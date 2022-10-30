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зерно (1039) переговоры (4780) россия (93015) Турция (3314)

Министерство обороны Турции ведет переговоры с РФ о "зерновом соглашении", говорят, "есть основания для оптимизма"

туреччина

После объявления Россией о временном приостановлении участия в "зерновом соглашении" Турция начала переговоры и надеется на успешное их завершение.

Об этом агентству Bloomberg в воскресенье сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам представителя Турции, "есть основания для оптимизма, что переговоры (с Россией) могут достичь прогресса".

Он также добавил, что прибывшие в Стамбул суда с украинским зерном проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться.

Читайте также: Россия должна немедленно вернуться в рамки "зернового соглашения", - НАТО

Впоследствии Министерство обороны Турции официально подтвердило проведение переговоров с российской стороной.

"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими собеседниками, а соответствующие органы власти продолжают переговоры и координацию между собой", - говорится в сообщении ведомства.

"Во время этих встреч сторонам напоминается о важности продолжения инициативы, которая имеет положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно решить с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избежания разного рода провокаций, негативно влияющих на продолжение работы механизма", – добавляют там.
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Топ комментарии
+12
а тем временем по-тихому турки не гнушаются покупать зерно руснявое (ворованное в Украине) но уже перегруженное пару раз и как-бы потерявшее свои истоки и ставшее уже ничьим...
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30.10.2022 18:07
+6
Головне щоб Україна нічого не підписувала і не йшла на умови путіна .
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30.10.2022 18:06
+6
мне вообще не ясна эта *****! Есть ООН, пусть формирует военный конвой для сопровождения гражданских судов. И пошли вы на йух!
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30.10.2022 18:25
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Головне щоб Україна нічого не підписувала і не йшла на умови путіна .
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30.10.2022 18:06 Ответить
віслюк підпише ак тількі дадуть згоду
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30.10.2022 18:20 Ответить
Більше санкцій знимуть і віслюк подпише.
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30.10.2022 18:44 Ответить
а тем временем по-тихому турки не гнушаются покупать зерно руснявое (ворованное в Украине) но уже перегруженное пару раз и как-бы потерявшее свои истоки и ставшее уже ничьим...
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30.10.2022 18:07 Ответить
Вася, єто ипаное зерно нада травить на дне крісинім ядом. путь иранские мелкие засранці сожрут вкусняху
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30.10.2022 18:14 Ответить
возможно ))) но нет гарантии что это зерно идет туда, где надо травить крыс... иногда оно зависает совсем в другом месте...где не так уж и голодают...но травить их мы не будем ))))
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30.10.2022 18:28 Ответить
Вроде как не только турки, но и некоторые европейцы не гнушаются, там серьезную схему отработали: зерно в нейтральных водах перегружается на другой корабль и уже типа не санкционное заходит в европейский порт.
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30.10.2022 18:18 Ответить
это чушь, ибо сложно и дорого...это делается при перевале в турецких портах, некоторые на южном причерноморье контролируются рашкой через ее граждан
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30.10.2022 18:28 Ответить
Вася, я сижу и плачу, что я не терминатор. что я обычный челорвек, без всяких убер имбовых шняг. обычный кусок, мешок с мяса и говна. Был бы я как Тони Старк разЫбал бы уже ***** кремль и мост и мозырьский НПЗ!!!
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30.10.2022 18:20 Ответить
самое обидное, что не надо быть терминатором, чтобы понимать (уметь думать) что кто-то кое-где у нас порой мирно жить не хочет... но ничего за это заслуженно не получает в тыкву и бульбу...
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30.10.2022 18:30 Ответить
уявіть собі - хлопці там самі ж такі...
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30.10.2022 18:32 Ответить
вот по этому мы с Полом Маккартни и сидим и ждем у моря погоды
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30.10.2022 18:36 Ответить
а пол в курсах, шо ти з ним сидиш?
чи ви оті? - ну тіпа близнята?
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30.10.2022 18:42 Ответить
як альтернатів - Сімон Дах!
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30.10.2022 18:47 Ответить
як альтернатівa - Сімон Дах!
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30.10.2022 18:49 Ответить
Эрд Дон Ган, ще один голуб мира. І вашим і нашим...
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30.10.2022 18:09 Ответить
в Ердогана є багато способів зажати резинову жопу ***** в лещата. ) Це ж ***** не Україну кинув з тою угодою і не так ООН, на яке йому пох, а кинув саме Ердогана. а це серйозний удар по репутації. Османи подібне мовчки не ковтають і не пробачають.
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30.10.2022 18:11 Ответить
Ну то й уникайте, а Україна не є учасником цієї угоди, тому нікому і ніщо не забов'язана. Тим паче, шо ваша росія запевнила весь світ, що пригода у Севастополі сталася з вини комарів, котрі з Україною аж ніяк не пов'язані.
Тому, ми як звільняли свої території, так і будемо їх звільняти. І цьому ніщо не завадить.
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30.10.2022 18:13 Ответить
Версія з бойовими комарами застаріла. Та й "пришити" її до "зернової угоди" ніяк не виходить.
Наступна версія така: "У Міноборони РФ заявили, що безпілотники по Чорноморському флоту нібито запустили з цивільного "зернового" судна" Джерело:
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30.10.2022 18:44 Ответить
Так комары откуда ж взлетели!?
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30.10.2022 18:46 Ответить
Міністерство оборони веде переговори? Не МЗС, а МО? Цікаво...
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30.10.2022 18:14 Ответить
а что интересного просто поставят ордер корпаблей турции между нами и Крымом и ВВС да Бртанцы и США присмотрят и в Средиземноморье авианосцы застрянут для контроля.. и будут Турки недалеко Болгары и Румыния свои корабли гонять а то и конвои организовывать сопровождения караваны и с воздуха прикрывать... все что ***** может этоо сделать атк чтов итоге будет хуже России и ему а не всем вокруг.. за 8 месяцев этот ******* так ни не понял за что ему поставят памятник..как катализатору мирового перевоплощения перезагрузки и престройки многих политических военных экономических финансовых отношений в Европе и мире.. а пока и все на ордере Турки они члены НАТО вот Пусть ***** и думает...а нам зеленый --зерновые караваны вперде..
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30.10.2022 19:54 Ответить
ну всьо..)(уйло задоволений, з ним почали говорити
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30.10.2022 18:17 Ответить
про важливість уникнення різного роду провокацій, які негативно впливатимуть на продовження роботи механізму", - додають там .....это про нельзя топить ******** лоханки которые по нам стреляют?не прокатит это
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30.10.2022 18:21 Ответить
Нічого вїбуть весь флот рашки, тоді зернова угода треба буде вже кацапам )
Туркам вже порв доєднатися до санкцій і перестати бути продажними шлюхами
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30.10.2022 18:21 Ответить
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30.10.2022 18:22 Ответить
мне вообще не ясна эта *****! Есть ООН, пусть формирует военный конвой для сопровождения гражданских судов. И пошли вы на йух!
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30.10.2022 18:25 Ответить
Хочуть мерзотники юридично закріпити ,що Україна не може нічого робити з кримськими виплодками та кацапськими кораблями. Та хайідуть нах з тим зерном. Що бл зермаки за пів року не змогли підготуватися до такого? Знову пр@*****? Що знову нє ажидалі что рускіє нє люді і паетаму нє взривалі масти?
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30.10.2022 18:28 Ответить
Так, зараз Росія почне заявляти, що зернова угода хана і вона знову перекриє Чорне море. Але дозвольте спитати - а чим ви його перекриєте? У вас там багато кораблів із капітанами, що мають адамантієвий анус, що взимку готові патрулювати Чорне море у відриві від основних сил? Наразі був напад десятка надводних безпілотників, а що коли це буде двадцять? Тридцять?

Україна назавжди змінила принципи морського бою.

Не Америка, не якась інша високотехнологічна країна НАТО. А Україно. Розробила, забезпечила необхідну секретність проекту, і незважаючи на те, що інформація про ТТХ безпілотника все ж таки дісталася росіянам - проникла до Севастопольської бухти та атакувала кораблі Чорноморського флоту, віддавши пріоритет ракетоносцям, які Калібрами обстрілювали мирні міста.

Україна.

Наша країна.

Перевернула звичний світ із броньованими мастодонтами на воді. 9 років тому Росія анексувала Крим, щоб мати власну базу для Чорноморського флоту. Через дев'ять років Україна зробила Чорноморський флот непотрібним..

https://news.obozrevatel.com/ukr/tech/ukraina-postavila-shah-chornomorskomu-flotu-yak-vidbuvalas-ataka-na-korabli.htm
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30.10.2022 18:28 Ответить
Аби ще так усі переживали,як Україна була під шквалом рашистських ракет і іранських безпілотників...
Як за те зерно довбане...
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30.10.2022 18:41 Ответить
ніяких зернових угод більше не треба. Зерно потрібне Україні.
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30.10.2022 18:42 Ответить
Ультиматум рашистам туркам і ООН.Україна продає зерно згідно контрактів.Увипадку перешкоджання виконання контрактних поставок зерна рашистами Україна залишає за собою право атакувати й топити кораблі Чорноморського флоту в Чорному морі.
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30.10.2022 19:03 Ответить
Міністерство оборони у турків займається зерном, страшно уявити чим у них займається міністерство сільського господарства. В Україні раніше не матюкались, на дурня казали, що він турок.
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30.10.2022 19:20 Ответить
В Ердогана є підстави для онанізму.
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30.10.2022 20:28 Ответить
 
 