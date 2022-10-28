На здании Министерства внутренних дел Чехии вывесили плакат с Путиным в мешке для трупов. ФОТО

На здании Министерства внутренних дел Чехии в Праге вывесили большой плакат с изображением российского президента Владимира Путина в черном мешке для трупов. Слева и справа от него изображены флаги Чехии и Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Фотографию здания опубликовал в твиттере глава МВД Чехии Уит Ракушан.

"Мы знаем, кто наш друг, который проливает кровь за нашу свободу. И мы также знаем, кто наш враг, и мы не позволим ему украсть представление о патриотизме и нашем флаге", - написал министр.

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