На Харьковщине Воздушные силы ВСУ сбили российский ударный вертолет

В воскресенье на Харьковщине украинские Воздушные силы сбили вражеский ударный вертолет.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"30 октября в Харьковской области около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Схід" сбит российский ударный вертолет (тип устанавливается)", - говорится в сообщении.

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