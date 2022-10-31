Туреччина продовжить працювати з "зерновою угодою", незважаючи на "вагання" Росії, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжить зусилля щодо пошуку розв’язання глобальної продовольчої кризи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
За його словами, завдяки постачанню 9,3 млн тонн сільгосппродукції з України вдалося відносно знизити продовольчу кризу у світі.
"І хоча Росія вагається... ми рішуче продовжуватимемо наші зусилля, щоб служити людству", - сказав турецький лідер.
Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони Росії заявило, що РФ припиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів на кораблі Чорноморського флоту.
Топ коментарі
+17 Vadim Zertin
показати весь коментар31.10.2022 12:09
+15 Oleksii Magas
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+11 Garinich
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Він озвучує не власну позицію.
Кацапам, нещодавна, смачно і без дипломатії, довели можливість однозалпового знищення всього ЧФ. Турки сильніші в Чорному морі - без вагань. Але не так щоб "однозалпово".
Впевненість Ердогана підкреслює готовність світової спільноти.
Знищать за порушення морського права і все буде юридично чисто.
Нужна бесполетная зона в первую очередь, а именно пару десятков хорнетов в режиме "сафари" и получающих целеуказание от ДРЛО самолетов. Плюс 3-5 дизельных подлодок надо потопить, то есть еще с гарпунами нужны посейдоны (самолет боинг противолодочный), например, или торпеды с кораблей. Либо придется атаковать Крым, что по международным законам вполне реализуемо, мы просто попросим в ООН зачистить Крымскую область от бандформирований, юридически это легко сделать, но разве США это надо делать? У них итак все по плану идет и все хорошо в стране, им незачем рисковать даже 0.05% шансом получить ответный удар.
Звільнити від ворога Херсонщину та Приазов'я.
Налагодити виробництво ракет та комплексів "Нептун", "Вільха", та ще тих, українського виробництва, що вже випробувані по оркам на відстань десь у 500 км.
Налагодити виробництво вже створеного на українському "Лучі" БПЛА "Сокіл 300", який у 9 разів дешевше того ж "Байрактар ТБ-2" та ще й літає набагато довше та дальше і підіймає набагато більш ваги і випускає свої ракети з висоти всього 10 метрів, що робить їх взагалі непомітними для кацапської ППО.
Виконання лише тільки цих двох завдань повність накриває нашим вогневим враженням вісь півострів. Як тільки літачки сядуть на авіабази - бавовна... Тільки "Онікси" показали що вони там - бавовна... Тільки но включили ворожу РЛС ППО - бавовна...
-"Турция продолжит работать с "зерновым соглашением", несмотря на ****** России"?
Уже не в спину, а ниже получается?
Турция бросает Кремлю вызов в Черном море, де-факто приглашая вступить в открытый конфликт из-за украинского зерна. .
Несмотря на решение России о приостановке участия из «зерновой сделке», Турция продолжит усилия по вывозу продовольствия из Украины, заявил в понедельник президент Реджеп Эрдоган.
«Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества», - сказал он (https://financialpost.com/pmn/business-pmn/erdogan-says-turkey-to-continue-grain-deal-efforts-after-russia-hesitates Reuters ).