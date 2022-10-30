Министерство обороны Турции ведет переговоры с РФ о "зерновом соглашении", говорят, "есть основания для оптимизма"
После объявления Россией о временном приостановлении участия в "зерновом соглашении" Турция начала переговоры и надеется на успешное их завершение.
Об этом агентству Bloomberg в воскресенье сообщил турецкий чиновник на условиях анонимности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам представителя Турции, "есть основания для оптимизма, что переговоры (с Россией) могут достичь прогресса".
Он также добавил, что прибывшие в Стамбул суда с украинским зерном проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться.
Впоследствии Министерство обороны Турции официально подтвердило проведение переговоров с российской стороной.
"Министр национальной обороны (Турции) Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими собеседниками, а соответствующие органы власти продолжают переговоры и координацию между собой", - говорится в сообщении ведомства.
"Во время этих встреч сторонам напоминается о важности продолжения инициативы, которая имеет положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы можно решить с помощью доброй воли и диалога, а также о важности избежания разного рода провокаций, негативно влияющих на продолжение работы механизма", – добавляют там.
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чи ви оті? - ну тіпа близнята?
Тому, ми як звільняли свої території, так і будемо їх звільняти. І цьому ніщо не завадить.
Наступна версія така: "У Міноборони РФ заявили, що безпілотники по Чорноморському флоту нібито запустили з цивільного "зернового" судна" Джерело:
Туркам вже порв доєднатися до санкцій і перестати бути продажними шлюхами
Україна назавжди змінила принципи морського бою.
Не Америка, не якась інша високотехнологічна країна НАТО. А Україно. Розробила, забезпечила необхідну секретність проекту, і незважаючи на те, що інформація про ТТХ безпілотника все ж таки дісталася росіянам - проникла до Севастопольської бухти та атакувала кораблі Чорноморського флоту, віддавши пріоритет ракетоносцям, які Калібрами обстрілювали мирні міста.
Україна.
Наша країна.
Перевернула звичний світ із броньованими мастодонтами на воді. 9 років тому Росія анексувала Крим, щоб мати власну базу для Чорноморського флоту. Через дев'ять років Україна зробила Чорноморський флот непотрібним..
https://news.obozrevatel.com/ukr/tech/ukraina-postavila-shah-chornomorskomu-flotu-yak-vidbuvalas-ataka-na-korabli.htm
Як за те зерно довбане...