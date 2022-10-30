Россияне продолжают перебрасывать отдельные военные подразделения на территорию Беларуси, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о передвижении российских войск по территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны", - отмечается в сообщении.

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