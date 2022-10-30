У Празі відбувся велелюдний мітинг на підтримку України. ВIДЕО
Десятки тисяч чехів вийшли на головну площу Праги, щоб підтримати Україну та заявити про свою позицію проти популізму низки проросійських політиків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Мітингувальники висловили підтримку Україні у війні проти Росії. Написи на сцені говорили: "Чехія проти страху" та "Ми впораємося з цим, адже в Україні на карту поставлено майбутнє демократії".
У ході демонстрації до присутніх звернулася перша леді України Олена Зеленська, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається у країні.
"Ми не дозволимо Росії втягнути нас чи весь світ у пітьму. Темрява ніколи не переможе. Поки люди не заплющать очі на війну, наше світло ніколи не згасне", - заявила Зеленська.
A demonstration in support of Ukraine is taking place in Prague right now!— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 30, 2022
Tens of thousands of people are gathered on Wenceslas Square, as my follower who sent me this video, reports.
Thank you, Czech Republic! We will win together! pic.twitter.com/tDw7b70H7Y
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А Антошка херащенко чому не побіг за свом хазяїном Авакяном? Думає і надалі впихувати нам сепарів в поліцію?
антоніна херащенко, от здавалося б - а ти тут до чого? Ми тебе просили за нас сенькать? Ти хто, бляха, взагалі таке?
ви про що? я там була і уся моя чеська родина і друзі. це не був противладний мітинг. був протипутінський
Та зараз вже Чехія і Словакія мирно розійшлись - і обоє -європейські країни !
-отставка правительства
- против повышения цен
- военный нейтралитет
и т.д.
https://www.naprvnimmiste.cz/