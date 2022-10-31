Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на "колебания" России, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит усилия по поиску разрешения глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, благодаря поставкам 9,3 млн. тонн сельхозпродукции из Украины удалось относительно снизить продовольственный кризис в мире.

"И хотя Россия сомневается... мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", - сказал турецкий лидер.

Напомним, 29 октября Минобороны России заявило, что РФ прекращает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.

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