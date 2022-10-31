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Новости Война
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ПВО (2485) ракеты (3469) Игнат (575)

Украинская ПВО сегодня показала беспрецедентно классный результат, - спикер Воздушных сил Игнат

схід,ппо

Силы противовоздушной обороны справились с очередной массированной ракетной атакой украинских городов войсками РФ. Однако их модернизация остается необходимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.

Представитель Воздушных сил назвал невероятно высоким процент сбивания российских ракет во время атаки 31 октября. По его словам, залогом успеха сил ПВО стали больший опыт, разведка и немного удачи.

"Да, были и 100% результаты, когда 4 из четырех или 7 из восьми мы сбивали, 9 из 12-ти. Но при таком массовом использовании ракет такого большого процента не было, было 50-55%. А тут около 80%. Это беспрецедентно классный результат. Работали все – средства, огневые группы, ЗРК, это результат их работы", – объяснил Игнат.

В то же время, спикер командования Воздушных сил уверен, что хороший результат 31 октября не отменяет необходимости усиления ПВО. Советские образцы должны заменить современные виды.

"Нужно ли нам еще больше ПВО? Нам нужно, исходя из этого, полностью заменить ПВО. То, что у нас есть – это советские образцы. И не просто по техническому составу, а по ракетам", – добавил он.

Читайте также: Оккупанты выпустили более 50 крылатых ракет по Украине. 44 - сбиты, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+27
Хлоці зробили все, що перевищує можливості техніки і людських меж. Молодці !
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31.10.2022 11:29
+26
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31.10.2022 11:32
+24
спасибо ПВО !
(да, есть прилеты, болезненные и катастрофические... но они минимальны... и из того что летело 80% не долетело - это хороший результат...не идеальный, но хороший !! и поэтому - спасибо !!!!!)
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31.10.2022 11:35
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Правила форума Совет форумчан
Откуда было 5 прилетов на Новоднiстровську ГЭС?
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31.10.2022 11:25 Ответить
З моря, ясно ще це найменш захищена територія
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31.10.2022 11:30 Ответить
По новостям не конкретно, но получается, что ГЭС отбили от ракет, только молдованам досталось сбитой ракетой.
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31.10.2022 12:21 Ответить
це їм натяк, що хитрожопий нейтралітет не проканає...
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01.11.2022 00:05 Ответить
Тут нужно указывать не сколько сбито, а сколько смогло поразить цели. Для этого и проводят такую массовую атаку с разных направлений. Как и с иранскими шахедами.
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31.10.2022 11:33 Ответить
З усього що тут потрiбно "указывать" - це напрямок,куди тoбi требавiднести свою срусьскогАвАрящую щелепу...
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31.10.2022 15:05 Ответить
Я ТЕБЕ и так укажу. А не пойти бы тебе, тело, в сексуальное путешествие вслед за русским кораблем? Скатертью дорога.
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31.10.2022 23:43 Ответить
Лариса, перед тим як скакати до опонента, тверезі форумчани як мінімум, переглядають реєстрацію, підписників і навіть, перечитують попередні дописи... Але, цього можна й не робити, якщо ти курка без голови.
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01.11.2022 00:11 Ответить
класний результат-це дохле кремлівське хйло.
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31.10.2022 11:26 Ответить
Що?!
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31.10.2022 11:31 Ответить
Хлоці зробили все, що перевищує можливості техніки і людських меж. Молодці !
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31.10.2022 11:29 Ответить
Есть такое. Часто не благодаря, а вопреки всему.
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31.10.2022 11:36 Ответить
Красавцы!!!...
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31.10.2022 11:31 Ответить
Пане, вибачте за незручності, в країні війна вже десятий місяць.
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31.10.2022 11:36 Ответить
Война войной, но и это забывать не стоит. На свои современные ЗРК было зажато каких-то 40 млн. Теперь имеем миллиардные убытки.

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31.10.2022 11:43 Ответить
Так не забуваємо, і не тільки про це.
Та ми зараз в сьогоденні, тож виходимо з того що є. А для того що є - результат майже ідеальний
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31.10.2022 11:47 Ответить
Именно так.
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31.10.2022 11:59 Ответить
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31.10.2022 11:32 Ответить
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31.10.2022 11:33 Ответить
"Единый голос власти" от Ермака уже не прикалывает?
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31.10.2022 11:34 Ответить
Так ведь он так говорит, что как будто при этом ещё и кашу жуёт, да и ещё цедит сквозь зубы..Такого слушать-себя не уважать....
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31.10.2022 11:38 Ответить
та перестаньте, Люся та кашу? Там пів ОПи та орально вгамовуються в той момент...
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01.11.2022 00:15 Ответить
В налаштуваннях додатку є опція "чоловічий голос", "жіночий голос". Розробники накосячили бо тре писати в налаштування "голос дристовича"
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31.10.2022 12:08 Ответить
Все ето конечно хорошо. Но без ответных ударов ето игра в одни ворота а значит заведомо проигрышная позиция. Нужно наносить ответные удары по крыму, рашке и **********. Чтобы они тоже чесались там где не свербит.
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31.10.2022 11:32 Ответить
гешефтним асфальтом чи бульбобітумом?
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01.11.2022 00:17 Ответить
Яка різниця збили 44 чи 100,якщо все що задумали прилетіло,по факту куд вони хотіли туди і попали нема значення якщо влуплять 40 по ГЕС а одна долетить і розвалить все
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31.10.2022 11:32 Ответить
Про що ви говорите? Яка різниця? Чи 100. чи одна прилетить? Так помножте на 100. що б зрозуміти
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31.10.2022 11:47 Ответить
Та як можно таке писати? Яка різниця? Скільки може зруйнувати одна ракета і скільки 100 ракет?? Слава нашим ПВО!!
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31.10.2022 11:55 Ответить
спасибо ПВО !
(да, есть прилеты, болезненные и катастрофические... но они минимальны... и из того что летело 80% не долетело - это хороший результат...не идеальный, но хороший !! и поэтому - спасибо !!!!!)
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31.10.2022 11:35 Ответить
Орки сразу закладывают в залп потери от ПВО. Врага нельзя недооценивать, там совсем не идиоты сидят. И в нашем генштабе это прекрасно понимают.
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31.10.2022 11:46 Ответить
никто не недооценивает этих тварей...
но и наше ПВО тоже нельзя все время хаить за пропущенные ракеты...
у нас не самое современное ПВО..кое-где вообще его может и не быть - то то что они сбивают всякую руцкую плядину - это стоит нашей благодарности и поощрения от властей (которым, к слову сказать, и до войны... ПВО было менее важно... чем асфальт)
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31.10.2022 11:52 Ответить
Відмінний результат ..!! Якщо враховувати те - чим доводиться збивати кацапські ракети .
А 100% ракет , на сьогодні не здатна збити жодна ППО світу ! Навіть найбільш новітня .
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31.10.2022 11:43 Ответить
кращє ппо це ********** аеропорти кацапів і заодно їхні тец теж, але асфальт так далеко не летить
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31.10.2022 11:57 Ответить
Якми треба бути тупими дибілами, щоб писати, шо ну да дуже "классний" результат, Кихв без води і светла састково, ну то юявіть собі щоб б було, як би все 50 попали, вся країна була би так. Легко сидіти і писати лайно с дивана, як що можете і вмієте краще, бігом до пункту комплектування і покажіть як треба.
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31.10.2022 12:06 Ответить
100%, ібо ***** з диванів ******* про воду і світло, бігом в центр комплектації дві ішли в руки а стінгер на плечі і в мобільну групу про десь під Київ. І ***** не спати, не курити, не дрочити і не спати на посту, а нон стоп 24/7 виглядати ракети
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31.10.2022 12:13 Ответить
Я прямо захоплений так званим марафоном "єдині новини"який віщає і ніхто інший,де не забувають постійно нагадувати про Єрмака.Хотілося би знайти портрет Єрмака тай почепити на стіні і молитися на нього.Бо як же без Єрмака???!!!А про ген.директора "мотор січ" Зрадника України Богуславського,який оззброював і фінансував російську армію=поставляв двигуни на російські вертольоти,які убивають українців та знищують міста України про яке мовчить марафон,як в рот води набрало ні слова.Зате марафон багато уваги про Єрмака,котів та собак.І вірно,що ееекали такі "професійні" та патріотичні.Продовжуйте ееееекання.і цим самим збережете телебачення,яке з увагою всі дивляться в захваті.А ще хочеться подякувати Ользі Герасемюк-голові радіомовлення та телебачення за цікаві постійні новини про котів та собак на марафоні,а про зрадника богуславського ні слова.Особлива дяка за екання-бекання телеведучим на марафоні.
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31.10.2022 12:27 Ответить
ЭТО УЖЕ НАЧИНАЕТ НАПОМИНАТЬ КАКИЕ ТО ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ !)
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31.10.2022 12:43 Ответить
 
 