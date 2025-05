В Праге состоялся многолюдный митинг в поддержку Украины. ВИДЕО

Десятки тысяч чехов вышли на главную площадь Праги, чтобы поддержать Украину и заявить о своей позиции против популизма ряда пророссийских политиков.

Митингующие выразили поддержку Украине в войне против России. Надписи на сцене гласили: "Чехия против страха" и "Мы справимся с этим, ведь в Украине на карту поставлено будущее демократии".

В ходе демонстрации к собравшимся обратилась первая леди Украины Елена Зеленская, которая призвала людей оставаться сосредоточенными на происходящем в стране.

"Мы не позволим России втянуть нас или весь мир во тьму. Тьма никогда не победит. Пока люди не закроют глаза на войну, наш свет никогда не погаснет", - заявила Зеленская.

