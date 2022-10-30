Россия должна немедленно вернуться в рамки "зернового соглашения", - НАТО
НАТО призвало Россию срочно вернуться к заключенному при посредничестве ООН и Турции летом этого года "зерновому соглашению", разрешающему транспортировку зерна и продуктов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие и прекратить его незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно продолжить "зерновое соглашение", чтобы продовольствие было доступно тем, кто в нем нуждается больше всего", - заявила представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску.
Она добавила, что все союзники по НАТО приветствовали это соглашение, достигнутое с помощью Турции.
"Этот экспорт (зерна. – Ред.) помог снизить цены на продукты питания во всем мире", - добавила Лунгеску.
Пожалуйста, подождите...
Може пора скасувати оті "преференції" які *уйло отримав за "зернову угоду"!
Отак , немає угоди-немає "преференцій"!
NATO має працювати!!!
ООН стурбований???
ООН має стимулювати NATO до дій!!!
Чекаємо заяви від Туреччини стосовно цього московитського демаршу (ультиматуму).
Чому Росію досі не вигнали з ООН ? Може це така собі сумнівна організація яка дере руку за путіна
В этой ситуацией нас Спасти может только голод...,а это значит эта курица уже тогда знала...войну с Украиной хмырь мавзолейный не выиграет...
Потому что это тряпки, никакого стержня. Они способны требовать и (должен прекратить) и просить (призываем пересмотреть).
Так вы требуете или призываете ?
Гордые, деловые, но пресмыкающиеся.