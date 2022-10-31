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Повреждены энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварский, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы Киевщины

електроенергія

31 октября из-за обстрела РФ были повреждены энергообъекты, питающие Бориспольский, Броварский, Переяславский, Вышгородский и Ирпенский районы Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Без света сейчас около 300 тысяч клиентов в Киевской области.

"Из-за вражеских ударов в регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, сейчас актуальны. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

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русня, якщо в нас зникло світло, це не значить, щр ми перестаємо бачити що ви йо****і під***си!!!
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31.10.2022 11:58 Ответить
Пора би вже трохи кацапів забомбити
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31.10.2022 11:59 Ответить
они еще от вчерашних морских камикадзе не отошли - пуканы у них полыхают на всех зомбоящиках
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31.10.2022 12:42 Ответить
Дуже хотілося б почути від наших можновладців адекватні заяви що до подальшого розвитку подій. Маячню про генератори, сонячні батареї та запаси води не пропонувати.
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31.10.2022 12:01 Ответить
Ти тут таких питань не став,бо зараз тобі скажуть,що ти "хохоло-кацап" і "ТАМ" знають,що робити.
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31.10.2022 12:09 Ответить
Складається відчуття, що наша "влада" взагалі ні морально, ні матеріально, ніяк не готова до цих викликів від слова зовсім, хоча війна йде 8 місяців. Від пріпіздєнта та ОП на кожен обстріл тільки пости в твіттері та відосіки, але ніяких практичних дій для запобігання, попередження, мінімізації наслідків. Єдине, що придумали - вимикати світло цивільним для перерозподілу напруги.
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31.10.2022 12:12 Ответить
ты идиот - какой розвиток подiй во время войны? кто об этом может что-то знать наверняка??
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31.10.2022 12:43 Ответить
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31.10.2022 12:12 Ответить
 
 