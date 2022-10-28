На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили плакат з Путіним у мішку для трупів. ФОТО

На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії у Празі вивісили великий плакат із зображенням російського президента Володимира Путіна у чорному мішку для трупів. Ліворуч і праворуч від нього зображені прапори Чехії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Фотографію будівлі опублікував у твіттері голова МВС Чехії Віт Ракушан.

"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. І ми також знаємо, хто наш ворог, і ми не дозволимо йому вкрасти уявлення про патріотизм та наш прапор", - написав міністр.

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