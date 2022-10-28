На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії вивісили плакат з Путіним у мішку для трупів. ФОТО
На будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії у Празі вивісили великий плакат із зображенням російського президента Володимира Путіна у чорному мішку для трупів. Ліворуч і праворуч від нього зображені прапори Чехії та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Фотографію будівлі опублікував у твіттері голова МВС Чехії Віт Ракушан.
"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. І ми також знаємо, хто наш ворог, і ми не дозволимо йому вкрасти уявлення про патріотизм та наш прапор", - написав міністр.
Топ коментарі
+54 Олег Таценко
показати весь коментар28.10.2022 18:09
+36 Вася Шевченко #371210
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+33 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар28.10.2022 18:10
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На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандонистка
Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму.
Про це пише «РИА Новости».
Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Подробиці (на жаль) не повідомляють...
(з Вами згоден)
Не забудте в гроб значок "Мастера спорта по стрельбе" положить.Заслужила.
А в Чехії справді є такі совкові будівлі? І вони використовуються міністерством?