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На Харьковщине Воздушные силы ВСУ сбили российский ударный вертолет

вертоліт

В воскресенье на Харьковщине украинские Воздушные силы сбили вражеский ударный вертолет.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"30 октября в Харьковской области около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Схід" сбит российский ударный вертолет (тип устанавливается)", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Генштабе потролили вражеских вертолетчиков и поздравили их с днем армейской авиации: "Пусть летают, мы будем их сбивать". ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
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30.10.2022 18:11
+21
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30.10.2022 18:11
+16
Такими темпами у Богуслаева к ним скоро движки закончатся...
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30.10.2022 18:16
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30.10.2022 18:11 Ответить
Zelaju jenotu tanci do upada!
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30.10.2022 20:40 Ответить
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30.10.2022 18:11 Ответить
А хохлокіт їб@ав ваш русішшвайнський вертоліт і руССосвінов в ріт...
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30.10.2022 18:12 Ответить
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30.10.2022 18:23 Ответить
ударился значит ударный
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30.10.2022 18:12 Ответить
З двигуном "Мотор-Січ" від зе-богуслаєва.
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30.10.2022 18:26 Ответить
Один з тих 72 з українським мотором.
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30.10.2022 18:29 Ответить
*****, *****-klo-zet, *****bot, *****zo, *****stro, *****rban, *********, **********, Hujlowin, Hujvenbin, Hujler, Hujlist - одна Z, V, O смердюча інтернет-параша!
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30.10.2022 19:23 Ответить
Одобряємо! головне, щоб з літунами.
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30.10.2022 18:13 Ответить
1+1+1+1...=1000
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30.10.2022 18:14 Ответить
Такими темпами у Богуслаева к ним скоро движки закончатся...
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30.10.2022 18:16 Ответить
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30.10.2022 18:19 Ответить
ты что больной бот? мало тебя спамили?
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30.10.2022 21:30 Ответить
больгой бот это ты, если реагируешь на картинку
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31.10.2022 14:31 Ответить
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30.10.2022 18:20 Ответить
Мотор от Богуслаева и Милованова ?
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30.10.2022 18:28 Ответить
Пишуть про богуслаєвський мотор....але, яке відношення мав богуслаєв до державного підприємства?!! Може спитати у тих хто його туди призначив у 2021 році?
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30.10.2022 18:48 Ответить
богуслаев кацапская консерва уже много лет - и понятно что его крышевали высшие лица из офиса зеленского - так же как и предатель СБУ баканов - корешь зеленского
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30.10.2022 21:33 Ответить
Это не государственное ,а акционерное предприятие ,где предатель богуслаев имел вроде около 30 % акций.
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30.10.2022 22:05 Ответить
Пішли гарні новини одна за другою.На всіх гарячих ділянках є успіх наших воїнів,вдале полювання в Криму...В повітрі теж дуже гарні результати.Наші сини поступово рухаються та знищують ворога.
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30.10.2022 18:55 Ответить
один снаряд, одна цель, один конец.
https://twitter.com/i/status/1586762740789657600
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30.10.2022 18:57 Ответить
там га ветке пишут - не факт что это экскалибур
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30.10.2022 21:35 Ответить
а я и не утверждал, что это был М982, но раз уж вы завели эту дискуссию, то посмею утверждать, что это был M1156 PGK, потому что он на порядок дешевле, чем М982.
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30.10.2022 21:44 Ответить
так я без претензий к вам - я просто хотел понять это хорошо или плохо
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31.10.2022 06:01 Ответить
это не просто хорошо, а просто ******* - один снаряд, и бэхи со всем содержимым нет. А беспилотник с лазерным дальномером, как вы понимаете, летает не для того, чтобы видос в твиторе разместить, а шоб кабанчик отминусовал единицу техники и полдюжины туловищ, а не разорвался в ста метрах от цели.
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31.10.2022 13:44 Ответить
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30.10.2022 19:00 Ответить
Скоріш б вже збити ще й головного кремлівського недомірка!
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30.10.2022 19:04 Ответить
Ударний вертоліт. Чому "ударний" ?
Бо він ударяє в землю? Чи удобряє землю?
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30.10.2022 19:05 Ответить
Пропоную називати "здобрювальний гвинтокрил ВКС"
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30.10.2022 19:08 Ответить
Скоро во всех учебниках военного дела: "Плановый, образцово-показательный, идеально организованный отход российских войск на запасные рубежи обороны". Вишенка на торте на последних секундах:
https://www.youtube.com/watch?v=sBddM0jOtbY
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30.10.2022 19:34 Ответить
Боже, бережи ЗСУ!
Це не люди, це БОГИ!
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30.10.2022 19:52 Ответить
Із тих мотрів до вертольотів, що богуслаєв і уряд Зеленського передали росії мінс один. Залишилося 70 машин!
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30.10.2022 21:19 Ответить
 
 