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У Празі відбувся велелюдний мітинг на підтримку України. ВIДЕО

Десятки тисяч чехів вийшли на головну площу Праги, щоб підтримати Україну та заявити про свою позицію проти популізму низки проросійських політиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Мітингувальники висловили підтримку Україні у війні проти Росії. Написи на сцені говорили: "Чехія проти страху" та "Ми впораємося з цим, адже в Україні на карту поставлено майбутнє демократії".

У ході демонстрації до присутніх звернулася перша леді України Олена Зеленська, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається у країні.

"Ми не дозволимо Росії втягнути нас чи весь світ у пітьму. Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне", - заявила Зеленська.

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A demonstration in support of Ukraine is taking place in Prague right now!

Tens of thousands of people are gathered on Wenceslas Square, as my follower who sent me this video, reports.

Thank you, Czech Republic! We will win together! pic.twitter.com/tDw7b70H7Y

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 30, 2022

Автор: 

Прага (103) Чехія (1613) підтримка (606)


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Топ коментарі
+33
Самое прикольное как чехи вывесили ху.ла в черном пакете.
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30.10.2022 20:20
+28
Дякуємо чехам. А до чого там пані Зеленська? Вона була у перші дні в Італії і думала, що нам кришка, а зараз як ні в чому не бувало повернулася і їздить по світу, показує свій героїзм? Думає, що ми все забулися?
А Антошка херащенко чому не побіг за свом хазяїном Авакяном? Думає і надалі впихувати нам сепарів в поліцію?
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30.10.2022 20:23
+20
От шо мені подобається, так це вміння примазаться.
антоніна херащенко, от здавалося б - а ти тут до чого? Ми тебе просили за нас сенькать? Ти хто, бляха, взагалі таке?
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30.10.2022 20:30
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Самое прикольное как чехи вывесили ху.ла в черном пакете.
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30.10.2022 20:20 Відповісти
Дякуємо чехам. А до чого там пані Зеленська? Вона була у перші дні в Італії і думала, що нам кришка, а зараз як ні в чому не бувало повернулася і їздить по світу, показує свій героїзм? Думає, що ми все забулися?
А Антошка херащенко чому не побіг за свом хазяїном Авакяном? Думає і надалі впихувати нам сепарів в поліцію?
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30.10.2022 20:23 Відповісти
От шо мені подобається, так це вміння примазаться.
антоніна херащенко, от здавалося б - а ти тут до чого? Ми тебе просили за нас сенькать? Ти хто, бляха, взагалі таке?
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30.10.2022 20:30 Відповісти
Ну, по-перше Геращенко - позитивний блохер на зарплаті ОПи і хто б про участь Зєлєнскої написав краще ніж він? 😊 А по-друге - нехац краще про таке постить, ніж відео прильотів, за якими кацапи поправки у координати вносять у соцмережі викладає. Користі, правда ніякої, але й шкоди теж нема.
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30.10.2022 20:44 Відповісти
Надо было касапов на площади развесить для праздничного настроения...
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30.10.2022 20:34 Відповісти
Гірляндами.
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31.10.2022 06:51 Відповісти
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30.10.2022 20:41 Відповісти
Это очень хорошо, а то меня пугали митинги против НАТО и антиукраинские в Праге .
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30.10.2022 20:49 Відповісти
Таку пропаганду пропихають у вуха українському народу на антиукраїнських парашинських каналах
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30.10.2022 21:33 Відповісти
Якщо зараз мене читає американська діаспора, то я закликаю вас збирати багатотисячні мітинги зі зверненням до білого дому аби ті дали Україні винищувачі. Без літаків наша перемога неможлива, особливо зараз, коли старі совкові міги і сушки доживають свої останні дні. Завтра може виявитися, що української авіації просто не має, бо у всього того совєцького закінчується ресурс.
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30.10.2022 20:56 Відповісти
Я не розумію, чому мій пост видалили( я його переніс вниз)за правду за Зеленнську чи за Геращенко?
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30.10.2022 21:05 Відповісти
Про скумбрію мабуть ніззя ...
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30.10.2022 21:08 Відповісти
все просто.... тебя выше зебилы заспамили....а когда ты повторился ниже....уже расспамили....расценили как флуд
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30.10.2022 21:18 Відповісти
Дякую чехам.
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30.10.2022 21:37 Відповісти
O cem meles? Jsem tam byla.
ви про що? я там була і уся моя чеська родина і друзі. це не був противладний мітинг. був протипутінський
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30.10.2022 23:03 Відповісти
Про що точно можна сказати, що <******* не в штани тобі наклав, а в голову.
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31.10.2022 07:53 Відповісти
а я служив у 1980-82 році у Чехословакії - окупантом ...
Та зараз вже Чехія і Словакія мирно розійшлись - і обоє -європейські країни !
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30.10.2022 22:37 Відповісти
Самое прикольное что ни один чел не зашёл на сайт организаторов митинга. А тогдабыон узнал за что вышли чехи:
-отставка правительства
- против повышения цен
- военный нейтралитет
и т.д.
https://www.naprvnimmiste.cz/
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01.11.2022 12:19 Відповісти
 
 