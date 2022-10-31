Українська ППО сьогодні показала безпрецедентно класний результат, - речник Повітряних сил Ігнат
Сили протиповітряної оборони впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ. Проте, їхня модернізація залишається необхідною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна.
Представник Повітряних сил назвав неймовірно високим відсоток збиття російських ракет під час атаки 31 жовтня. За його словами, запорукою успіху сил ППО стали більший досвід, розвідка та трохи удачі.
"Так, були і 100-відсоткові результати, коли 4 з чотирьох чи 7 із восьми збивали, 9 із 12-ти. Але за такого масового використання ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат. Працювали всі - засоби, вогневі групи, ЗРК, це результат їхньої роботи", – пояснив Ігнат.
Водночас речник командування Повітряних сил впевнений, що хороший результат 31 жовтня не скасовує необхідності посилення ППО. Радянські зразки повинні замінити сучасні види.
"Чи треба нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не лише за технічним складом, а й за ракетами", – додав він.
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Та ми зараз в сьогоденні, тож виходимо з того що є. А для того що є - результат майже ідеальний
(да, есть прилеты, болезненные и катастрофические... но они минимальны... и из того что летело 80% не долетело - это хороший результат...не идеальный, но хороший !! и поэтому - спасибо !!!!!)
но и наше ПВО тоже нельзя все время хаить за пропущенные ракеты...
у нас не самое современное ПВО..кое-где вообще его может и не быть - то то что они сбивают всякую руцкую плядину - это стоит нашей благодарности и поощрения от властей (которым, к слову сказать, и до войны... ПВО было менее важно... чем асфальт)
А 100% ракет , на сьогодні не здатна збити жодна ППО світу ! Навіть найбільш новітня .