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Українська ППО сьогодні показала безпрецедентно класний результат, - речник Повітряних сил Ігнат

схід,ппо

Сили протиповітряної оборони впоралися з черговою масованою ракетною атакою українських міст військами РФ. Проте, їхня модернізація залишається необхідною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі РБК-Україна.

Представник Повітряних сил назвав неймовірно високим відсоток збиття російських ракет під час атаки 31 жовтня. За його словами, запорукою успіху сил ППО стали більший досвід, розвідка та трохи удачі.

"Так, були і 100-відсоткові результати, коли 4 з чотирьох чи 7 із восьми збивали, 9 із 12-ти. Але за такого масового використання ракет такого високого відсотка не було, було 50-55%. А тут близько 80%. Це безпрецедентно класний результат. Працювали всі - засоби, вогневі групи, ЗРК, це результат їхньої роботи", – пояснив Ігнат.

Водночас речник командування Повітряних сил впевнений, що хороший результат 31 жовтня не скасовує необхідності посилення ППО. Радянські зразки повинні замінити сучасні види.

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"Чи треба нам ще більше ППО? Нам потрібно, враховуючи все це, повністю замінити ППО. Те, що ми маємо – це радянські зразки. І не лише за технічним складом, а й за ракетами", – додав він.

Автор: 

ППО (3193) ракети (4023) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+27
Хлоці зробили все, що перевищує можливості техніки і людських меж. Молодці !
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31.10.2022 11:29
+26
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31.10.2022 11:32
+24
спасибо ПВО !
(да, есть прилеты, болезненные и катастрофические... но они минимальны... и из того что летело 80% не долетело - это хороший результат...не идеальный, но хороший !! и поэтому - спасибо !!!!!)
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31.10.2022 11:35
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Откуда было 5 прилетов на Новоднiстровську ГЭС?
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31.10.2022 11:25 Відповісти
З моря, ясно ще це найменш захищена територія
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31.10.2022 11:30 Відповісти
По новостям не конкретно, но получается, что ГЭС отбили от ракет, только молдованам досталось сбитой ракетой.
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31.10.2022 12:21 Відповісти
це їм натяк, що хитрожопий нейтралітет не проканає...
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01.11.2022 00:05 Відповісти
Тут нужно указывать не сколько сбито, а сколько смогло поразить цели. Для этого и проводят такую массовую атаку с разных направлений. Как и с иранскими шахедами.
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31.10.2022 11:33 Відповісти
З усього що тут потрiбно "указывать" - це напрямок,куди тoбi требавiднести свою срусьскогАвАрящую щелепу...
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31.10.2022 15:05 Відповісти
Я ТЕБЕ и так укажу. А не пойти бы тебе, тело, в сексуальное путешествие вслед за русским кораблем? Скатертью дорога.
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31.10.2022 23:43 Відповісти
Лариса, перед тим як скакати до опонента, тверезі форумчани як мінімум, переглядають реєстрацію, підписників і навіть, перечитують попередні дописи... Але, цього можна й не робити, якщо ти курка без голови.
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01.11.2022 00:11 Відповісти
класний результат-це дохле кремлівське хйло.
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31.10.2022 11:26 Відповісти
Що?!
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31.10.2022 11:31 Відповісти
Хлоці зробили все, що перевищує можливості техніки і людських меж. Молодці !
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31.10.2022 11:29 Відповісти
Есть такое. Часто не благодаря, а вопреки всему.
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31.10.2022 11:36 Відповісти
Красавцы!!!...
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31.10.2022 11:31 Відповісти
Пане, вибачте за незручності, в країні війна вже десятий місяць.
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31.10.2022 11:36 Відповісти
Война войной, но и это забывать не стоит. На свои современные ЗРК было зажато каких-то 40 млн. Теперь имеем миллиардные убытки.

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31.10.2022 11:43 Відповісти
Так не забуваємо, і не тільки про це.
Та ми зараз в сьогоденні, тож виходимо з того що є. А для того що є - результат майже ідеальний
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31.10.2022 11:47 Відповісти
Именно так.
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31.10.2022 11:59 Відповісти
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31.10.2022 11:32 Відповісти
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31.10.2022 11:33 Відповісти
"Единый голос власти" от Ермака уже не прикалывает?
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31.10.2022 11:34 Відповісти
Так ведь он так говорит, что как будто при этом ещё и кашу жуёт, да и ещё цедит сквозь зубы..Такого слушать-себя не уважать....
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31.10.2022 11:38 Відповісти
та перестаньте, Люся та кашу? Там пів ОПи та орально вгамовуються в той момент...
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01.11.2022 00:15 Відповісти
В налаштуваннях додатку є опція "чоловічий голос", "жіночий голос". Розробники накосячили бо тре писати в налаштування "голос дристовича"
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31.10.2022 12:08 Відповісти
Все ето конечно хорошо. Но без ответных ударов ето игра в одни ворота а значит заведомо проигрышная позиция. Нужно наносить ответные удары по крыму, рашке и **********. Чтобы они тоже чесались там где не свербит.
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31.10.2022 11:32 Відповісти
гешефтним асфальтом чи бульбобітумом?
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01.11.2022 00:17 Відповісти
Яка різниця збили 44 чи 100,якщо все що задумали прилетіло,по факту куд вони хотіли туди і попали нема значення якщо влуплять 40 по ГЕС а одна долетить і розвалить все
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31.10.2022 11:32 Відповісти
Про що ви говорите? Яка різниця? Чи 100. чи одна прилетить? Так помножте на 100. що б зрозуміти
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31.10.2022 11:47 Відповісти
Та як можно таке писати? Яка різниця? Скільки може зруйнувати одна ракета і скільки 100 ракет?? Слава нашим ПВО!!
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31.10.2022 11:55 Відповісти
спасибо ПВО !
(да, есть прилеты, болезненные и катастрофические... но они минимальны... и из того что летело 80% не долетело - это хороший результат...не идеальный, но хороший !! и поэтому - спасибо !!!!!)
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31.10.2022 11:35 Відповісти
Орки сразу закладывают в залп потери от ПВО. Врага нельзя недооценивать, там совсем не идиоты сидят. И в нашем генштабе это прекрасно понимают.
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31.10.2022 11:46 Відповісти
никто не недооценивает этих тварей...
но и наше ПВО тоже нельзя все время хаить за пропущенные ракеты...
у нас не самое современное ПВО..кое-где вообще его может и не быть - то то что они сбивают всякую руцкую плядину - это стоит нашей благодарности и поощрения от властей (которым, к слову сказать, и до войны... ПВО было менее важно... чем асфальт)
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31.10.2022 11:52 Відповісти
Відмінний результат ..!! Якщо враховувати те - чим доводиться збивати кацапські ракети .
А 100% ракет , на сьогодні не здатна збити жодна ППО світу ! Навіть найбільш новітня .
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31.10.2022 11:43 Відповісти
кращє ппо це ********** аеропорти кацапів і заодно їхні тец теж, але асфальт так далеко не летить
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31.10.2022 11:57 Відповісти
Якми треба бути тупими дибілами, щоб писати, шо ну да дуже "классний" результат, Кихв без води і светла састково, ну то юявіть собі щоб б було, як би все 50 попали, вся країна була би так. Легко сидіти і писати лайно с дивана, як що можете і вмієте краще, бігом до пункту комплектування і покажіть як треба.
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31.10.2022 12:06 Відповісти
100%, ібо ***** з диванів ******* про воду і світло, бігом в центр комплектації дві ішли в руки а стінгер на плечі і в мобільну групу про десь під Київ. І ***** не спати, не курити, не дрочити і не спати на посту, а нон стоп 24/7 виглядати ракети
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31.10.2022 12:13 Відповісти
Я прямо захоплений так званим марафоном "єдині новини"який віщає і ніхто інший,де не забувають постійно нагадувати про Єрмака.Хотілося би знайти портрет Єрмака тай почепити на стіні і молитися на нього.Бо як же без Єрмака???!!!А про ген.директора "мотор січ" Зрадника України Богуславського,який оззброював і фінансував російську армію=поставляв двигуни на російські вертольоти,які убивають українців та знищують міста України про яке мовчить марафон,як в рот води набрало ні слова.Зате марафон багато уваги про Єрмака,котів та собак.І вірно,що ееекали такі "професійні" та патріотичні.Продовжуйте ееееекання.і цим самим збережете телебачення,яке з увагою всі дивляться в захваті.А ще хочеться подякувати Ользі Герасемюк-голові радіомовлення та телебачення за цікаві постійні новини про котів та собак на марафоні,а про зрадника богуславського ні слова.Особлива дяка за екання-бекання телеведучим на марафоні.
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31.10.2022 12:27 Відповісти
ЭТО УЖЕ НАЧИНАЕТ НАПОМИНАТЬ КАКИЕ ТО ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ !)
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31.10.2022 12:43 Відповісти
 
 