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Прем’єр Чехії Фіала прибув із візитом до України

фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув із візитом до України.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав російських ракетних обстрілів. Ми маємо низку переговорів із українськими друзями. Я вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватися", - написав Фіала у твіттері у понеділок.

Раніше повідомлялося, що частина уряду Чехії відвідає Київ 31 жовтня, планувалося засідання урядів України та Чехії.

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Автор: 

візит (1588) Чехія (1612) Фіала Петр (97)


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Чехії респект за підтримку.
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31.10.2022 11:37 Відповісти
На одном из зданий МВД Чехии разместили банер
- с Путлером в мешке для трупов...
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31.10.2022 12:07 Відповісти
Хотілось би, щоб цей демон наживо висів в цьому мішку.
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31.10.2022 12:11 Відповісти
Крысы мавзолейные в Чехии опять митинг собрали..типа украинцы напали на рабSеянских депилов специальными Комарами и Тараканами...Небензя аж в ООН расписался..помогите спасите рюSZких депилов 🤣🤣🤣🦍🦍🦍
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31.10.2022 12:53 Відповісти
 
 