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Новости Война
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Гутерриш ведет переговоры о возобновлении участия России в "зерновом соглашении"

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет активные переговоры о возобновлении участия России в зерновом соглашении.

Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Спикер отметил, что Гутерриш "глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской зерновой инициативы, и отложил свой отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств на один день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе".

Читайте также: В Минобороны РФ заявили, что беспилотники по Черноморскому флоту якобы запустили с гражданского "зернового" судна

Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, направленных на возобновление участия России в зерновом соглашении, отметил он.
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Топ комментарии
+13
ВСУ пошли вперед в Бахмуте https://charter97.org/ru/news/2022/10/30/522162/comments/#comments 3 30.10.2022, 19:16 4,608

Прорвана оборона оккупантов и заняты новые позиции.

В Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону оккупантов РФ и продвинулись вперед.

Об успешных действиях украинских защитников сообщают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» в Twitter
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30.10.2022 18:41
+10
давай военный конвой под эгидой ООН и пошла на куй русня! Мы что через ее территориальные воды этот конвой ведем? На кой хер с ними что то обсуждать, если откат не просишь?
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30.10.2022 18:40
+9
А може краще б поїхав на той саміт Ліги арабських держав, та сказав, що в цьому році ви будете хер сосать, а не хліб їсти через московію.
Цікава була б реакція...
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30.10.2022 18:44
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давай военный конвой под эгидой ООН и пошла на куй русня! Мы что через ее территориальные воды этот конвой ведем? На кой хер с ними что то обсуждать, если откат не просишь?
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30.10.2022 18:40 Ответить
Для того треба мати яйка,а у Гутерріша бовтуни
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30.10.2022 18:52 Ответить
мало того що бовтуни так цей старий пердун вирішив їх абгрейднути до яєць фаберже за мзду від *****.
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30.10.2022 19:01 Ответить
цей хрен його ереш має гарний відкат..
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30.10.2022 18:41 Ответить
ВСУ пошли вперед в Бахмуте https://charter97.org/ru/news/2022/10/30/522162/comments/#comments 3 30.10.2022, 19:16 4,608

Прорвана оборона оккупантов и заняты новые позиции.

В Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону оккупантов РФ и продвинулись вперед.

Об успешных действиях украинских защитников сообщают бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр» в Twitter
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30.10.2022 18:41 Ответить
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30.10.2022 18:42 Ответить
Гутерриш уже с ЗАЭС все порешал...теперь зерновой коридор его волнует
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30.10.2022 18:43 Ответить
А може краще б поїхав на той саміт Ліги арабських держав, та сказав, що в цьому році ви будете хер сосать, а не хліб їсти через московію.
Цікава була б реакція...
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30.10.2022 18:44 Ответить
В какое время живем...
Генсек ООН, в которую входит 200 с х#м стран, уговаривает придурка с 0.7% мирового ВВП (наверно я завысил %), о чем-то там, вместо того, чтобы просто дать ему по морде.
Позор.... Который уже не отмыть...
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30.10.2022 18:44 Ответить
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30.10.2022 18:45 Ответить
Шариков, 🦍взять и поделить,это же не наш метод...,взорвать, отобрать бомбить все подряд а на обломках Самовластия написать...Здесь был путлер не Фуфло Мавзолейное...🦍и его Банда Идиотов...
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30.10.2022 18:49 Ответить
А есть такая же бумажка, как с этим из Магатэ как его там..не важно, что кацапстан выделил парочку миллионов долларов в какую-то программу из ООН? На магатэ же выделил. Я уверен, что есть. Просто легализована коррупция, лоббизм в прямом виде. Подкупили за деньги и обслуживаешь подонка. Еще нас называют самой коррумпированной страной Европы, когда на деле у нас половина олигархов за такие нищенские деньги как пару миллионов баксов даже из сауны не выползет, просто кинут и все, им надо минимум 10 раз заплатить, чтобы не кинули.

Имеют тотальное военное превосходство за счет АУГ в Средиземном море, своих кораблей в Черном море и кучи авиабаз НАТО в Турции и Румынии, Венгрии в том числе. Обеспечить 50-100км вдоль берега фарватер, сбивая там любую ракету, любой самолет или любой военный корабль проще простого, реализация абсолютная. Пускайте торговые суда, пусть идут. Если будут атакованы, то повод через ООН для ответного удара. Кацапы обоссуться их тронуть. Это еще до 24-го могли ссаться, а теперь разве у кого есть хоть 1 вопрос, что делать с такими жалкими недотеррористами и недофашистами из Расеянской *********?
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30.10.2022 18:49 Ответить
Гутерриш "глубоко обеспокоен ситуацией
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30.10.2022 18:50 Ответить
сегодня калибрами вроде с кораблей не стреляли?
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30.10.2022 18:52 Ответить
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30.10.2022 18:55 Ответить
Боже, яке воно нікчемне оте ваше ООН. Що воно взагалі може???
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30.10.2022 18:55 Ответить
Фишка в том что РабZeя сидит в ООН незаконно...
24 декабря 1991 года тогдашний Смотрящий за рюZким дермом Б.Н.Ельцин не присылал телеграмму в ООН,типа СССР сдох,а РСФСР правопреемник того дерьма...,а посему адвокаты США,Британии и Украины все это нашли...,дальше все зависит от Коллегии адвокатов-правоведов США...,юридические тонкости этого дела просты,что Ясный день...но есть много ..НО...
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30.10.2022 18:59 Ответить
Вмовляє? Типу, ну, пуйло маленьке ну, ти потім собі ще корабликів назбираєш, а зараз давай за маму за папу... Не огидно Гутерішу дурнем прикидатися, наче не розуміє, що "калідор" той кацапам тільки для шантажу потрібен, і що ніхто окрім кацапів вивозу збіжжя не заважає?
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30.10.2022 19:07 Ответить
Самі ******* млини та елеватори - в кожний український райцентр. В кожній області - кілька новітніх підприємств по виготовленню різноманітної продукції із збіжжя. Все це реально зробити за рік. А потім Україна буде ще дякувати за це ембарго. Інвестори під такі проекти знайдуться за мить. Ті самі араби.
От про це Гутерішу треба розказати арабам.
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30.10.2022 19:08 Ответить
Гутерриш "глубоко обеспокоен", он "серьезно озабочен", он "крепко взволнован" и "остро встревожен" и это еще без "всеми фибрами души ошеломлен" и без "фундаментально потрясён".
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30.10.2022 19:11 Ответить
Вмовляти москалів після таких жахливих злочинів,це нікчемність світових організацій і лідерів.
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30.10.2022 19:41 Ответить
На горбу вози, дуридло старе.. вибачте
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30.10.2022 20:01 Ответить
Хвойди за викликом занепокоєні, бо є можливість заробити.
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30.10.2022 20:39 Ответить
Старий підар відпрацьовує нафтодолари?
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30.10.2022 20:43 Ответить
Дебіл той гуд'їріш і сцикло куплене. І не рашку треба звідти виганяти, а всіх їх к бісу вигнати і сформувати дієву мвжнародну організацію з ВЕЛИКИМ питанням щодо надання права вето всяким виродкам.
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30.10.2022 20:49 Ответить
https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:38 Ответить
Конвой НАТО і справа зроблена...що там ще розсусолювати...
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31.10.2022 06:11 Ответить
Пішов у дупу, пардон за мою французьку!
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31.10.2022 08:32 Ответить
 
 