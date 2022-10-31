Украинская ПВО сегодня показала беспрецедентно классный результат, - спикер Воздушных сил Игнат
Силы противовоздушной обороны справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ. Однако их модернизация остается необходимой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.
Представитель Воздушных сил назвал невероятно высоким процент сбивания российских ракет во время атаки 31 октября. По его словам, залогом успеха сил ПВО стали больший опыт, разведка и немного удачи.
"Да, были и 100% результаты, когда 4 из четырех или 7 из восьми мы сбивали, 9 из 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого большого процента не было, было 50-55%. А тут около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы", – объяснил Игнат.
В то же время, спикер командования Воздушных сил уверен, что хороший результат 31 октября не отменяет необходимости усиления ПВО. Советские образцы должны заменить современные виды.
"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, исходя из этого, полностью заменить ПВО. То, что у нас есть – это советские образцы. И не просто по техническому составу, а по ракетам", – добавил он.
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Та ми зараз в сьогоденні, тож виходимо з того що є. А для того що є - результат майже ідеальний
(да, есть прилеты, болезненные и катастрофические... но они минимальны... и из того что летело 80% не долетело - это хороший результат...не идеальный, но хороший !! и поэтому - спасибо !!!!!)
но и наше ПВО тоже нельзя все время хаить за пропущенные ракеты...
у нас не самое современное ПВО..кое-где вообще его может и не быть - то то что они сбивают всякую руцкую плядину - это стоит нашей благодарности и поощрения от властей (которым, к слову сказать, и до войны... ПВО было менее важно... чем асфальт)
А 100% ракет , на сьогодні не здатна збити жодна ППО світу ! Навіть найбільш новітня .