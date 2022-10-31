Прем’єр Чехії Фіала прибув із візитом до України
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув із візитом до України.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав російських ракетних обстрілів. Ми маємо низку переговорів із українськими друзями. Я вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватися", - написав Фіала у твіттері у понеділок.
Раніше повідомлялося, що частина уряду Чехії відвідає Київ 31 жовтня, планувалося засідання урядів України та Чехії.
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