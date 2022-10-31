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Туреччина продовжить працювати з "зерновою угодою", незважаючи на "вагання" Росії, - Ердоган

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжить зусилля щодо пошуку розв’язання глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, завдяки постачанню 9,3 млн тонн сільгосппродукції з України вдалося відносно знизити продовольчу кризу у світі.

"І хоча Росія вагається... ми рішуче продовжуватимемо наші зусилля, щоб служити людству", - сказав турецький лідер.

Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони Росії заявило, що РФ припиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів на кораблі Чорноморського флоту.

Читайте: "Росію поінформували": ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 суден на 31 жовтня

Автор: 

зерно (3119) росія (65223) Туреччина (3502) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+17
Почему не ********** ЧМ флот к чертям и проблем не было бы. А не упрашивать это чмо сраное. Столько бы проблем решили.
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31.10.2022 12:09
+15
А ніхто і не вмовляє. Поставили перед фактом: "Зерно продовжує свій рух. Бажання московитів нікого не хвилюють"
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31.10.2022 12:12
+11
Ахахаха, нашла коса на камень, Эрдоган это вам не Макарон или Шольц со своими звонками и обеспокоенностями, пока Турции будет выгоден выход зерна от нас, оно будет идти, и хрен что путя сделает, хочу посмотреть, как он атакует корабли, которые идут под "крышей" Эрдогана. Парашника тупо оповестили по факту, что мол иди выежуйся в другом месте, а тут я рулить буду.
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31.10.2022 12:10
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https://www.bbc.com/russian/live/news-63440797 ВВС в 11:11 повідомляє : "Cуда с зерном выходят из украинских портов, несмотря на отказ Москвы от соглашения. Как минимум два грузовых судна с зерном и другой сельхозпродукцией ("Адмирал де Рибас" и "Маунт Бейкер ) вышли в понедельник утром из украинского порта Новые Беляры, свидетельствуют данные https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/shipid:688208/zoom:10 сайта морского трафика "
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31.10.2022 12:06 Відповісти
Сегодня уже 12 суден вышло из портов большой Одессы...
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31.10.2022 12:21 Відповісти
Почему не ********** ЧМ флот к чертям и проблем не было бы. А не упрашивать это чмо сраное. Столько бы проблем решили.
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31.10.2022 12:09 Відповісти
будут возить, а кцпдрилов игнорить. рыпнутся на мирные суда - выгребут
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31.10.2022 12:11 Відповісти
А ніхто і не вмовляє. Поставили перед фактом: "Зерно продовжує свій рух. Бажання московитів нікого не хвилюють"
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31.10.2022 12:12 Відповісти
і щось мені підказує, що турецький диктатор такий сміливий завдяки тому угрупуванню, що зараз в Адріатичному морі.
Він озвучує не власну позицію.
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31.10.2022 12:22 Відповісти
у нього флот сильніше кцпського в рази, що, звісно, не виключає вашого варіанту
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31.10.2022 12:48 Відповісти
Какое это имеет значение? Если что-то произойдет, то конвоировать придется турецким военным судам. Других в акватории Черного моря нет. Да и береговые .батареи поддержки тоже его.
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31.10.2022 12:50 Відповісти
Абсолютно згоден з наведеними деталями. Але значення величезне.

Кацапам, нещодавна, смачно і без дипломатії, довели можливість однозалпового знищення всього ЧФ. Турки сильніші в Чорному морі - без вагань. Але не так щоб "однозалпово".
Впевненість Ердогана підкреслює готовність світової спільноти.

Знищать за порушення морського права і все буде юридично чисто.
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31.10.2022 13:00 Відповісти
Если сносить, то заодно с Балтийским и Северным. 😁 Тихоокеанский так и быть хай японцы забирают на переплавку.
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31.10.2022 18:51 Відповісти
Крым как полуостров по сути является ударной авианосной группой. Шо толку топить кацапский недофлот, если с аэродромов в Крыму у них полное покрытие всего Черного моря авиацией, та и ракеты Оникс достают до любой точки. При этом засечь самолет на крайне низкой высоте можно только с самолета ДРЛО, а стационарные РЛС бесполезны на большом расстоянии.

Нужна бесполетная зона в первую очередь, а именно пару десятков хорнетов в режиме "сафари" и получающих целеуказание от ДРЛО самолетов. Плюс 3-5 дизельных подлодок надо потопить, то есть еще с гарпунами нужны посейдоны (самолет боинг противолодочный), например, или торпеды с кораблей. Либо придется атаковать Крым, что по международным законам вполне реализуемо, мы просто попросим в ООН зачистить Крымскую область от бандформирований, юридически это легко сделать, но разве США это надо делать? У них итак все по плану идет и все хорошо в стране, им незачем рисковать даже 0.05% шансом получить ответный удар.
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31.10.2022 13:13 Відповісти
Те, що роботи багато, не означає що її не треба робити. Згодні?
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31.10.2022 13:16 Відповісти
Можна по іншому.

Звільнити від ворога Херсонщину та Приазов'я.

Налагодити виробництво ракет та комплексів "Нептун", "Вільха", та ще тих, українського виробництва, що вже випробувані по оркам на відстань десь у 500 км.

Налагодити виробництво вже створеного на українському "Лучі" БПЛА "Сокіл 300", який у 9 разів дешевше того ж "Байрактар ТБ-2" та ще й літає набагато довше та дальше і підіймає набагато більш ваги і випускає свої ракети з висоти всього 10 метрів, що робить їх взагалі непомітними для кацапської ППО.

Виконання лише тільки цих двох завдань повність накриває нашим вогневим враженням вісь півострів. Як тільки літачки сядуть на авіабази - бавовна... Тільки "Онікси" показали що вони там - бавовна... Тільки но включили ворожу РЛС ППО - бавовна...
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31.10.2022 13:38 Відповісти
Не открою наверное Америку, но этот с позволения сказать "авианосец", с 2014 года под колпаком турков с их берегов. Туда же переориентированы все их спутники. А их до фига и более.
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31.10.2022 18:56 Відповісти
Турки свой гешефт не хотят упускать. Ща москалей успокоят.
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31.10.2022 12:09 Відповісти
Ахахаха, нашла коса на камень, Эрдоган это вам не Макарон или Шольц со своими звонками и обеспокоенностями, пока Турции будет выгоден выход зерна от нас, оно будет идти, и хрен что путя сделает, хочу посмотреть, как он атакует корабли, которые идут под "крышей" Эрдогана. Парашника тупо оповестили по факту, что мол иди выежуйся в другом месте, а тут я рулить буду.
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31.10.2022 12:10 Відповісти
пуйло настолько дебильное, что не понял простую вещь. У Эрдогана скоро выборы и плевать ему на кацапню с их хотелками.
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31.10.2022 12:54 Відповісти
putin sıçtı
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31.10.2022 12:12 Відповісти
Что-то со зрением в последние время... не вижу что там Эрдоган заявил?
-"Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на ****** России"?
Уже не в спину, а ниже получается?
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31.10.2022 12:13 Відповісти
скоро за "колебания" будут бить по наглой ботоксной роже =)
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31.10.2022 12:13 Відповісти
так починається кінець расєї
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31.10.2022 12:15 Відповісти
И чем россия ответит? Опять будет давить турецкие помидоры? ))) Только в этот раз это ещё больший пинок в жопу *****. При этом Турция с Украиной будут выглядеть как спасатели мира, а раша как сомалийский пират
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31.10.2022 12:22 Відповісти
В перекладі з дипломатичної: а нам насрати, що ви, кацапи, там рішили - торгували і торгуватимемо
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31.10.2022 12:32 Відповісти
Ну логічно. Росія вийшла з угоди - це означає, що вона більше не є учасником узгоджувальної комісії, тому її згода більше й не потрібна.
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31.10.2022 12:38 Відповісти
Не угрозы, а колебания. У Эрдогана тоже есть новояз, выкуси рабсея
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31.10.2022 12:48 Відповісти
В принципі, якщо знищити весь кацапський флот у Чорному морі, то ніякі "зернові угоди" не будуть потрібні.
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31.10.2022 13:47 Відповісти
У одних стурбованість,у інших вагання. Цей сучий гламур і називається дипломатичною коректністю?
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31.10.2022 13:54 Відповісти
Три країни члени НАТО мають військові кораблі в Чорному морі. І якщо в Болгарії і Румунії вони не бог знає як сильні то Туреччина може сміливо протистояти москальні. Досить захотіти.
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31.10.2022 13:58 Відповісти

Турция бросает Кремлю вызов в Черном море, де-факто приглашая вступить в открытый конфликт из-за украинского зерна. .

Несмотря на решение России о приостановке участия из «зерновой сделке», Турция продолжит усилия по вывозу продовольствия из Украины, заявил в понедельник президент Реджеп Эрдоган.

«Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества», - сказал он (https://financialpost.com/pmn/business-pmn/erdogan-says-turkey-to-continue-grain-deal-efforts-after-russia-hesitates Reuters ).
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31.10.2022 14:04 Відповісти
надо всего лишь 3 корабля НАТО для конвоя и россия закрие свое хлебало
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31.10.2022 14:22 Відповісти
Турки справятся своими кораблями, если кацапы будут знать, что их прикрывают авианосцы с Адриатики.
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31.10.2022 19:01 Відповісти
Це як в анекдоті про груповий секс. "Не хочеш - тоді я тебе викреслюю."
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31.10.2022 20:30 Відповісти
 
 