Россияне продолжают перебрасывать отдельные военные подразделения на территорию Беларуси, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию о передвижении российских войск по территории Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны", - отмечается в сообщении.
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+9 Player New
показать весь комментарий30.10.2022 20:04
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+7 Evgeny N
показать весь комментарий30.10.2022 20:08
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--слушайте! заткнитесь пожалуйста.устроили тут рамашка--помню не помню.
Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
У мене таке відчуття, що Лука веде якісь свої таємні переговори з ЄС і виторговує собі безпеку.