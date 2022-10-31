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Премьер Чехии Фиала прибыл с визитом в Украину

фіала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала прибыл с визитом в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы в Киеве, который сегодня утром также подвергся российским ракетным обстрелам. У нас есть ряд переговоров с украинскими друзьями. Я верю, что они дадут конкретные результаты. Украинцы воюют не только за свою страну, но и за всю Европу. Наша поддержка должна продолжаться", – написал Фиала в твиттере в понедельник.

Ранее сообщалось, что глава правительства Чехии посетит Киев 31 октября, планировалось заседание правительств Украины и Чехии.

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Чехії респект за підтримку.
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31.10.2022 11:37 Ответить
На одном из зданий МВД Чехии разместили банер
- с Путлером в мешке для трупов...
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31.10.2022 12:07 Ответить
Хотілось би, щоб цей демон наживо висів в цьому мішку.
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31.10.2022 12:11 Ответить
Крысы мавзолейные в Чехии опять митинг собрали..типа украинцы напали на рабSеянских депилов специальными Комарами и Тараканами...Небензя аж в ООН расписался..помогите спасите рюSZких депилов 🤣🤣🤣🦍🦍🦍
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31.10.2022 12:53 Ответить
 
 