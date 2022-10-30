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На юге украинская авиация дважды ударила по позициям российской ПВО

авіація

На юге авиация Сил обороны Украины нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны захватчиков. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 70 задач.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение ночи наша авиация нанесла два удара по позициям противовоздушной обороны врага, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнены 70 задач", — говорится в сообщении.

Потери врага вследствие нанесенных по нему ударов доразведываются.

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Обстановка в южнобужском операционном районе, по данным командования, остается стабильно напряженной, но контролируемой.

Противник пытается удержать занятые рубежи, одновременно переформатирует подразделения, обустраивает новые рубежи обороны.

Продолжаются обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии столкновения. Также враг ведет воздушную разведку и атакует территориальные громады, прилегающие к линии столкновения и расположенные в глубоком тылу, продолжая тем самым техногенный шантаж и психологическое давление на мирное население Украины.

В частности, с левого берега Днепра российские войска обстреливают освобожденные территории Херсонской области. Из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня враг ударил по населенным пунктам Новоалександровской громады Бериславского района, в результате чего пострадали трое мирных жителей, повреждениям подверглись частные подворья.

Николаевская область дважды за ночь подверглась ракетным ударам. По информации ОК "Південь", из зенитно-ракетных систем С-300 враг ударил по Березнеговатской громаде, "вспахав" открытые поверхности.

Тактической авиацией противника были выпущены крылатые ракеты Х-59 по городу Очаков. Вражеским ударом разрушены и повреждены административные, хозяйственные постройки, частные гаражи и объекты промышленной инфраструктуры. Пострадали также жилые дома. Пожары, возникшие в результате обстрелов, ликвидированы. Потерь среди мирного населения нет.

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Под утро обстрелам подверглась также Широковская громада. Вражеский огонь разрушил один жилой дом, два дома получили повреждения. Люди не пострадали.

В Черном море, по данным командования, маневрирует восемь кораблей вражеского флота. Суда держатся вдоль Крымского побережья. Два надводных и один подводный ракетоносители имеют наготове 20 "Калибров".
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Топ комментарии
+13
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30.10.2022 18:00
+9
Слава ЗСУ!
Оце ППО, аналоговнєт
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30.10.2022 17:50
+9
Слава ЗСУ!
Віримо та надіємось. Ви кращі!
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30.10.2022 17:51
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*********** армия шото тихо себя ведет. тревог почти нету, а знач копют рокеты. будет на днях значит массированый ахтунг. берегите себя, друзья
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30.10.2022 17:49 Ответить
Це добре !
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30.10.2022 17:49 Ответить
Слава ЗСУ!
Оце ППО, аналоговнєт
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30.10.2022 17:50 Ответить
Слава ЗСУ!
Віримо та надіємось. Ви кращі!
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30.10.2022 17:51 Ответить
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30.10.2022 18:00 Ответить
А ми браття, як соколи
В вольнім виросли краю
Не дамо свій край нікому
Краще згинемо в бою.
Та ще рано нам вмирати,
Бо роботи через край,
Бий у барабан, козаче,
Та гучніш, сурмаче, грай
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30.10.2022 18:04 Ответить
Кількість совкових літаків обмежена й вони більше не виробляються, літаки ми втрачаємо як і ворог, і з вкожною втратою потенціал нашої авіації падає з потенційною неможливістю кількісно відновити втрати, захід буде змушений дати нам авіацію, особливо якщо війна явно буде затягуватися.
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30.10.2022 18:10 Ответить
Зостались списані і ще не розібрані на молекули літаки, котрі наші СПЕЦІ відновлюють.
P.S. В мене сусід з самого початку війни командирувався на це. Не багато підняли, але підняли. При чому те, що вже не повинно літати. А літають, каже, ще й як...
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30.10.2022 18:19 Ответить
Чувак за що ти переживаєш? За літаки? Літаки будуть не переживай. За людей переживай і молися за них
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30.10.2022 18:27 Ответить
Здати територіх лехко, а відвоювати назад дуже тяжко, ТАК КЛОУН ⁉️
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30.10.2022 22:03 Ответить
 
 