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На здании Министерства внутренних дел Чехии вывесили плакат с Путиным в мешке для трупов. ФОТО

На здании Министерства внутренних дел Чехии в Праге вывесили большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном мешке для трупов. Слева и справа от него изображены флаги Чехии и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На здании Министерства внутренних дел Чехии вывесили плакат с Путиным в мешке для трупов 01

Фотографию здания опубликовал в твиттере глава МВД Чехии Уит Ракушан.

"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и нашем флаге", - написал министр.

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Автор: 

Прага (109) путин владимир (31318) Чехия (1710)


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Топ комментарии
+54
Ну, во-первых, это красиво!
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28.10.2022 18:09
+36
и погоде ))))
////
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандонистка



Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму.
Про це пише «РИА Новости».
Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Подробиці (на жаль) не повідомляють...
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28.10.2022 18:18
+33
Браво! И ведомство которое это сделало - МОЛОДЦЫ!)
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28.10.2022 18:10
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Ну, во-первых, это красиво!
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28.10.2022 18:09 Ответить
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28.10.2022 18:10 Ответить
дуже інформативно...
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28.10.2022 18:20 Ответить
Це тролінг 100500 рівня! Молодці Чехи!
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28.10.2022 18:50 Ответить
И очень содержательно. Я имею ввиду правильный черный мешок с правильным содержимом.
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28.10.2022 18:51 Ответить
Браво! И ведомство которое это сделало - МОЛОДЦЫ!)
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28.10.2022 18:10 Ответить
Кіл йому в серце - бо вилазить з мішку!
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28.10.2022 18:10 Ответить
рамзана дірявого йому в дупу.
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28.10.2022 18:14 Ответить
Ну по перше це красіво...
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28.10.2022 18:12 Ответить
Чехам-респект...
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28.10.2022 18:12 Ответить
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28.10.2022 18:17 Ответить
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28.10.2022 18:17 Ответить
и погоде ))))
////
На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандонистка



Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму.
Про це пише «РИА Новости».
Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Подробиці (на жаль) не повідомляють...
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28.10.2022 18:18 Ответить
ну і мать її в й...б! сумувати не будемо.
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28.10.2022 18:22 Ответить
Исчо один пакет "-"
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28.10.2022 18:23 Ответить
Уж сколько раз твердили кацапо-фашистам: курение убивает!
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28.10.2022 18:25 Ответить
Вкотре повторюю, що гинуть Люди, а ці істоти дохнуть. Повторюю, моZZковити - дохнуть. Дякую.
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28.10.2022 18:52 Ответить
стаття не моя... передрук...
(з Вами згоден)
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28.10.2022 18:58 Ответить
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28.10.2022 18:55 Ответить
...де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Не забудте в гроб значок "Мастера спорта по стрельбе" положить.Заслужила.
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28.10.2022 19:02 Ответить
Нєх** й шастать!
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28.10.2022 23:39 Ответить
ого це виклик пуйлу ..
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28.10.2022 18:24 Ответить
Браво!
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28.10.2022 18:36 Ответить
Кросівоє
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28.10.2022 18:39 Ответить
Чехи молодцы: какой жизнеутверждающий дизайн !
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28.10.2022 18:54 Ответить
У групи АВВА була така пісенька: "Супер трупер".
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28.10.2022 18:55 Ответить
Такі плакати мають бути у всих європейських країнах. І не на будівлях МВС, а на будівлях МЗС. Кулебі є над чим працювати.
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28.10.2022 19:02 Ответить
Респект Чехам.Помнят хорошо Пражскую весну 1968..
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28.10.2022 19:03 Ответить
Ідея добра...

А в Чехії справді є такі совкові будівлі? І вони використовуються міністерством?
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28.10.2022 19:17 Ответить
Не дуже багато. У Дрездені та Братиславі більше, наприклад. Нажаль, соцтабір наклав свої наслідки.
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28.10.2022 19:33 Ответить
Это нехороший сигнал для фуйла. Пошёл трупный запах.
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28.10.2022 19:46 Ответить
Там уже, внатуре, трупные пятна на руках... здесь хоть круть-верть, хоть верть-круть... - не сегодня -завтра окочурится.
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28.10.2022 20:29 Ответить
https://youtu.be/ODbROzFQzjE Даже в танце намек - лебедь выпадает в осадок... два лебедя, вангуют...Ждем-с по всем каналам мордора тупо классическую музыку...
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28.10.2022 20:35 Ответить
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28.10.2022 23:48 Ответить
 
 