Туреччина продовжить працювати з "зерновою угодою", незважаючи на "вагання" Росії, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна продовжить зусилля щодо пошуку розв’язання глобальної продовольчої кризи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

За його словами, завдяки постачанню 9,3 млн тонн сільгосппродукції з України вдалося відносно знизити продовольчу кризу у світі.

"І хоча Росія вагається... ми рішуче продовжуватимемо наші зусилля, щоб служити людству", - сказав турецький лідер.

Нагадаємо, 29 жовтня Міноборони Росії заявило, що РФ припиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів на кораблі Чорноморського флоту.

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