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На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили плакат з Путіним у мішку для трупів. ФОТО

На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії у Празі вивісили великий плакат із зображенням російського президента Володимира Путіна у чорному мішку для трупів. Ліворуч і праворуч від нього зображені прапори Чехії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили плакат з Путіним у мішку для трупів 01

Фотографію будівлі опублікував у твіттері голова МВС Чехії Віт Ракушан.

"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. І ми також знаємо, хто наш ворог, і ми не дозволимо йому вкрасти уявлення про патріотизм та наш прапор", - написав міністр.

Також читайте: Зеленський присвоїв столиці Чехії Празі почесну відзнаку "Місто-рятувальник"

Автор: 

Прага (103) путін володимир (23869) Чехія (1622)


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Топ коментарі
+54
Ну, во-первых, это красиво!
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28.10.2022 18:09
+36
и погоде ))))
////
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандонистка



Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму.
Про це пише «РИА Новости».
Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Подробиці (на жаль) не повідомляють...
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28.10.2022 18:18
+33
Браво! И ведомство которое это сделало - МОЛОДЦЫ!)
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28.10.2022 18:10
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Ну, во-первых, это красиво!
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28.10.2022 18:09 Відповісти
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28.10.2022 18:10 Відповісти
дуже інформативно...
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28.10.2022 18:20 Відповісти
Це тролінг 100500 рівня! Молодці Чехи!
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28.10.2022 18:50 Відповісти
И очень содержательно. Я имею ввиду правильный черный мешок с правильным содержимом.
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28.10.2022 18:51 Відповісти
Браво! И ведомство которое это сделало - МОЛОДЦЫ!)
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28.10.2022 18:10 Відповісти
Кіл йому в серце - бо вилазить з мішку!
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28.10.2022 18:10 Відповісти
рамзана дірявого йому в дупу.
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28.10.2022 18:14 Відповісти
Ну по перше це красіво...
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28.10.2022 18:12 Відповісти
Чехам-респект...
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28.10.2022 18:12 Відповісти
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28.10.2022 18:17 Відповісти
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28.10.2022 18:17 Відповісти
и погоде ))))
////
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандонистка



Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму.
Про це пише «РИА Новости».
Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Подробиці (на жаль) не повідомляють...
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28.10.2022 18:18 Відповісти
ну і мать її в й...б! сумувати не будемо.
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28.10.2022 18:22 Відповісти
Исчо один пакет "-"
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28.10.2022 18:23 Відповісти
Уж сколько раз твердили кацапо-фашистам: курение убивает!
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28.10.2022 18:25 Відповісти
Вкотре повторюю, що гинуть Люди, а ці істоти дохнуть. Повторюю, моZZковити - дохнуть. Дякую.
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28.10.2022 18:52 Відповісти
стаття не моя... передрук...
(з Вами згоден)
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28.10.2022 18:58 Відповісти
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28.10.2022 18:55 Відповісти
...де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Не забудте в гроб значок "Мастера спорта по стрельбе" положить.Заслужила.
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28.10.2022 19:02 Відповісти
Нєх** й шастать!
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28.10.2022 23:39 Відповісти
ого це виклик пуйлу ..
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28.10.2022 18:24 Відповісти
Браво!
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28.10.2022 18:36 Відповісти
Кросівоє
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28.10.2022 18:39 Відповісти
Чехи молодцы: какой жизнеутверждающий дизайн !
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28.10.2022 18:54 Відповісти
У групи АВВА була така пісенька: "Супер трупер".
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28.10.2022 18:55 Відповісти
Такі плакати мають бути у всих європейських країнах. І не на будівлях МВС, а на будівлях МЗС. Кулебі є над чим працювати.
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28.10.2022 19:02 Відповісти
Респект Чехам.Помнят хорошо Пражскую весну 1968..
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28.10.2022 19:03 Відповісти
Ідея добра...

А в Чехії справді є такі совкові будівлі? І вони використовуються міністерством?
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28.10.2022 19:17 Відповісти
Не дуже багато. У Дрездені та Братиславі більше, наприклад. Нажаль, соцтабір наклав свої наслідки.
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28.10.2022 19:33 Відповісти
Это нехороший сигнал для фуйла. Пошёл трупный запах.
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28.10.2022 19:46 Відповісти
Там уже, внатуре, трупные пятна на руках... здесь хоть круть-верть, хоть верть-круть... - не сегодня -завтра окочурится.
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28.10.2022 20:29 Відповісти
https://youtu.be/ODbROzFQzjE Даже в танце намек - лебедь выпадает в осадок... два лебедя, вангуют...Ждем-с по всем каналам мордора тупо классическую музыку...
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28.10.2022 20:35 Відповісти
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28.10.2022 23:48 Відповісти
 
 