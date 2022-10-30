Гутерриш ведет переговоры о возобновлении участия России в "зерновом соглашении"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет активные переговоры о возобновлении участия России в зерновом соглашении.
Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Спикер отметил, что Гутерриш "глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской зерновой инициативы, и отложил свой отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств на один день, чтобы сосредоточиться на этом вопросе".
Генеральный секретарь продолжает участвовать в интенсивных контактах, направленных на возобновление участия России в зерновом соглашении, отметил он.
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Цікава була б реакція...
Генсек ООН, в которую входит 200 с х#м стран, уговаривает придурка с 0.7% мирового ВВП (наверно я завысил %), о чем-то там, вместо того, чтобы просто дать ему по морде.
Позор.... Который уже не отмыть...
Имеют тотальное военное превосходство за счет АУГ в Средиземном море, своих кораблей в Черном море и кучи авиабаз НАТО в Турции и Румынии, Венгрии в том числе. Обеспечить 50-100км вдоль берега фарватер, сбивая там любую ракету, любой самолет или любой военный корабль проще простого, реализация абсолютная. Пускайте торговые суда, пусть идут. Если будут атакованы, то повод через ООН для ответного удара. Кацапы обоссуться их тронуть. Это еще до 24-го могли ссаться, а теперь разве у кого есть хоть 1 вопрос, что делать с такими жалкими недотеррористами и недофашистами из Расеянской *********?
24 декабря 1991 года тогдашний Смотрящий за рюZким дермом Б.Н.Ельцин не присылал телеграмму в ООН,типа СССР сдох,а РСФСР правопреемник того дерьма...,а посему адвокаты США,Британии и Украины все это нашли...,дальше все зависит от Коллегии адвокатов-правоведов США...,юридические тонкости этого дела просты,что Ясный день...но есть много ..НО...
От про це Гутерішу треба розказати арабам.
З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.