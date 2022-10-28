На здании Министерства внутренних дел Чехии вывесили плакат с Путиным в мешке для трупов. ФОТО
На здании Министерства внутренних дел Чехии в Праге вывесили большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном мешке для трупов. Слева и справа от него изображены флаги Чехии и Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фотографию здания опубликовал в твиттере глава МВД Чехии Уит Ракушан.
"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и нашем флаге", - написал министр.
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На полігоні у Криму загинула відома російська пропагандонистка
Керівниця підрозділу пропагандистської медіагрупи «Росія сьогодні» в окупованому Сімферополі та колишній головний редактор російського інтернет-видання «Газета.Ru» Світлана Бабаєва загинула у Криму.
Про це пише «РИА Новости».
Повідомляється, що Бабаєва загинула у п'ятницю, 28 жовтня, внаслідок нещасного випадку на одному з навчально-тренувальних полігонів у Криму, де вона займалася військово-спортивною стрільбою.
Подробиці (на жаль) не повідомляють...
(з Вами згоден)
Не забудте в гроб значок "Мастера спорта по стрельбе" положить.Заслужила.
А в Чехії справді є такі совкові будівлі? І вони використовуються міністерством?