусії для консультації. і надіслати ноту Протесту бульбафюреру. Мешканцям Бресту треба скинути листівки з роз"ясненням дій української сторони По Протидії окуПації з боку Білоусії.
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30.10.2022 12:14 Ответить
Не буде рейдеру. Сил у них не було і немає. Їх максимум це пробувати захопити АЕС що на кордоні. І це дуже не безпечно бо буде ЗАЕС2 яку ніхто не розуміє як вернути.
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30.10.2022 13:01 Ответить
Вони є нашою законною ціллю. А тому їх треба умертвляти де б вони не появились.

Білоруси мають розуміти що якщо біля них появляються росіяни чи просто на території їх країни то їх шанси померти разом із ним стрімко ростуть вгору.
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30.10.2022 12:59 Ответить
Внуки бандоровцев только ожидают кадьІровцев.
Будут рвать кадьІровцам глотки без оружия. Каждого кадьІровца на смереку, чего очень боятся муслимьІ. А еще заворачивать в свинную шкуру.
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30.10.2022 14:49 Ответить
Нам було б менше клопоту, якщо роздовбувати ці ешелони прямо в дорозі, а техніку на складах і аеродромах. Потрібна лише політична воля, бо Білорусь є союзником окупанта з першого дня війни.
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30.10.2022 15:04 Ответить
така політична воля може мати непередбачені наслідки
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30.10.2022 15:24 Ответить
Докупи памперсів, терпіло.
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30.10.2022 16:26 Ответить
Ослы в местном зоопарке как то сразу оживились и даже стали прихорашиваться.
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30.10.2022 15:47 Ответить
А що Херсон і Бахмут знаходяться на території білорусі?
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30.10.2022 15:58 Ответить
Это связано скорей всего с большими перетрясами, которые начались в беларуского экономике неделю назад . Предистория такова: у них начали расти цены. Лукашенко издал указ, запретив ценам расти. Через пару дней закрылись магазины, потому что продавать в убыток никто не хочет. Лукашенко приказал магазинам открыться, под страхом арестов. Магазины открылись, но продажи не идут. В общем они пришли на грань коллапса, и срочно стали нужны люди умиротворять население, проверять магазины, принуждать к продажам и т.д
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30.10.2022 17:57 Ответить
Шо вони с тими кінченими носяться як дурень з торбою?Це сцикопіхота труслива.
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30.10.2022 19:03 Ответить
Справжні білоруси та чеченці захищають Україну зі зброєю в руках. А це бульбаші та кадиривці. Справжні брати
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30.10.2022 19:28 Ответить
через 9 місяців в білорусі появляться маленькі звірятка
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30.10.2022 20:58 Ответить
Say YES to sanctions for Belarus!
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30.10.2022 21:21 Ответить
 
 