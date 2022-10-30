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Новости Война
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зерно (1039) НАТО (8642)

Россия должна немедленно вернуться в рамки "зернового соглашения", - НАТО

нато,лунгеску

НАТО призвало Россию срочно вернуться к заключенному при посредничестве ООН и Турции летом этого года "зерновому соглашению", разрешающему транспортировку зерна и продуктов из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин должен прекратить использовать продовольствие как оружие и прекратить его незаконную войну против Украины. Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно продолжить "зерновое соглашение", чтобы продовольствие было доступно тем, кто в нем нуждается больше всего", - заявила представитель Североатлантического Альянса Оана Лунгеску.

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Она добавила, что все союзники по НАТО приветствовали это соглашение, достигнутое с помощью Турции.

"Этот экспорт (зерна. – Ред.) помог снизить цены на продукты питания во всем мире", - добавила Лунгеску.
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Топ комментарии
+15
А якщо не повернеться? То що? Озвучите глибоку стурбованість?
Може пора скасувати оті "преференції" які *уйло отримав за "зернову угоду"!
Отак , немає угоди-немає "преференцій"!
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30.10.2022 17:21
+14
Таке враження, що НАТО - спілка заклопотаних фермерів.
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30.10.2022 17:22
+8
А треба Росію з ООН вигнати і надавати більше зброї бо Росія розуміє тільки силу.
Чому Росію досі не вигнали з ООН ? Може це така собі сумнівна організація яка дере руку за путіна
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30.10.2022 17:35
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Правила форума Совет форумчан
щось видосик запізнюється...
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30.10.2022 17:21 Ответить
А якщо не повернеться? То що? Озвучите глибоку стурбованість?
Може пора скасувати оті "преференції" які *уйло отримав за "зернову угоду"!
Отак , немає угоди-немає "преференцій"!
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30.10.2022 17:21 Ответить
NATO занепокоєне???
NATO має працювати!!!
ООН стурбований???
ООН має стимулювати NATO до дій!!!
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30.10.2022 21:10 Ответить
Таке враження, що НАТО - спілка заклопотаних фермерів.
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30.10.2022 17:22 Ответить
Зайве слово "заклпотаних"
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30.10.2022 21:12 Ответить
А ТО ЩО?
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30.10.2022 17:27 Ответить
очєнь занепокояться навєрна-но ета нє точна...
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30.10.2022 17:29 Ответить
А на- на, а на-на...
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30.10.2022 18:18 Ответить
Така заява повинна бути підтримана чимось більш вагомим...
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30.10.2022 17:29 Ответить
Зараз Ердоган сидить на шпагаті між двох стільців (московія та ООН) і ці стільці розповзаються в різні боки. Сяде на московитський - стане путіним, сяде на ООНівський - стане ворогом кремляді.

Чекаємо заяви від Туреччини стосовно цього московитського демаршу (ультиматуму).
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30.10.2022 17:31 Ответить
стане ворогом кремляді? І що кремлядь зробить за це туркам? кацапи зараз набагато більше залежать від турків, ніж турки від кацапів.
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30.10.2022 17:38 Ответить
Ну як завше: роздавлять щось турецьке бульдозером, поображаються вголос кілька тижнів, а потім ковтнуть і далі будуть "дружить"
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30.10.2022 18:09 Ответить
курва знов помідоркам випала нелегка доля))))
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30.10.2022 19:17 Ответить
👍
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30.10.2022 19:41 Ответить
Заява підтвердить, що турки направду турки. Українці про це споконвіку знали
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30.10.2022 17:58 Ответить
Усі договори укладені з брехливи кацапськими свинями не варті паперу на якому підписані...
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30.10.2022 17:31 Ответить
сизрань! ізиді, свинособака
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30.10.2022 17:49 Ответить
ОМЕН!!!!
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30.10.2022 17:55 Ответить
А треба Росію з ООН вигнати і надавати більше зброї бо Росія розуміє тільки силу.
Чому Росію досі не вигнали з ООН ? Може це така собі сумнівна організація яка дере руку за путіна
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30.10.2022 17:35 Ответить
путлер шукав привід і він його знайшов
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30.10.2022 17:36 Ответить
Превратили НАТО в клуб бойскаутов. А теперь уговаривают людоеда не есть человечину. Позорище.
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30.10.2022 17:36 Ответить
11 сентября на шоу Мудака Шалавьева Марго Сімоньян казала..
В этой ситуацией нас Спасти может только голод...,а это значит эта курица уже тогда знала...войну с Украиной хмырь мавзолейный не выиграет...
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30.10.2022 17:36 Ответить
вот тут ***** респект. в жопу этот балаган. у нас война и геноцид, а эти ****** зерно вывозят. охеть ***** *****. чото параша не везет зерно хер знает куда. а мы, *****, везем... курочкам дайте зерна шоб яйки не дорожали ******* в рот
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30.10.2022 17:37 Ответить
Невже і справді нічим їх повернути окрім закликів?
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30.10.2022 17:43 Ответить
Почему меня тошнит от европейских политиков ?
Потому что это тряпки, никакого стержня. Они способны требовать и (должен прекратить) и просить (призываем пересмотреть).

Так вы требуете или призываете ?
Гордые, деловые, но пресмыкающиеся.
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30.10.2022 17:45 Ответить
по тому что Украина и не должна вступать в гейропу. Нам нужен нейтралитет. Ядерное оружие - читай булава ядреная, своя пво и куча других пушек. в гейропе нету ничего хорошего. нельзя жить всю жизнь с протянутой рукой. 30 **** **** ******* лет так живем и к чемму *** пришли?
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30.10.2022 17:58 Ответить
запанавали ***** у сваей старонке ******** врот?
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30.10.2022 17:59 Ответить
Кто на мой спич чота ******* - мудак
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30.10.2022 18:01 Ответить
нашестя свинособак в коментах, напевне актуальна тема.
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30.10.2022 17:51 Ответить
Так не пиши.
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30.10.2022 17:52 Ответить
А слабо заплить вам у Чорне море й супроводжувати кораблі? Чи памперси важкі?
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30.10.2022 17:51 Ответить
Негайно, це означає що раССіянський піратський крігсмаріне має пійти за мацквою...
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30.10.2022 18:05 Ответить
для забезпечення дії цієї угоди має втрутитись НАТО.
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30.10.2022 18:15 Ответить
що сталось з ? Невже його хтось його в Полон взяв? наприклад - https://censor.net/user/95438?
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30.10.2022 18:22 Ответить
може псіханув?))))
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30.10.2022 19:18 Ответить
В магазин мабудь мамця послала, подивився по чому яйця)
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30.10.2022 20:07 Ответить
Пора от уговоров переходить к принуждению.
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30.10.2022 20:17 Ответить
 
 