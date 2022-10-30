На Харьковщине Воздушные силы ВСУ сбили российский ударный вертолет
В воскресенье на Харьковщине украинские Воздушные силы сбили вражеский ударный вертолет.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"30 октября в Харьковской области около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Схід" сбит российский ударный вертолет (тип устанавливается)", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+31 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий30.10.2022 18:11
+21 Mykola Trofimenko a12d9878
показать весь комментарий30.10.2022 18:11
+16 Бенина Мама
показать весь комментарий30.10.2022 18:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1586762740789657600
Бо він ударяє в землю? Чи удобряє землю?
https://www.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY
Це не люди, це БОГИ!