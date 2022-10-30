РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11929 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 589 19
армия РФ (18050) Беларусь (7771) Генштаб ВС (5779)

Россияне продолжают перебрасывать отдельные военные подразделения на территорию Беларуси, - Генштаб

рф,білорусь,військові

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о передвижении российских войск по территории Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Российская Федерация продолжает перебрасывание отдельных подразделений на территорию Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства этой страны", - отмечается в сообщении.

Читайте также: РФ перебрасывает в Беларусь "кадыровцев", - Генштаб
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
З правого берега херсону їх перекинуть на північ, або ми закопаїмо їх зараз, або потім вони будуть грабувати й нищити ще й на півночі.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:04
+8
суицидники подтягиваются....
показать весь комментарий
30.10.2022 19:56
+7
Загрядотрядьі кадирівців - прислали, чмобіків - прислали, більш нове озброєння та БК до нього - вивезли, металобрухт і БК до нього - завезли, авіацію для ЯЗ - приперли, ЯЗ - і своє щось не дуже працює, того не приперли...

Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
суицидники подтягиваются....
показать весь комментарий
30.10.2022 19:56 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 20:54 Ответить
Ну и дальше ? Опять пойдут окопы под чернобылем копать ? Или будут тренеровать беларусов залазить в пакеты ?
показать весь комментарий
30.10.2022 19:59 Ответить
вже не говоріть про ту білорусію,блювати хочеться.
--слушайте! заткнитесь пожалуйста.устроили тут рамашка--помню не помню.
показать весь комментарий
30.10.2022 19:59 Ответить
З правого берега херсону їх перекинуть на північ, або ми закопаїмо їх зараз, або потім вони будуть грабувати й нищити ще й на півночі.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:04 Ответить
Не интересно. И зачем цензор разбивает на части сводку генштаба? Что новостей нет других больше, что нужно на куски рвать сводку генштаба?
показать весь комментарий
30.10.2022 20:05 Ответить
Затем, что траф. За вчера посещалка Цензора составила 568 000 человек. Среднее отношение кликов по рекламе к общему числу посетителей (CTR) равно примерно 5%. Пусть 2%. Но это очень мало. Имеем, что около 15 000 посетителей кликнуло на рекламу. При цене клика в 6-8 центов получаем примерно 1000 долларов в сутки заработка. Так что, ничего личного. Бизнес, етить-колотить.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:47 Ответить
и тем не менее....заминировать там на кордоне все козьи тропы и заячьи тропинки не помешает...
показать весь комментарий
30.10.2022 20:06 Ответить
Загрядотрядьі кадирівців - прислали, чмобіків - прислали, більш нове озброєння та БК до нього - вивезли, металобрухт і БК до нього - завезли, авіацію для ЯЗ - приперли, ЯЗ - і своє щось не дуже працює, того не приперли...

Як на мене, то це все призначено для утримання бойових частин ЗСУ на кордоні з білоруською губернією.
А от з пусками ракет та дронів з тієї губернії треба щось робити... Сподіваюсь, що в нашому ГШ є напрацювання стосовно цієї проблеми.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:08 Ответить
думаю лукашенка тільки і чекає привід..якшо грохнути по їх базах,для них буде привід нападати.напевно так ..Генштаб вважаю знає що робить.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:32 Ответить
Не стоит бояться привіду дня нападу, вони і так його можуть вигадати, при чому любий привід для нападу. Треба їх бити на їх території, поки є змога. Вони не йдуть в Україну тільки тому зараз, що чують що отримають людей. А не тому що привіду для нападу не має.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:46 Ответить
Лука, на мою думку, навпаки - намагається до нас не лізти. Тоді в нього буде хоч якась надія вийти не дуже побитим і зберегти життя собі та своїм синочкам. Про владу там не йдеться вже давно, а от зберегти життя він хоче. Та й Європі краще спілкуватись з цим полудурком (але вже знайомим полудурком), ніж з тим, хто прийде йому на зміну (на кшталт Тіхановської, яка так мнялась у відповіді на питання "чий Крим").
У мене таке відчуття, що Лука веде якісь свої таємні переговори з ЄС і виторговує собі безпеку.
показать весь комментарий
30.10.2022 20:49 Ответить
Безпеку він вже купив в Саудівській Аравії..там його сховані статки в банках сховані..щось або хтось тримає його за яйця..
показать весь комментарий
30.10.2022 21:38 Ответить
Сподіваюся, Північ готова, а то щоб не було так, як восени минулого року: збільшується- не збільшується, пересувається-не пересувається, достатньо для нападу-недостатньо, а поміж цим хіхоньки і хахоньки, а також шашлики. А потім гоп, і танки по Києву. Яка б не була ********** армія, а зайвих турбот нашим хлопцям не треба
показать весь комментарий
30.10.2022 20:27 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2022 20:33 Ответить
боротьба з сатанізмом
показать весь комментарий
30.10.2022 21:40 Ответить
Надеюсь, на этот раз гостей нужно встретить .
показать весь комментарий
30.10.2022 20:54 Ответить
ЧЕКА ЇХ ЧЕКАЄ !)
показать весь комментарий
30.10.2022 23:27 Ответить
 
 