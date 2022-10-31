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Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на "колебания" России, - Эрдоган

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит усилия по поиску разрешения глобального продовольственного кризиса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

По его словам, благодаря поставкам 9,3 млн. тонн сельхозпродукции из Украины удалось относительно снизить продовольственный кризис в мире.

"И хотя Россия сомневается... мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы служить человечеству", - сказал турецкий лидер.

Напомним, 29 октября Минобороны России заявило, что РФ прекращает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов на корабли Черноморского флота.

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Топ комментарии
+17
Почему не ********** ЧМ флот к чертям и проблем не было бы. А не упрашивать это чмо сраное. Столько бы проблем решили.
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31.10.2022 12:09
+15
А ніхто і не вмовляє. Поставили перед фактом: "Зерно продовжує свій рух. Бажання московитів нікого не хвилюють"
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31.10.2022 12:12
+11
Ахахаха, нашла коса на камень, Эрдоган это вам не Макарон или Шольц со своими звонками и обеспокоенностями, пока Турции будет выгоден выход зерна от нас, оно будет идти, и хрен что путя сделает, хочу посмотреть, как он атакует корабли, которые идут под "крышей" Эрдогана. Парашника тупо оповестили по факту, что мол иди выежуйся в другом месте, а тут я рулить буду.
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31.10.2022 12:10
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https://www.bbc.com/russian/live/news-63440797 ВВС в 11:11 повідомляє : "Cуда с зерном выходят из украинских портов, несмотря на отказ Москвы от соглашения. Как минимум два грузовых судна с зерном и другой сельхозпродукцией ("Адмирал де Рибас" и "Маунт Бейкер ) вышли в понедельник утром из украинского порта Новые Беляры, свидетельствуют данные https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/shipid:688208/zoom:10 сайта морского трафика "
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31.10.2022 12:06 Ответить
Сегодня уже 12 суден вышло из портов большой Одессы...
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31.10.2022 12:21 Ответить
Почему не ********** ЧМ флот к чертям и проблем не было бы. А не упрашивать это чмо сраное. Столько бы проблем решили.
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31.10.2022 12:09 Ответить
будут возить, а кцпдрилов игнорить. рыпнутся на мирные суда - выгребут
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31.10.2022 12:11 Ответить
А ніхто і не вмовляє. Поставили перед фактом: "Зерно продовжує свій рух. Бажання московитів нікого не хвилюють"
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31.10.2022 12:12 Ответить
і щось мені підказує, що турецький диктатор такий сміливий завдяки тому угрупуванню, що зараз в Адріатичному морі.
Він озвучує не власну позицію.
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31.10.2022 12:22 Ответить
у нього флот сильніше кцпського в рази, що, звісно, не виключає вашого варіанту
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31.10.2022 12:48 Ответить
Какое это имеет значение? Если что-то произойдет, то конвоировать придется турецким военным судам. Других в акватории Черного моря нет. Да и береговые .батареи поддержки тоже его.
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31.10.2022 12:50 Ответить
Абсолютно згоден з наведеними деталями. Але значення величезне.

Кацапам, нещодавна, смачно і без дипломатії, довели можливість однозалпового знищення всього ЧФ. Турки сильніші в Чорному морі - без вагань. Але не так щоб "однозалпово".
Впевненість Ердогана підкреслює готовність світової спільноти.

Знищать за порушення морського права і все буде юридично чисто.
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31.10.2022 13:00 Ответить
Если сносить, то заодно с Балтийским и Северным. 😁 Тихоокеанский так и быть хай японцы забирают на переплавку.
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31.10.2022 18:51 Ответить
Крым как полуостров по сути является ударной авианосной группой. Шо толку топить кацапский недофлот, если с аэродромов в Крыму у них полное покрытие всего Черного моря авиацией, та и ракеты Оникс достают до любой точки. При этом засечь самолет на крайне низкой высоте можно только с самолета ДРЛО, а стационарные РЛС бесполезны на большом расстоянии.

Нужна бесполетная зона в первую очередь, а именно пару десятков хорнетов в режиме "сафари" и получающих целеуказание от ДРЛО самолетов. Плюс 3-5 дизельных подлодок надо потопить, то есть еще с гарпунами нужны посейдоны (самолет боинг противолодочный), например, или торпеды с кораблей. Либо придется атаковать Крым, что по международным законам вполне реализуемо, мы просто попросим в ООН зачистить Крымскую область от бандформирований, юридически это легко сделать, но разве США это надо делать? У них итак все по плану идет и все хорошо в стране, им незачем рисковать даже 0.05% шансом получить ответный удар.
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31.10.2022 13:13 Ответить
Те, що роботи багато, не означає що її не треба робити. Згодні?
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31.10.2022 13:16 Ответить
Можна по іншому.

Звільнити від ворога Херсонщину та Приазов'я.

Налагодити виробництво ракет та комплексів "Нептун", "Вільха", та ще тих, українського виробництва, що вже випробувані по оркам на відстань десь у 500 км.

Налагодити виробництво вже створеного на українському "Лучі" БПЛА "Сокіл 300", який у 9 разів дешевше того ж "Байрактар ТБ-2" та ще й літає набагато довше та дальше і підіймає набагато більш ваги і випускає свої ракети з висоти всього 10 метрів, що робить їх взагалі непомітними для кацапської ППО.

Виконання лише тільки цих двох завдань повність накриває нашим вогневим враженням вісь півострів. Як тільки літачки сядуть на авіабази - бавовна... Тільки "Онікси" показали що вони там - бавовна... Тільки но включили ворожу РЛС ППО - бавовна...
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31.10.2022 13:38 Ответить
Не открою наверное Америку, но этот с позволения сказать "авианосец", с 2014 года под колпаком турков с их берегов. Туда же переориентированы все их спутники. А их до фига и более.
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31.10.2022 18:56 Ответить
Турки свой гешефт не хотят упускать. Ща москалей успокоят.
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31.10.2022 12:09 Ответить
Ахахаха, нашла коса на камень, Эрдоган это вам не Макарон или Шольц со своими звонками и обеспокоенностями, пока Турции будет выгоден выход зерна от нас, оно будет идти, и хрен что путя сделает, хочу посмотреть, как он атакует корабли, которые идут под "крышей" Эрдогана. Парашника тупо оповестили по факту, что мол иди выежуйся в другом месте, а тут я рулить буду.
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31.10.2022 12:10 Ответить
пуйло настолько дебильное, что не понял простую вещь. У Эрдогана скоро выборы и плевать ему на кацапню с их хотелками.
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31.10.2022 12:54 Ответить
putin sıçtı
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31.10.2022 12:12 Ответить
Что-то со зрением в последние время... не вижу что там Эрдоган заявил?
-"Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на ****** России"?
Уже не в спину, а ниже получается?
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31.10.2022 12:13 Ответить
скоро за "колебания" будут бить по наглой ботоксной роже =)
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31.10.2022 12:13 Ответить
так починається кінець расєї
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31.10.2022 12:15 Ответить
И чем россия ответит? Опять будет давить турецкие помидоры? ))) Только в этот раз это ещё больший пинок в жопу *****. При этом Турция с Украиной будут выглядеть как спасатели мира, а раша как сомалийский пират
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31.10.2022 12:22 Ответить
В перекладі з дипломатичної: а нам насрати, що ви, кацапи, там рішили - торгували і торгуватимемо
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31.10.2022 12:32 Ответить
Ну логічно. Росія вийшла з угоди - це означає, що вона більше не є учасником узгоджувальної комісії, тому її згода більше й не потрібна.
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31.10.2022 12:38 Ответить
Не угрозы, а колебания. У Эрдогана тоже есть новояз, выкуси рабсея
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31.10.2022 12:48 Ответить
В принципі, якщо знищити весь кацапський флот у Чорному морі, то ніякі "зернові угоди" не будуть потрібні.
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31.10.2022 13:47 Ответить
У одних стурбованість,у інших вагання. Цей сучий гламур і називається дипломатичною коректністю?
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31.10.2022 13:54 Ответить
Три країни члени НАТО мають військові кораблі в Чорному морі. І якщо в Болгарії і Румунії вони не бог знає як сильні то Туреччина може сміливо протистояти москальні. Досить захотіти.
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31.10.2022 13:58 Ответить

Турция бросает Кремлю вызов в Черном море, де-факто приглашая вступить в открытый конфликт из-за украинского зерна. .

Несмотря на решение России о приостановке участия из «зерновой сделке», Турция продолжит усилия по вывозу продовольствия из Украины, заявил в понедельник президент Реджеп Эрдоган.

«Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества», - сказал он (https://financialpost.com/pmn/business-pmn/erdogan-says-turkey-to-continue-grain-deal-efforts-after-russia-hesitates Reuters ).
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31.10.2022 14:04 Ответить
надо всего лишь 3 корабля НАТО для конвоя и россия закрие свое хлебало
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31.10.2022 14:22 Ответить
Турки справятся своими кораблями, если кацапы будут знать, что их прикрывают авианосцы с Адриатики.
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31.10.2022 19:01 Ответить
Це як в анекдоті про груповий секс. "Не хочеш - тоді я тебе викреслюю."
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31.10.2022 20:30 Ответить
 
 